快訊

昨天還正常上班…「金融教母」辭世 遠銀董座侯金英享耆壽95歲

國慶主視覺「光復救援版」爆紅 網讚：比官方版更感動

寶藏旅行地－青森八戶地區 體驗「移動餐廳」觀光列車

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
美食觀光列車 TOHOKU EMOTION 穿梭青森八戶與岩手久慈之間。　圖：青森縣／提供
美食觀光列車 TOHOKU EMOTION 穿梭青森八戶與岩手久慈之間。　圖：青森縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】想到青森縣，除了蘋果之外，位於本州最北端的八戶地區更是值得一訪的寶藏旅行地。這裡融合自然景觀與人情風味，無論是沿海壯闊的草原，還是街頭巷弄間的庶民美食，都能讓旅人留下深刻回憶。

若是來到八戶，推薦可以入住位於三陸復興國立公園的【michill TANESASHI】。這是一處結合住宿、餐飲與土產店的複合設施，每間客房都有陽台與寬敞空間，白天能走進種差海岸草原散步，晚上回到舒適客房休憩，再搭配當地食材製作的咖啡廳料理，感受純粹的海濱生活氛圍。

▲michill TANESASHI 房型均含客廳、榻榻米和臥室。　圖：向日遊／提供
▲michill TANESASHI 房型均含客廳、榻榻米和臥室。　圖：向日遊／提供

想在列車上大啖美食，不妨體驗「移動餐廳」概念的觀光列車 TOHOKU EMOTION。列車往返八戶與久慈，沿途欣賞三陸海岸壯麗景色，同時享用主廚設計的套餐與甜點，車窗外的藍色海岸就是最美的背景。

▲除了主餐外列車內備有甜點自助吧提供選擇。　圖：向日遊／提供
▲除了主餐外列車內備有甜點自助吧提供選擇。　圖：向日遊／提供

入夜後別錯過鄰近 JR本八戶站的三六橫丁。僅有幾坪大小的小店林立，卻聚集了各種人氣美食，從牛舌、煎餃到青森特有的蒜頭料理，搭配熱鬧的人情味氛圍，讓人一口接一口停不下來。

早晨則推薦體驗八戶市的朝市文化。其中最知名的館鼻岸壁朝市和陸奧湊站前朝市，除了新鮮漁獲與蔬菜，現場還能吃到烤海鮮與熱騰騰的味噌湯，邊逛邊吃，完全融入當地人的日常。

▲館鼻岸壁朝市有各式海鮮可以現場品嘗。　圖：向日遊／提供
▲館鼻岸壁朝市有各式海鮮可以現場品嘗。　圖：向日遊／提供

最後一定要到訪的，就是集結超過60間店舖的八食中心。這裡不僅能採買直送漁獲、地酒與南部煎餅，還能在「七厘村」現場炭火烤海鮮，或是在「味橫丁」享用壽司與海鮮丼，是雨天也能放心安排行程的必訪美食天堂。

▲在八食中心選購好食材後可以在七厘村現烤料理。　圖：向日遊／提供
▲在八食中心選購好食材後可以在七厘村現烤料理。　圖：向日遊／提供

◉ 更多八戶地區旅遊資訊請參閱 [ VISIT 八戶觀光物產網站 ]

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

人氣美食 海鮮 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

颱風外圍環流影響 蘭嶼綠島防大雨或豪雨

凌晨3時20分南投地震規模4.8 最大震度3級

全民權證／振曜 二檔活跳跳

整理包／屏東台東8地區放颱風假 樺加沙強颱22日停班課一覽

相關新聞

寶藏旅行地－青森八戶地區 體驗「移動餐廳」觀光列車

【旅奇傳媒/日本部報導】想到青森縣，除了蘋果之外，位於本州最北端的八戶地區更是值得一訪的寶藏旅行地。這裡融合自然景觀與人情風味，無論是沿海壯闊的草原，還是街頭巷弄間的庶民美食，都能讓旅人留下深刻回憶。

來河口湖住這就對了！一睜眼就是富士山、還能邊泡湯邊賞景超享受～

【FunTime小編群】河口湖住宿讓你一早起來便能欣賞到富士山！鄰近富士山的河口湖，是富士五湖之一，想看難得一見的「逆富士」，就得來河口湖啦！日本人相信，新年頭一回做夢要是夢見富士山，表示這一年會過得很順利，但若是在河口湖住宿夢見富士山，那小編更要恭喜你，那不是夢，是真的富士山啊！以下有幾間河口湖富士山住宿要推薦大家，出國還沒有定案的朋友們，選擇河口湖準沒錯！

想要2026免費飛東京看WBC？安達放飛季熱血開跑！投保月月抽！

2026世界棒球經典賽倒數開打，東京巨蛋也將再度成為棒球迷的朝聖地，隨著官方公布賽程與門票資訊，熱血應援氛圍已提前延燒！十月連假將至，日本也準備迎來最迷人的秋季，再搭上經典賽的話題持續發酵，早已讓許多

日本最早楓紅開跑！立山黑部秋日漸層美景 

【旅奇傳媒/日本部報導】立山黑部阿爾卑斯路線是日本最早迎來楓紅的地區之一，因海拔落差超過2,000公尺，紅葉會從室堂高原一路往下推移，形成分層變化的絢麗景觀。每年秋天，從高山草木的金黃到谷底楓樹的深紅

首次亮相！歌詩達郵輪「莎倫娜號Costa Serena」重磅升級 11月嶄新啟航東北亞

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經重磅升級後的歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena）將於2025/11/13以閃亮新姿啟航！搭載全新面貌的莎倫娜號，於臺灣推出共8日東北亞特色航程，串聯臺灣、韓國

「酷洛米」20週年驚喜登場！日本人氣「貓咪吐司」推限量聯名甜點

日本超人氣烘焙品牌「ねこねこ食パン」以貓咪臉造型吐司走紅，近日再度引發話題。為慶祝三麗鷗角色「酷洛米」20週年，品牌宣布自10月1日起，推出一系列期間限定聯名商品。這回不只在吐司外型上融入角色元素，還以黑色與粉色作為視覺重點，將酷洛米的俏皮風格轉化為甜點魅力，成為秋季最受矚目的美食話題，去日本旅遊不要錯過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。