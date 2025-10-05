歡慶雙十！來趟秋日森林慢旅 12處國家森林遊樂區「半票優惠入園」

快訊

墾丁國家森林遊樂區－銀葉樹板根。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
墾丁國家森林遊樂區－銀葉樹板根。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區，國慶連假期間（10/10-10/12）入園門票半票優惠，邀請暫時遠離都市塵囂，來趟森林慢活之旅。

▲太平山山毛櫸步道，入秋後逐漸染上金黃。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲太平山山毛櫸步道，入秋後逐漸染上金黃。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

林業保育署表示，初秋時節，各處國家森林園區展現多元迷人景致。太平山山毛櫸步道逐漸染上金黃，形成閃耀的黃金廊道；滿月圓的青楓換上嫣紅秋裳；東眼山、拉拉山、八仙山與阿里山片片楓紅為步道點綴濃濃秋意；大雪山在黃昏時分常可看見絢爛的雲海晚霞。滿山綠意間漸次染上的秋色，讓森林遊樂區展現豐富多層次的山林風貌。

▲知本國家森林遊樂區-盤錯壯麗的千根榕。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲知本國家森林遊樂區-盤錯壯麗的千根榕。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

▲大雪山在黃昏時分常可看見絢爛的雲海晚霞。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲大雪山在黃昏時分常可看見絢爛的雲海晚霞。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

而位於低海拔地區的內洞、雙流、墾丁、知本與池南國家森林遊樂區，進入秋季天氣也變得涼爽怡人，內洞與雙流富含負離子的瀑布、墾丁靜靜守護森林的銀葉板根爺爺、知本盤錯壯麗的千根榕，以及池南保留重要的哈崙林業文化，都是秋日森林慢旅的好去處。

森林遊樂區 步道 阿里山

