大邱自由行住哪裡？平價好選擇、地鐵站走5分鐘就到！三大區域精選住宿一次看

【FunTime小編群】韓國大邱，位於首爾和釜山的中間，也是著名韓星宋慧喬的故鄉，是個環境清幽，民風純樸的地方。由於從首爾和釜山搭高鐵就可到達，交通相當便利，因此近年來吸引許多各國遊客到此地自由行。大邱有許多歷史古蹟及自然景點可以參觀，賞櫻、賞楓景點更是不少。這次小編就要推薦幾間大邱平價住宿給想去大邱的你喔！

快速導覽｜大邱住宿區域

大邱地鐵分布不算廣泛，但主要住宿區域都在地鐵附近，像是半月堂站、中央路站和東大邱站周遭的飯店。這些地點不僅交通方便，步行即可抵達多個景點、熱門傳統市場和小吃街，以及超有特色的文青咖啡廳，並且相比於釜山、首爾等大城市，大邱住宿的價格便宜很多，所以也很適合小資族喔！

大邱住宿區域特色：

1.半月堂站：核心地段、東城路商圈、逛街購物便利

2.中央路站：環境安靜舒適、價格平價、有傳統市場

3.東大邱站：交通樞紐、生活機能佳、輕鬆前往釜山和首爾

大邱住宿推薦｜半月堂站飯店

半月堂站是地鐵1號線和2號線的交會點，想去哪裡都非常方便，同時也是大邱市中心的核心地段，鄰近超熱鬧的東城路商圈，從百貨公司、美食餐廳到咖啡廳都應有盡有，對於自由行新手排行程十分友善！晚上還有熱鬧的街頭表演、開到很晚的潮流選品店和小吃攤販，從早玩到晚絕對沒問題！

大邱東城路東橫INN｜東城路商圈ｘ日系連鎖飯店

大邱東城路東橫INN。 圖／Agoda

大邱東城路東橫INN(Toyoko Inn Deagu Dongseong-ro)是一間來自日本的連鎖飯店，除了離地鐵站很近外，走幾步路就到最熱鬧的東城路商圈，逛街購物完可以直接拿回飯店放再出門吃飯超方便！雖然房間空間稍微小一點，但攤開的行李廂可以塞到架高的床底下，並不會感到擁擠！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：地鐵半月堂站步行約3分鐘

附近景點：東城路商圈、大邱百貨

索諾商務飯店｜獨旅首選ｘ寬敞公共空間

索諾商務飯店。 圖／Agoda

索諾商務飯店(Sono Business Hotel)鄰近許多知名景點，交通方便，附近有巴士站可直達其他觀光景點及機場。對面有多家餐館及超市，購物相當方便。而索諾商務飯店有提供寬敞的公共空間，大家可以和朋友在這裡玩桌遊、聊天。房型部分除了有一般標準房型外，也有提供男女分開的宿舍房，所以就算是單獨旅遊的背包客也可以輕鬆入住！

訂房網評價：8.2/10 (agoda)

交通：地鐵半月堂站步行約5分鐘

附近景點：大邱近代胡同、東城路商圈

大邱住宿推薦｜中央路站飯店

中央路站距離半月堂站很近，走路就能抵達，但是氛圍安靜很多，適合喜歡熱鬧市區的便利性，卻又怕吵的旅客！周遭有在地的商圈、充滿特色的傳統市場，可以更道地的體驗大邱的日常生活氣息。整體的住宿價格也便宜很多，小資族玩大邱可以安心衝！

二月飯店東斯果洛旅館｜樓下有超商ｘ露天泳池

二月飯店東斯果洛旅館。 圖／Agoda

二月飯店東斯果洛旅館(Hotel February Dong Seong Ro)樓下就有便利商店，走出來就是熱鬧的東城商圈，走路5分鐘內就能抵達僑村炸雞及地鐵站。飯店每一間房間的風格都有不一樣的設計，非常特別，整體環境乾淨明亮，還有健身房、露天泳池等設施，是小編非常推薦的大邱住宿呦！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵中央路站步行約3分鐘

附近景點：東城路商圈、大邱近代胡同

貴族住宿飯店｜近西門市場ｘ生活機能佳

貴族住宿飯店。 圖／Agoda

貴族住宿飯店(Noblestay Hotel)同樣位於大邱市區，離熱鬧的東城路、西門市場都很近，走路可到，周邊吃的、玩的都不少。飯店的裝潢簡約又整潔，重點是房間超大！飯店早餐豐盛美味，選擇相當多樣，頂樓還有一個天臺可以讓你和朋友們在上面吹吹風、聊天，這樣的價格有這麼好的空間，你說是不是超讚！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：地鐵中央路站步行約5分鐘

附近景點：東城路商圈、西門市場

大邱住宿推薦｜東大邱站飯店

東大邱站是重要的大型交通樞紐，有高鐵、新幹線、火車和地鐵通過，所以小編很推薦行程排得很緊湊，或是有計畫從南到北一次玩完釜山、大邱、首爾的旅客住在這裡，可以節省掉許多轉乘的時間！附近的生活機能也不錯，有新世界百貨、大型超市和餐廳

大邱萬豪酒店｜五星級飯店ｘ住宿品質高

大邱萬豪酒店。 圖／Agoda

大邱萬豪酒店(Daegu Marriott Hotel)是連鎖大品牌旗下的五星級飯店，從設施到服務都有很高的品質，住起來格外安心！每間房間都很寬敞，即使是最小的房型，攤開2個29吋的行李箱也綽綽有餘，並且浴室有做乾濕分離，使用起來特別方便。同時在生活機能上更是無可挑剔，旁邊有emart超商和自助洗衣店，再往前走幾步就是百貨公司和東大邱車站、捷運站，非常便利～

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：地鐵東大邱站步行約5分鐘

附近景點：新世界百貨、金光石路壁畫

