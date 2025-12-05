「日本北部」正式進入雪季 冬季出遊應注意雪地安全

快訊

北海道札幌過去積雪景象。　圖：Photo AC／來源
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本民間氣象公司 Weather news 已於11/27公布了本年度冬季的「降雪預測」，其中可看出日本各地已逐步開始入冬。北日本包含北海道與東北地區將在12月上旬率先進入大雪期，東日本與西日本則預計自12月下旬起出現較明顯的降雪。

預測顯示，日本海側地區本冬降雪量將落在「和往年相同或是略多一點」水平，若出現偏西風蛇行與暖海水的氣象條件，西日本日本海側甚至可能出現高於平年的雪量。根據這個氣象趨勢，日本正式邁入冬季模式－對於喜愛雪景、滑雪、冬季旅行的旅客而言，也是時機點；不過在享受雪國風光之餘，安全與防滑防雪的準備不可忽視。

【冬季旅行常見的三大迷思】

① 下雪不一定要撐傘（尤其是北海道）

　 北海道的雪屬「乾雪」，雪花輕、濕度低，落在衣服上不太會融化弄濕，因此當地人大多不會撐傘。反而撐傘會：

・阻礙視線

・造成風大時失衡

・容易讓傘受風彎折

※ 建議：穿帽子、毛帽、連帽外套最實用。

② 不要因為想「抄近路」而走進積雪道

　 厚雪下面可能藏著排水溝、斜坡或凹洞，「一腳陷下去」非常常見。

※ 建議：

・盡量走已除雪、清掃過的主要道路

・避免路邊看似平坦的白色雪面

③ 雪看起來乾淨也不要吃

　 雪花雖白，但會吸附空氣中的塵埃、微粒。融化後的雪水並不乾淨，不適合入口。

【雪中步行注意事項】

・步伐放小、腳底貼地、重心略前傾，避免滑倒。

・務必穿防滑鞋或雪靴，必要時可加裝防滑套。

・雙手不要插口袋、不滑手機，保持平衡最重要。

・注意屋簷落雪，大片雪塊可能突然滑落。

【雪天駕車注意事項】

・換上雪胎是基本條件，尤其北海道、北陸。

・保持平時兩倍以上車距。

・避免急轉、急煞、急加速。

・橋面與隧道出口特別容易結冰。

・確認區域 封路、除雪、交通規制 後再上路。

・機車、自行車不宜上路，風雪下摔車風險極高。

【搭乘大眾交通工具注意事項】

・列車、巴士 可能因雪害減速、延誤、停駛。

・北海道、北陸機場常因除雪作業導致起降延遲。

・行程安排務必增加緩衝時間。

