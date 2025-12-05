「日本北部」正式進入雪季 冬季出遊應注意雪地安全

【FunTime小編群】如果你是泡湯迷，那你絕對不能錯過銀山溫泉拉！銀山溫泉位於山形縣尾花澤市，不僅擁有最天然的溫泉可以泡湯還有免費足湯！除了早期日本電視劇《阿信》有在此取景，也因為神似日本動漫電影《神隱少女》的能登屋，成為許多人去日本旅遊的選擇！銀山溫泉幾乎完整保留了文化景觀～當你在銀山溫泉街拍照，就像置身於日本大正時期般，讓你不用修圖也能美美的！

2025-12-02 10:00