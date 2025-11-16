彰化親子遊怎麼玩？ 5大必訪休閒農場、觀光工廠推薦

【FunTime小編群】每個週末都不知道要帶家中小寶貝去哪放電嗎？那就帶小孩到彰化玩吧！提到彰化便會想起彰化肉圓、鹿港老街，除此之外彰化還有很多有趣的親子景點～大人小孩都能玩得很盡興，看完FunTime小編介紹的彰化親子景點，讓你這個週末就想出發！

今夜星辰休閒農場

今夜星辰休閒農場。 圖／FunTime小編群

今夜星辰休閒農場不僅適合好友、情侶，也非常適合親子家庭！園區內有許多造景可以拍，還有可愛動物區可以餵食小動物、與小動物們互動，像是天竺鼠、羊駝、兔子、孔雀以及羊等，小編最推薦帶著小朋友去餵食天竺鼠，他們會排隊一隻一隻衝出來，完全是真實版的天竺鼠車車呀～超級可愛！

門票資訊

地址：彰化縣彰化市石牌路一段428號

營業時間：平日09:30-17:00；假日09:00-17:30（週二公休）

華陽公園

華陽公園。 圖／IG,kitlin1981

華陽公園是在地彰化人幼時的回憶，身為彰化人的小編，小時候也很常來華陽公園玩哦！在2020年初，華陽公園還進行了全新整修升級，公園內有沙坑、平衡木、磨石溜滑梯、鳥巢鞦韆、攀爬坡及攀爬網等，附近停車也很方便唷～

小編小提醒：華陽公園有蚊子、小黑蚊，記得做好防蚊準備唷～

地址：彰化縣彰化市南郭路一段370號

溪湖糖廠

溪湖糖廠。 圖／台灣糖業公司官網

溪湖糖廠於1919年創立，曾經是全台灣製糖量最高的糖廠哦！園區內保存了完好的製糖產業遺產，還有販售美味的古早味冰品，最適合帶小朋友來的理由當然還有溪湖糖廠的觀光五分車啦～五分車又分為柴油及蒸汽火車，蒸汽火車只有假日行駛，來彰化千萬不要錯過囉！

門票資訊：免門票，五分車另外收費（詳細收費資訊請看表格）

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號

營業時間：08:00-17:00

緞帶王觀光工廠

緞帶王觀光工廠。 圖／IG,smile90728

緞帶王觀光工廠位於彰化鹿港，是鹿港知名的觀光景點，園區是為了推廣緞帶產業而設立，入場參觀完全免門票哦！園區內除了展示緞帶產業知識、網美牆、藝術打卡牆都是IG熱門打卡點，最強的是還有放生小孩首選的沙坑遊戲區XD！另外，當然也少不了DIY體驗，像是緞帶糖果筆、手提袋印刷、緞帶燈籠等，不僅適合小朋友動手做，大人也可以玩得很開心唷～

門票資訊：免門票，DIY項目另外收費

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號

營業時間：假日09:30-18:00（平日不開放給散客參觀，僅接受預約團體）

卷木森活館

卷木森活館。 圖／klook

卷木森活館也在彰化鹿港，就位在緞帶王觀光工廠附近，由建材公司所設立，也是台灣第一家木皮觀光工廠。園區內展示著各式木皮製成的文創商品以及豐富的產業知識，並提供多達12種DIY體驗項目，像是木質迴力車、陀螺、木棧板杯墊、捲木筆筒、熊熊存錢筒等，都是非常有質感的木質作品，很適合親子一起操作同樂！

門票資訊（可全額折抵消費）

地址：彰化縣鹿港鎮工業東三路6號

營業時間：假日09:00-17:00（平日採預約制參觀）

