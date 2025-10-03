寶藏旅行地－青森八戶地區 體驗「移動餐廳」觀光列車

【旅奇傳媒/日本部報導】想到青森縣，除了蘋果之外，位於本州最北端的八戶地區更是值得一訪的寶藏旅行地。這裡融合自然景觀與人情風味，無論是沿海壯闊的草原，還是街頭巷弄間的庶民美食，都能讓旅人留下深刻回憶。

若是來到八戶，推薦可以入住位於三陸復興國立公園的【michill TANESASHI】。這是一處結合住宿、餐飲與土產店的複合設施，每間客房都有陽台與寬敞空間，白天能走進種差海岸草原散步，晚上回到舒適客房休憩，再搭配當地食材製作的咖啡廳料理，感受純粹的海濱生活氛圍。

▲michill TANESASHI 房型均含客廳、榻榻米和臥室。 圖：向日遊／提供

想在列車上大啖美食，不妨體驗「移動餐廳」概念的觀光列車 TOHOKU EMOTION。列車往返八戶與久慈，沿途欣賞三陸海岸壯麗景色，同時享用主廚設計的套餐與甜點，車窗外的藍色海岸就是最美的背景。

▲除了主餐外列車內備有甜點自助吧提供選擇。 圖：向日遊／提供

入夜後別錯過鄰近 JR本八戶站的三六橫丁。僅有幾坪大小的小店林立，卻聚集了各種人氣美食，從牛舌、煎餃到青森特有的蒜頭料理，搭配熱鬧的人情味氛圍，讓人一口接一口停不下來。

早晨則推薦體驗八戶市的朝市文化。其中最知名的館鼻岸壁朝市和陸奧湊站前朝市，除了新鮮漁獲與蔬菜，現場還能吃到烤海鮮與熱騰騰的味噌湯，邊逛邊吃，完全融入當地人的日常。

▲館鼻岸壁朝市有各式海鮮可以現場品嘗。 圖：向日遊／提供

最後一定要到訪的，就是集結超過60間店舖的八食中心。這裡不僅能採買直送漁獲、地酒與南部煎餅，還能在「七厘村」現場炭火烤海鮮，或是在「味橫丁」享用壽司與海鮮丼，是雨天也能放心安排行程的必訪美食天堂。

▲在八食中心選購好食材後可以在七厘村現烤料理。 圖：向日遊／提供

◉ 更多八戶地區旅遊資訊請參閱 [ VISIT 八戶觀光物產網站 ]

