跟著電影《96分鐘》解鎖全球冒險體驗！天際滑翔、越野狂奔、浪花激流 專屬優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊電商平台 KKday 攜手超強國片《96分鐘》，自即日起精選多款刺激冒險體驗，推出限時「KKday x 96分鐘 解鎖全球冒險體驗」專屬優惠，並加碼抽電影票，讓觀眾不只在大銀幕上心跳加速，更能親身挑戰極限！

▲旅遊電商平台獨家合作冠軍國片《96分鐘》解鎖全球冒險體驗。 圖：KKday／提供

《96分鐘》由金獎製作團隊與好萊塢級技術班底共同打造，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派卡司，自09/05上映至今票房已突破1億，榮登全台新片票房冠軍，也掀起觀影熱潮。KKday藉由這次跨界合作，將電影的緊張氛圍與刺激情節延伸到真實生活，特別規劃「翻翔天際、疾速尖叫、浪花激流、馳風越野、魅惑現場、雪地狂歡」六大冒險主題，邀請旅客即刻出發，開啟屬於自己的極限旅程。

▲精選多款高強度腎上腺素體驗，邀請觀眾體驗戲裡的緊張刺激感；圖為富士急樂園。 圖：KKday／提供

電影《96分鐘》以行駛中的列車為舞台，描述退役拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）必須在短時間內解除炸彈、拯救乘客，全片充滿時間緊迫與心跳加速的張力，呼應電影的懸疑氛圍，KKday 精選多款高強度腎上腺素體驗，邀請觀眾體驗戲裡的緊張刺激感。想感受高空飛行的震撼，可以選擇「屏東賽嘉飛行傘體驗」，由專業教練陪同翱翔天際、俯瞰屏東美景，每人2,800元起，並贈送空拍紀錄；喜歡極速快感的旅客，則不能錯過「日本富士急樂園」，搭上世界知名雲霄飛車，享受急速墜落，票價1,070元起；想親近自然，「宜蘭南澳激流泛舟」四人成團2,200元起，可以在激流中衝破浪花；還有「泰國清邁叢林高空索道體驗」，穿梭綠意盎然的叢林上空，票價745元起，適合勇於挑戰的旅人。

▲挑戰速度的刺激感，可以選擇「9.81 濟州島公園」賽車體驗。 圖：KKday／提供

如果喜愛電影中挑戰速度的刺激感，可以選擇「高雄鈴鹿賽道樂園卡丁車」、「9.81 濟州島公園」、「澳門室內電動卡丁車」等，售價百元起，就可以自行掌握方向盤、體驗急速過彎的快感。想體驗不同於動作戲的視覺饗宴，也網羅多場人氣表演秀，例如韓國話題 「SHOWMUSICAL《Wild Wild》猛男秀」、拉斯維加斯及倫敦「Magic Mike Live」、巴黎經典的「紅磨坊歌舞秀」等感官衝擊體驗 ，為觀眾帶來震撼視覺與特色魅力。

▲即將到來的雪季，KKday精選韓國江原道等滑雪熱門勝地；圖為江原道龍平度假村。 圖：KKday／提供

除了速度與感官的刺激，迎接即將到來的雪季，KKday 同步推出韓國江原道熱門滑雪勝地，不論是初學者想要體驗滑雪板的滑行感，或是進階者挑戰高速滑道與雪坡轉彎技巧，都能滿足，推薦「High 1 渡假村」，含滑雪裝備租借、雪道教練課程與度假村住宿，售價9,999元起，還有「龍平度假村」，提供滑雪板、靴子等全套配備，售價14,599元起，旅客白天在雪地盡情享受，夜晚入住舒適度假村，享受完整雪國假期。

