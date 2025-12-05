快訊

「雙12年終慶」重磅驚喜！ 全球樂園1折、全站折1212元、飯店最高折2千 限時瘋搶

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
11月剛換上聖誕造景的東京哈利波特影城。　圖：Klook／提供
11月剛換上聖誕造景的東京哈利波特影城。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了感謝旅客一整年支持，並看好年底出國熱潮，Klook 重磅推出「雙12年終慶」，橫跨12/03-12/14連續12天，天天有好康，讓年底出遊撿便宜更容易！包含「全站折1,212元」、「買1送1」、「飯店最高折2,000元」、「eSIM 10元」等多重驚喜優惠。買1送1活動更涵蓋明年新開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、剛換上聖誕新裝的東京哈利波特影城等熱門景點！

全站折1,212元

Klook 雙12活動期間，每日10:00釋出全站96折限量優惠碼，最高可折抵1,212元。全球目的地各式行程體驗、交通、住宿、餐飲等都適用，讓旅客輕鬆訂好玩好。

▲巴黎迪士尼樂園明年3月將開幕冰雪奇緣園區。　圖：Klook／提供
▲巴黎迪士尼樂園明年3月將開幕冰雪奇緣園區。　圖：Klook／提供

12/11-12/12限定！瘋搶6場買1送1

Klook 將於12/11與12/12，限定推出共計6場買1送1活動，皆於11:00、20:00與22:00限時開搶，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。此次活動囊括多個人氣景點，包括明年3月將盛大開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城等。活動限時兩天，旅客可把握機會搶好康！

飯店最高折2,000元

上 Klook 買飯店送飯店，最高折2,000元！不僅雙12活動期間，還加碼延長至1月31日前，只要輸入限量優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店現折最高1,000元，完成訂單後，再送全球指定住宿金1,000元，無論國內或海外旅遊都能折！

Klook eSIM 10元起

年底出國必備 eSIM！凡前往日韓泰港澳、或歐美紐澳等地，只要輸入限量優惠碼「TW10ESIM」，即可享 Klook eSIM 7天1GB 最低10元，還可補差額升級更多天數方案。Klook eSIM 支援 App 內一鍵開通、隨時加值，並提供「不穩就退」服務超安心。

▲雙12期間，Klook 每週137最便宜的長期優惠也不間斷。　圖：Klook／提供
▲雙12期間，Klook 每週137最便宜的長期優惠也不間斷。　圖：Klook／提供

Klook 每週137最便宜　優惠不間斷

除了雙12期間的限時折扣，Klook 每週一、三、日長期優惠也持續上線，天天都有超值驚喜價，不論去哪裡玩都能以更划算的方式出遊！

・週一／日韓與全球指定樂園下殺1折，還有飯店「百元破盤價」優惠碼，讓旅客以超低價格搶先預訂熱門景點與住宿。

・週三／放送全站3折券，及日本飯店3折最高折3,000元優惠，幫旅客省下大筆旅宿費用。

・週日／指定行程和交通商品7折禮遇，最高可折777元，出門轉乘享受優惠不煩惱。

