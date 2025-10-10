日本別府「世界之塔Global Tower」！新夜景勝地 「高125公尺環繞式展望台」整個別府盡收眼底超好拍

新「日本夜景遺產」之一的別府 世界之塔Global Tower，位於別府公園附近，是 高125公尺的環繞式展望台，展望室在100公尺高的位置，展望室的前後左右全部都由玻璃做成，天花板則是露天的，可以登高望遠 眺望別府夜景，不過這裡就算是大白天來也是超好拍的！

別府 世界之塔 Global Tower｜交通位置

地址：大分縣別府市山の手町12-1

電話：+81977267111

營業時間：

3月～11月 09:00~21:00

12月～2月 09:00~19:00

官網：別府國際會議中心/燈塔廣場

JR別府駅西口，向西上坡1.3公里(別府公園方向)，徒步約15～20分鐘

龜之井巴士 36號/3號路線「ビーコンプラザ前(B-CON PLAZA前)」下車

造型非常奇特好認，高度約125公尺左右。

別府 世界之塔 Global Tower｜門票價格

日夜皆有不同風情

展望台僅有兩層，位於三、四樓，都是四面透明玻璃，我們選擇直達四樓。

夏天來其實是不冷就是風大，然後陽光透過玻璃折射有點太過耀眼。

視野超好，非常遼闊。

每一側都有導覽解說

真的可以盡情拍欸，平日白天來的人不多，沒人打擾好開心。

幸運的遇到天氣好，視野可以更遼闊。

幾乎全透明展望台，無死角呈現。

怎麼拍都好看。

這裡真的超適合美拍的。

懼高的不要來，下方最綠意盎然的一區應該就是別府公園了。

遠方那是⋯⋯海市蜃樓嗎？

仔細看，可以看到別府國際觀光港、野口原綜合運動等⋯⋯是有點遺憾沒有晚上來，可以看到夜景更好，只好擇日再訪嘍。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

