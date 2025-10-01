京都平價住宿攻略、花小錢也能住的超好！把住宿費省下來大買特買超幸福

【FunTime小編群】出國遊玩時除了要先搶到便宜機票之外，找到平價、交通方便又不失品質的住宿也很重要！今天小編就來介紹幾間京都住宿給大家參考參考，每間飯店都距離地鐵站不遠，無論是要逛街、吃美食還是遊景點都很便利，有興趣的朋友趕緊跟著小編一起看下去吧！

快速導覽｜京都便宜住宿挑選

京都是關西的必去地點之一，許多人都會選擇留宿一晚，若是想找京都便宜住宿，可以從青年旅館和連鎖的商務飯店選擇，這些飯店大多都在地鐵站旁邊，步行就能抵達多個景點，還能把錢省下來買更多戰利品！但要記得多看看評價，清楚了解自己介意的地方，像是能否接受共用衛浴、有沒有男女性獨立樓層、有無可上鎖的保險櫃，才能挑到滿意的飯店，讓旅程更開心～

京都便宜住宿｜平價商務、連鎖飯店

若是兩人以上的旅客，很重視個人隱私跟住宿品質的話，小編會推薦選擇平價的連鎖商務旅館，這些飯店有獨立衛浴和可以上鎖的房間，房型比青旅更寬敞，並且位置大多在地鐵站旁邊，前往各大景點都不會太麻煩，絕對是想省錢又想住的開心的最佳選擇！

京都四條大宮M’s Plus飯店｜前往嵐山便利ｘ地鐵站旁

京都四條大宮M’s Plus飯店。 圖／Agoda

京都四條大宮M’s Plus飯店(Hotel M's Plus Shijo Omiya)位在阪急「大宮站」旁，走路不到5分鐘就能抵達嵐電「四條大宮站」，對於要前往嵐山的朋友來說相當方便。附近也有7-11、全家便利商店，買消夜買早餐都可以～房型選擇多樣，有單人房、雙人房、雙床房、三人房與日西式榻榻米房等客房，整體環境簡單乾淨。另外前台也有販售部分京都地鐵交通票，有需要的朋友可以向前台詢問呦！

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰大宮站步行約1分鐘

附近景點︰二條城、錦市場

京都四條烏丸M’s Est 飯店｜錦市場附近ｘ生活機能佳

京都四條烏丸M’s Est 飯店。 圖／Agoda

京都四條烏丸M’s Est 飯店(Hotel M's Est Shijo Karasuma)坐落於地鐵「四條站」與阪急「烏丸站」之間的巷弄中，附近就是知名的錦市場，逛街吃美食一次滿足！客房部分簡單小巧，大廳則有提供牙刷、梳子、棉花棒等備品可以自由拿取，比較推薦給單人自由行或是情侶出遊的朋友們～

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通︰烏丸站步行約1分鐘

附近景點︰錦市場

京都便宜住宿｜青年旅館、省錢必備

其實京都有很多青年旅館能選擇，完全是獨旅或小資族的福音！除了最基本需要共用衛浴的單人床位之外，還有提供雙人房、四人房及六人家庭房，即使是多人旅行也能用便宜的價格入住喔～

三條PIECE青年旅館｜河原町商圈ｘ簡約有質感

三條PIECE青年旅館。 圖／Agoda

三條PIECE青年旅館(Piece Hostel Sanjo)位在熱鬧的河原町商圈，裝潢簡約有質感，是相當熱門的京都平價住宿。附近餐館、商店眾多，走路到錦市場也只要5分鐘的路程。旅館以挑高的設計加上植栽點綴，寬敞舒適。提供的房型，除了有共用衛浴的單人床位之外，還有附獨立衛浴的兩人、三人套房，不習慣與人共用廁所也沒關係～

訂房網評價︰9.2/10 (agoda)

交通︰烏丸御池站步行約7分鐘

附近景點︰錦市場、花見小路、八坂神社

京都K之家旅舍｜腳踏車租借ｘ近京都車站

京都K之家旅舍。 圖／Agoda

京都K之家旅舍(K's House Kyoto - Backpackers Hostel)鄰近京都車站，步行前往大約10分鐘的路程。公共區域有廚房、沙發和榻榻米休憩區、露天中庭與洗衣房等，廚房則簡單提供微波爐、麵包機、電磁爐、醬料與咖啡粉等等。客房部分，有多人上下舖、雙人上下舖、一般雙人房及和室等房型可以選擇。另外旅館從早上8點開始也有提供腳踏車租借服務，到附近簡單逛逛完全沒問題，不過是先到先得，數量有限喔！

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰七條站步行約5分鐘

附近景點︰鴨川、京都塔

京都WeBase青年旅館｜免費早餐和宵夜ｘ衛浴乾濕分離

京都WeBase青年旅館。 圖／Agoda

京都WeBase青年旅館(WeBase KYOTO)是超平價的住宿好選擇，淡季一晚不用一千台幣，還有附免費的簡易早餐跟宵夜泡麵可以吃，實在是太划算了！從飯店走到地鐵站也不遠，沿途會經過兩間便利商店和一些餐廳，若是想買零食餅乾或覓食都很方便喔～房型提供單人床位、雙人房和四人房，並且共用的衛浴設備乾淨整潔，乾濕分離用起來超舒服。另外，退房後可以寄放行李到晚上九點，特別方便～

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通︰四條站步行約7分鐘

附近景點︰二條城、錦市場

