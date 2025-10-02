來河口湖住這就對了！一睜眼就是富士山、還能邊泡湯邊賞景超享受～

【FunTime小編群】河口湖住宿讓你一早起來便能欣賞到富士山！鄰近富士山的河口湖，是富士五湖之一，想看難得一見的「逆富士」，就得來河口湖啦！日本人相信，新年頭一回做夢要是夢見富士山，表示這一年會過得很順利，但若是在河口湖住宿夢見富士山，那小編更要恭喜你，那不是夢，是真的富士山啊！以下有幾間河口湖富士山住宿要推薦大家，出國還沒有定案的朋友們，選擇河口湖準沒錯！

快速導覽｜河口湖住宿挑選

若是提到富士山的美景，許多人都會想到富士五湖中最熱門的河口湖，這裡是近距離欣賞壯麗風景的絕佳地點，運氣好的話還能在清晨看見倒映在湖面的逆富士山！因此建議住上一晚，才能把握最佳觀賞時機。河口湖住宿的選擇多元，有不少主打景觀、一邊泡湯一邊看美景的溫泉旅館，也有價格親民適合小資族的住宿選擇，建議大家可以依照自身預算去挑選。

河口湖住宿推薦｜奢華富士山溫泉旅館

難得來到河口湖想好好犒賞自己嗎？奢華的溫泉旅館是你的最佳選擇！這類型的住宿地理位置佳，坐擁河口湖畔的美景，有傳統榻榻米、西式套房能選擇，窗外就是壯觀的富士山，還設有室內、露天和私人的溫泉池，在泡湯的同時獨享富士山的風光，實在是太享受了！

風之露台KUKUNA飯店｜房間都有陽台ｘ周遭景點多

風之露台KUKUNA飯店。 圖／Agoda

風之露台KUKUNA飯店。 圖／Agoda

風之露台KUKUNA飯店(Kaze no Terrace Kukuna Hotel)同樣位在河口湖岸旁，周圍鄰近河口湖美術館、河口湖音樂盒之森美術館等景點。提供的房型有西式套房、榻榻米日式房與日西式合併套房，重點是！每間客房都附有露天景觀小陽台，部分房型內還有露天溫泉浴池，在泡湯的同時還能獨享富士山美景，有夠奢華～如果預算不夠也沒關係，飯店頂樓也有室內溫泉和露天景觀浴場，都可以一覽富士山及河口湖的美景！

訂房網評價：9.2/10(agoda)

交通：河口湖站車程約5分鐘

附近景點：河口湖美術館、河口湖音樂盒之森美術館

河口湖富士倒影富士吟景｜露天泡湯池ｘ景觀絕佳

河口湖富士倒影富士吟景。 圖／Agoda

河口湖富士倒影富士吟景。 圖／Agoda

河口湖富士倒影富士吟景(Fuji Ginkei)從房內就能看到逆天美麗的富士山，冬天時後泡著溫泉邊欣賞富士山美景真的好浪漫！這間旅館也是河口湖住宿當中非常適合欣賞逆富士絕景的旅館，日出之時等待太陽微微從富士山後升起，看著清晨的太陽從後方散出的金色光輝灑落山邊與湖面，讓人感受到滿滿的幸福與滿足。如果來不急買伴手禮，飯店內還有簡易的禮品鋪可以挑選～

訂房網評價：9.3/10(agoda)

交通：河口湖站車程約5分鐘

附近景點：河口湖美術館、河口湖音樂盒之森美術館

河口湖住宿推薦｜高CP值河口湖飯店

如果是稍微有一些預算，可以選擇中等價位的富士山住宿！大多數都能從房間看見富士山的景色，也有大浴場能泡湯緩解疲勞，完全不輸給奢華的溫泉旅館，CP值非常高！即使想去湖畔看風景也是走路就能抵達，地點便利又寬敞舒適，很適合家庭或情侶自由行。

富士景觀飯店｜免費接駁車ｘ有四季美景

富士景觀飯店。 圖／Agoda

富士景觀飯店。 圖／Agoda

富士景觀飯店(Fuji View Hotel)就坐落於河口湖岸旁，周圍綠意繚繞，一年四季都擁有絕美的自然景色。因為距離河口湖車站有點距離，所以飯店也有提供往返河口站的免費接駁巴士，非常方便！房型部分，富士景觀飯店提供一般房型、日式塌塌米房型與日西合併房型，少數房型還能直接面對富士山！喜歡泡湯的朋友，飯店也有室內外溫泉浴場呦～

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：抵達河口湖站搭乘飯店接駁車車程約10分鐘

附近景點：八王子神社

河口湖住宿推薦｜平價富士山住宿首選

即使是預算有限也不用擔心，富士山周遭有許多平價飯店能選擇！雖然價格親民，但一樣是乾淨整潔，不會因為省錢就失去住宿品質，部分飯店也能從房間眺望富士山，並且提供能泡湯的大浴場，完全是小資族的福音！

富士山河口湖Kagelow青年旅館｜平價青旅ｘ工業風

富士山河口湖Kagelow青年旅館。 圖／Agoda

富士山河口湖Kagelow青年旅館。 圖／Agoda

前身是廢棄民宿的富士山河口湖Kagelow青年旅館(Kagelow Mt Fuji Hostel Kawaguchiko)，在屋主精心的改建後，變成融合中西式風情的工業楓旅館，內部裝潢簡約，不時可以看到許多精巧的細節，周邊環境清幽，完全是遠離喧囂的好去處！民宿距離河口湖車站相當近，在寧靜的街巷中散步5分鐘便可抵達！房型除了有多人的上下舖臥床之外，還有榻榻米小客房與一般雙人房，只是所有客房都沒有附衛浴設備，不介意的朋友考慮這間河口湖住宿呦！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：河口湖站步行約10分鐘

附近景點：富士急樂園

河口湖Regina飯店｜房間都能看富士山ｘ高CP值

河口湖Regina飯店。 圖／Agoda

河口湖Regina飯店。 圖／Agoda

河口湖Regina飯店(Hotel Regina Kawaguchiko)整體走簡約路線，住宿空間寬敞，與周圍同價位河口湖住宿相比，cp值可說是相當高！而河口湖Regina飯店更傲人的是「每個房間都能看到富士山」，不必老早卡位或是花大錢，就能在窗邊望見旅人們追求的聖山美景！另外，飯店也有天然的溫泉澡堂可以使用，大家可以將旅途中累積的疲憊一掃而空！

訂房網評價：8.4/10(agoda)

交通：河口湖站車程約5分鐘

附近景點：富士急樂園

