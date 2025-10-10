日本別府「世界之塔Global Tower」！新夜景勝地 「高125公尺環繞式展望台」整個別府盡收眼底超好拍
udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌
新「日本夜景遺產」之一的別府 世界之塔Global Tower，位於別府公園附近，是 高125公尺的環繞式展望台，展望室在100公尺高的位置，展望室的前後左右全部都由玻璃做成，天花板則是露天的，可以登高望遠 眺望別府夜景，不過這裡就算是大白天來也是超好拍的！
別府 世界之塔 Global Tower｜交通位置
地址：大分縣別府市山の手町12-1
電話：+81977267111
營業時間：
3月～11月 09:00~21:00
12月～2月 09:00~19:00
- JR別府駅西口，向西上坡1.3公里(別府公園方向)，徒步約15～20分鐘
- 龜之井巴士 36號/3號路線「ビーコンプラザ前(B-CON PLAZA前)」下車
造型非常奇特好認，高度約125公尺左右。
別府 世界之塔 Global Tower｜門票價格
日夜皆有不同風情
展望台僅有兩層，位於三、四樓，都是四面透明玻璃，我們選擇直達四樓。
夏天來其實是不冷就是風大，然後陽光透過玻璃折射有點太過耀眼。
視野超好，非常遼闊。
每一側都有導覽解說
真的可以盡情拍欸，平日白天來的人不多，沒人打擾好開心。
幸運的遇到天氣好，視野可以更遼闊。
幾乎全透明展望台，無死角呈現。
怎麼拍都好看。
這裡真的超適合美拍的。
懼高的不要來，下方最綠意盎然的一區應該就是別府公園了。
遠方那是⋯⋯海市蜃樓嗎？
仔細看，可以看到別府國際觀光港、野口原綜合運動等⋯⋯是有點遺憾沒有晚上來，可以看到夜景更好，只好擇日再訪嘍。
別府 世界之塔 Global Tower
地址：大分縣別府市山の手町12-1
電話：+81977267111
營業時間：3月～11月 09:00~21:00
12月～2月 09:00~19:00
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言