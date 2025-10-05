秋遊賞楓更便利！「台場～河口湖」高速巴士10月起開通

快訊

秋天的河口湖景色。　富士河口湖町観光連盟／提供
秋天的河口湖景色。　富士河口湖町観光連盟／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】今年秋天，從東京前往富士山河口湖變得更加便利。富士急行與京成巴士宣布將於10/01開通全新高速巴士路線「台場・有明～河口湖線」，每天往返各兩班，串連台場、有明、豐洲與富士急樂園、河口湖站。單程票價大人3,000日圓、小孩1,500日圓，讓旅客無需多次轉乘，就能直接從東京灣岸地區直達富士山腳下。對自由行旅客而言，這條新路線提供了更舒適且省時的交通選擇，正好銜接即將到來的秋季賞楓旺季。

隨著11月進入紅葉最盛期，富士山下的湖畔將迎來一年中最繽紛的景色。今年第26屆「富士河口湖紅葉祭」將於11/01～11/30舉辦，河口湖沿岸約有400至500棵楓樹逐漸染紅，倒映在湖面上與富士山相互輝映，美得如詩如畫。活動期間最受矚目的秋葉走廊在夜晚會施以燈光照明，從日落至晚上21:30，遊客能在暖光映照下感受與白天截然不同的夢幻氛圍，且全程免費入場。周邊更有各式小吃與藝文活動，讓旅人邊散步邊享受秋日風情。

▲夜晚的河口湖秋葉走廊。　圖：富士河口湖町観光連盟／提供
▲夜晚的河口湖秋葉走廊。　圖：富士河口湖町観光連盟／提供

DATA／日本巴士e路通

．票價：台場・有明～河口湖線（大人 3,000 日圓／小孩 1,500 日圓）

　※ 每日兩班，詳見網站資訊。

富士山 東京 賞楓

旅奇傳媒 TR Omnimedia

