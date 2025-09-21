夏季限定直飛！　親近夢幻宮古藍，盡享悠閒假期時光

【圖／文：Ean Chen】

作者介紹｜Ean Chen

生活美學攝影家，臉書「Ean的世界大旅攝」。Canon合作攝影師、德國蔡司ZEISS光學大使，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師，也是一名旅遊專欄作家，繼續斜槓發展中。

星宇航空8月22日首航，將這座「離島的離島」瞬間拉近到1.5小時航程！在沖繩觀光會議局邀請下，《行遍天下》獨家受邀與旅行業者登島，66小時取材行程緊湊展開。





從下地島機場開啟旅程序章

航班降落在2019年才啟用的下地島機場，這座機場與一般航廈截然不同，設計靈感來自度假村，大量木質結構、充盈自然光的開放式空間，以及戶外露天水池，讓人一下飛機就被度假氛圍包圍。

▲走進下地島機場，木香與陽光交織，在此候機彷彿有著身在度假村的慵懶。

離開機場，不需搭船，你已踏上與下地島相連的伊良部島。沿途是低矮民居與被釋放出的大面積天空，節奏緩慢而從容。繼續前行，前方橫亙的是全長3,540公尺的伊良部大橋，是日本最長的免收費橋梁。橋兩側的大海由霧藍、寶石藍到透明湛藍層層遞進，像鋪展到天際的藍色畫布，讓人彷彿在海上馳騁。我原以為宮古島只是單一島嶼，抵達後才發現，它其實由宮古本島、伊良部島、來間島、池間島等多座島嶼組成，每座都有獨特風景與節奏，跳島的樂趣因此展開。更讓我驚訝的是，即使幾小時前小島上還下著雨，海水依舊清澈如初。當地朋友告訴我，那是因為宮古島是由珊瑚礁隆起而成，島上沒有高山，下雨不會夾帶泥土入海得以常保透明。極富盛名的宮古藍，原來真的是上帝留了一手！

▲伊良部大橋不只是通道，更是進入宮古藍的序曲。





六幕風景，寫滿宮古島藍色詩句

這裡的景色不只適合用眼睛欣賞，更值得用鏡頭收藏，若喜拍照，宮古島是一座會讓快門頻繁響起的島嶼。光影在海面上遊走，幾乎不必刻意構圖，拍下的都是明信片，每一次快門，都是用藍色寫下的詩句。

星空導覽

宮古島是日本觀星聖地，四面環海、地勢平坦，幾無山脈遮蔽，加上光害極低、空氣通透，一年超過300天可見滿天繁星。夏季時，肉眼即可望見銀河，星座輪廓分明如教科書插圖。這回Shigira渡假村的一小時觀星活動是本趟我最推薦的活動之一。第一階段，在已架好的天文望遠鏡下觀賞月面，每人也配備了雙筒望遠鏡；活動後可透過QR Code下載專業拍攝的月球與星雲照片。第二階段，躺在大草坪上，伴著海潮聲聽導覽老師講述星座故事，辨認南十字、天蠍等星座。

渡口之濱

若要親近宮古藍，渡口之濱是我此行心中的第一名。位於伊良部島西南部，距下地島機場僅5分鐘車程，這片長達800公尺的白沙灘，被譽為宮古群島最美的天然海灘之一。白沙潔白細緻，踩在腳底如綿密麵粉，赤腳漫步也舒適。海水從淺綠到深藍清澈見底，魚影悠游，宛如廣告畫面般純淨。浪緩水淺，適合家庭與情侶造訪；海灘設有公共廁所、淋浴及出租設備，讓臨時到訪的旅人也能盡享海灘時光。

17END

位於下地島機場跑道盡頭，17END宮古島藍色傳說的最佳序曲。退潮時，淺灘延伸成透明步道，海色由淺綠到碧藍，再過渡到深邃的宮古藍，如同大自然的漸層調色盤。飛機從頭頂劃過降落，巨大的機影與腳下海面重疊，形成超現實畫面。想捕捉這一刻，不妨善用飛機起降APP精準卡位，就有機會拍下飛機與大海同框的瞬間。黃昏的金色波光，更是攝影迷口耳相傳的必拍景色。

Inga Marine Garden

關島有伊拉納漢天然池，宮古島則有這片將風浪阻擋在外的潮間帶海灣—Inga Marine Garden。名字來自當地語「Imu」（海）與「Gya」（湧泉），形容海底湧出的泉水，映照出這片靜謐美麗的天然泳池。淺水波平如鏡，適合初學者與親子戲水，也能浮潛或玩SUP。海底鋪展著珊瑚礁，小丑魚等熱帶魚群穿梭其中。園區備有更衣室、淋浴、停車場與野餐區，建議租透明SUP或獨木舟，漫遊海面，感受水下珊瑚與魚群近在咫尺的震撼。

砂山海灘

距宮古島市區僅8分鐘車程，砂山海灘的名字來自盡頭那座覆滿細沙的小丘。沿蜿蜒小徑走過白沙緩坡，便見海浪與季風歷經多年雕琢出的天然拱門，石灰岩在陽光下泛暖色，與一旁藍海形成鮮明對比。從沙丘眺望，伊良部島與來間島的輪廓在海天之間若隱若現。拱門雖已禁止進入，岩壁上架有防落石網，但依舊是攝影熱門取景點，也是感受自然造型美的代表景觀。

通池

通池是一對地下相通的海蝕池，被列為日本天然紀念物。兩池直徑約75和55公尺，深達40–50公尺，與外海暗道相連。晴朗時，池水由深藍漸變為碧綠，像大地雕琢的寶石。這裡是進階潛水愛好者的聖地，暗道探潛充滿挑戰與魅力。但即使不下水，只需站在平台或木棧道俯瞰，也能感受壯麗與靜謐。通池同時是宮古島知名的能量景點，據說在滿月之夜，月光灑落深邃水面時會映照出金色光輝，讓人彷彿能感受到天地日月的精華，因此當地人喜歡在這樣的夜晚前來，靜靜與自然對話。





旅遊資訊站

宮古島位於日本沖繩縣，擁有晶瑩剔透的海水與細白沙灘，被譽為「東亞的馬爾地夫」，也是日本著名的潛水勝地。島上由宮古島、伊良部島、下地島、來間島等多座小島以大橋串連，交通便利。2025年8月22日起至10月24日，星宇航空開通台北直飛航線，每週二、五往返，飛行時間約 1.5小時，讓旅客在短時間內即可抵達這座夢幻海島。





