長輩出遊被當盤子？ 6天5夜「仙台遊宗教團」要價6萬2惹議 網看行程傻眼：還搭廉航

日本東北一直是不少人嚮往的旅遊目的地，不過近日卻有網友表示，家中阿嬤堅持參加「宗教團」赴日6天5夜，團費竟高達6萬2800元，仔細看行程，竟是搭廉航、景點多為免門票，引發大批網友熱議。

一名女網友在社群平台Threads發文，表示阿嬤日前向家人要求拿錢報名宗教旅遊團，目的地是日本仙台，6天5夜團費高達62,800元。家人看過行程後，認為與內容明顯不成比例，苦口婆心勸退卻無效，只能無奈直呼「阿嬤超固執」。

根據曝光的行程表，該團來回航班皆搭乘廉航，還安排搭乘新幹線子彈列車到盛岡，參觀的景點包含淨土之濱、仙台城、花見山公園、會津若松城、左下觀音寺與海藍寶石福島水族館等，每日行程僅約2個景點，並留有購物行程。網友指出，多數景點免門票，加上餐食不明確，質疑「價格灌水」。

宗教團仙台行程「6萬2800元」惹爭議 網酸：行程3萬、香油3萬2，跟團出遊示意圖。圖／AI生成

Threads網友一面倒留言質疑：「行程3萬，香油32800」、「搭廉航收6萬多太誇張」、「這樣的內容粗估最多38,000元內」。甚至有旅遊業者跳出來表示，以業界角度來看，這樣的玩法 5萬元內就能完成，收費似乎過高。

但有網友選擇緩頰，認為「長輩出遊的重點是開心」，留言寫道：「阿嬤開心無價，就算花多一點錢也值得」、「若是自己積蓄，何必阻止」、「去一趟回來有快樂回憶，也算值得」。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」