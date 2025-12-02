專人導覽、免費參觀！日本「岡山信用金庫 內山下分行」 朝聖安藤忠雄設計的清水模信用金庫

岡山信用金庫 內山下分行長這樣你敢信？岡山真的是什麼藝術之都嗎？美術館跟藝術展很多以外，超多特色小店、電車、街景都好美，飯店價格也不貴，真的可以來這裡深度旅遊。

人家真的是信用金庫啦，但同時也是建築大師 安藤忠雄的作品，如果在接待處要求參觀，工作人員會帶你參觀大樓，包括電梯廳、二樓和三樓的會議室和研討室，包括頂樓花園和室外旋轉樓梯，即使語言不通，也會用平板翻譯讓你盡量理解，好親切。

岡山信用金庫 內山下分行/廣場

地址：岡山縣岡山市北區內山下1丁目7-1

電話：086-223-1710

時間：09:00–15:00

公休日：週六、週日及公眾假期

官網：岡山信用金庫內山下廣場

備註：導覽無料，提供簡單的導覽，就算不會日文也有簡單翻譯。

雖然是建議事先預約，但對於我們這種觀光客來說，預約困難XD，所以我們也是查了營業時間直接衝去，外觀本身就很美很壯觀，但人家也真的是信用合作金庫沒錯。

直接走進去櫃臺說你要參觀，然後填寫資料後，會有專人導覽，而導覽人員會詢問你來自哪個國家，盡量用平板翻譯跟你溝通。

安藤忠雄是將「清水模建築」發揚光大的世界級 日本建築師，他以清水混凝土為主要建材創造出原始極簡 質樸美的建築風格，現代簡約又時尚。

這真的是信用合作金庫？你敢信！？

室內有電梯可以搭乘，室外也有旋轉梯。

藉由光影、幾何線條、自然元素與畫作和建築巧妙結合，將極簡風格發揮到極致。

二樓的招待廳，這沙發看起來超舒服。

圓柱建築體還有大片落地窗與室外旋轉梯。

頂樓露天花園也很讓人驚艷！

這麼現代時尚的信用金庫，我也是第一次見！

就連會議室都好好看，總之如果有來岡山，這景點雖然冷門但很值得來，營業時間與銀行上班時間相同，勇敢的走進來就是了，會有專人導覽 無料參觀喔。

