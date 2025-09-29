超質感平價民宿｜玩高雄這樣住CP值超級高！

【FunTime小編群】高雄旅遊就一定要來一晚高雄住宿！高雄民宿怎麼找好呢？今天小編就不囉嗦的為各位帶來幾間高cp高雄民宿推薦，讓你不再煩惱高雄住宿問題，下方高雄民宿有的是北歐風、工業風，有的是無印簡約風，滿足你各種選擇高雄民宿的需求，快來服用本篇高雄民宿懶人包吧～

高雄民宿推薦｜快速導覽＋分類

來高雄玩，不知道住哪裡好？這篇幫你精選高雄三大熱門住宿區域，無論你是初訪高雄還是二訪回鍋，都能輕鬆找到理想民宿！

➢ 高雄車站、美麗島站附近：交通方便，鄰近六合夜市，吃喝玩樂一次滿足

➢ 高雄巨蛋附近：看演唱會必選！附近也有捷運站、大型商場和夜市

➢ 駁二特區附近：老屋改建的風格旅宿，推薦給喜歡體驗不同風格或是拍照的你

高雄民宿｜高雄車站、美麗島站附近

如果是搭火車來到高雄的旅客，住在交通最便利高雄車站與美麗島站一帶是最佳選擇！而且這裡也鄰近六合夜市、中央公園等熱門景點。

小島公寓

北歐風高雄住宿推薦

小島公寓 。圖／agoda

小島公寓 。圖／agoda

小島公寓位於六合夜市以及捷運美麗島站附近，交通位置非常方便。民宿整體充滿溫馨的風格，房內也有很多充滿民宿主人貼心的小巧思，像是對外窗採用兩層玻璃的設計，讓你就算住在靠馬路的房間也不怕睡眠受干擾，住過的客人都相當推薦哦！另外，小島公寓雖然沒有提供早餐，但會發放早餐券，可以到附近的老江紅茶牛奶進行兌換，這間老江紅茶牛奶是高雄最著名的在地老店，是連高雄人都超推得知名早餐喔～

小編說：這間民宿沒有電梯，所以較適合沒有大型行李的旅客哦！

地址：高雄市新興區六合一路148號

附近景點：美麗島、六合夜市

訂房網評價：8.8/10 (Agoda)

鶴宮寓

和洋風格文青住宿

鶴宮寓。 圖／booking

鶴宮寓。 圖／booking

鶴宮寓位置就在捷運美麗島、六合夜市附近，是一間地點超優的高雄民宿！民宿的前身曾為1960年代的大旅社，後來由現今的老闆買下，改建成超有質感的和洋風民宿。鶴宮寓除了提供2-6人房，也有可以帶毛小孩的寵物房型，若想要攜帶毛小孩一起入住也可以事先和民宿聯絡。最後，鶴宮寓也有設置公共客廳和廚房，想煮什麼可以自己購買食材回來料理，也可以坐在公共客廳小酌，吃民宿提供的懷舊零食、台灣茶喔～

地址：高雄市新興區中正四路41號2樓

附近景點：美麗島站、六合夜市

訂房網評價：8.8/10 (Booking)

同居

老屋改建質感高雄住宿

同居 。圖／agoda

同居 。圖／agoda

同居位於高雄捷運中央公園站，附近就是新崛江商圈，交通十分便利。一踏進民宿便能感受環境布置得十分用心，由老屋改建而成，既保留老屋的復古之美，也將住宿環境打理得乾淨又新穎，非常溫馨！同居提供雙人雅房、雙人套房以及背包客房，一個人也能輕鬆入住。民宿也提供各式服務，例如蛋糕代收、鮮花代訂、明信片代寄，還可以代訂高雄-墾丁共乘計程車、提供高雄旅遊資訊等等，超貼心的啦！

地址：高雄市新興區文橫一路5巷28號

附近景點：新崛江商圈、城市光廊

訂房網評價：8.9/10 (Agoda)

高雄民宿｜高雄巨蛋附近

來高雄看演唱會的人注意了！以下這間高雄巨蛋附近民宿推薦給你～這裡不僅離高雄巨蛋很近之外，附近也有大型商場和夜市，如果想要逛街或是吃美食，住在這裡也很方便。

荷本

美式風格高雄住宿

荷本 。圖／agoda

荷本 。圖／agoda

荷本位於高雄市左營區，鄰近高雄捷運巨蛋站，晚上步行就可以到瑞豐夜市，開車八分鐘可以到左營高鐵站、十分鐘可以到蓮池潭風景區，位置十分便利！民宿裝潢採美式風格，還有一隻可愛的小店貓，喜歡貓咪的旅人別錯過啦！荷本由三位默契搭檔共同經營，從在美國初識到回到高雄一起經營民宿，也許是因為這樣才會決定將民宿打造成美式風格吧！全館有12個房間、12種不同的風格，馬卡龍少女風、樓中樓貨櫃房、法式拳擊房，還有親子城堡房，非常用心的民宿，到高雄不要錯過啦！

地址：高雄市左營區新莊一路292號

附近景點：高雄巨蛋、左營高鐵站、蓮池潭風景區、瑞豐夜市

訂房網評價：8.1/10 (Agoda)

高雄民宿｜駁二特區附近

如果是喜歡文青氛圍的話，一定不能錯過駁二特區周邊的民宿！這一帶有多間老屋改建的設計旅宿，高質感的設計風格，不僅房內舒適也都超級好拍。

圈叉行旅OX Suites

高CP質感工業風民宿

圈叉行旅OX Suites 。圖／agoda

圈叉行旅OX Suites 。圖／agoda

圈叉行旅位於高雄鹽埕美食一級戰區內，靠近駁二特區、西子灣，地理位置可以說是非常優秀！房型提供雙人及四人房，空間寬敞、設備都非常有質感，部分房型還附有浴缸，出門一整天回到民宿可以好好泡澡放鬆，這點超級加分！圈叉行旅提供室內電梯，可以不怕走樓梯腿痠或是攜帶大件行李不便，此外還設有洗衣烘衣機、交誼廳、自助零食商店，晚上逛逛夜市、買好美食，坐在交誼廳和朋友們小酌聊天，簡直超開心～

地址：高雄市鹽埕區五福四路272號

附近景點：駁二藝術特區、愛河

訂房網評價：9.2/10 (Agoda)

小驢舍

老屋新生！高質感的文青風民宿

小驢舍 。圖／agoda

小驢舍 。圖／agoda

小驢舍是一間位於高雄鹽埕區的文青風民宿，地理位置超優越，不僅走約4分鐘就可以到輕軌真愛碼頭站，也鄰近駁二特區、高雄流行音樂中心等熱門景點。這間民宿是由老屋改建而成，整體以灰白牆面、大片玻璃窗以及木質地板作為主要設計，當白天的陽光灑落，讓整間民宿有著溫馨舒適的氛圍。最後，如果是開車來高雄玩的旅客也別擔心，小驢舍雖然沒有停車場，但有提供每房每天$120元的停車補助喔！

地址：高雄市鹽埕區必忠街47號

附近景點：駁二特區、高雄流行音樂中心、真愛碼頭

訂房網評價：8.9/10 (Agoda)

