全家共同書寫泰美好日記　四代同堂的泰國共遊時光

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《泰美味》等21本書，亦是廣播金鐘獎「生活風格節目獎」等三項得主，2024年起並擔任世新大學廣電系兼任副教授、緯來娛樂台《溫來趣韓國打卡》主持人。

這一回，是一趟我人生中從未想像過的旅程。四代同堂，從年僅2歲的姪孫女，到84歲的媽媽，十來人的龐大家族，浩浩蕩蕩踏上泰國假期。曼谷，是我們這趟旅程的起點。當然，我們也入境隨俗，體驗了現在最夯的「泰服穿搭」。一家人前往古色古香的鄭王廟旁泰服租賃一條街，從挑選服飾、梳化裝扮到專業攝影師陪拍，一條龍又價美的服務，讓我們一秒穿越時空，仿若置身古代泰國。這張別緻的全家福，讓高齡的溫媽媽笑得合不攏嘴，直呼：「我在泰國竟然變成了皇太后啊！太有趣了。」

▲一秒化身泰國貴族，拍張最潮的四代全家福照。

黃昏時分，夕陽染紅整片天際，我們搭上遊船過河，在事先預約好的餐廳天台上，享用精緻的泰式料理。滿桌香氣四溢的冬蔭功、綠咖哩、烤河蝦、金錢蝦餅與泰式奶茶，讓大人小孩都停不下筷子。當天際泛紅的那一刻，雲彩在對岸鄭王廟尖頂舞弄金黃光芒，我們舉杯歡笑，彷彿走進旅遊雜誌中的畫報時光，好生歡喜。

▲夕陽餘暉下的曼谷河畔景緻蘊含濃厚浪漫色彩。

▲全家在河畔餐廳天台上享用大餐，吃得好、景色美、心情更愉快！

第二天，我們一早驅車前往曼谷郊區的Safari World。一進園區，孩子們立刻被高大的長頸鹿吸引，爭相餵食，那份驚呼與喜悅，讓我們這些大人也笑得合不攏嘴。長頸鹿似乎也感受到我們的熱情，不時靠近，甚至在拍照時用長長的舌頭和我們「打招呼」，逗得大家驚喜連連！

▲亞洲唯一可近距離餵食近200頭長頸鹿的活動，是大人小孩的共同最愛。

最令我難忘的，是全家搭乘園內遊園車時的那份親密。媽媽緊握著我的手，小姪孫女則緊緊抱著爸爸的脖子，睜大眼睛看著窗外，嘴裡還喃喃問著：「是小鹿斑比嗎？是巧虎嗎？」那一刻，我的嘴角不自覺上揚成一道柔和的弧線，心中也更加篤定：家族旅行的意義，不只是景點與活動的堆疊，而是彼此的陪伴與凝視，是在某個陽光閃爍的瞬間，我們共同記住了幸福的模樣，不是嗎？

▲Safari World野生動物園最刺激的活動，就是在鐵籠車內餵食外面的野生老虎！

▲難得一見的非洲犀牛超級吸睛。

從曼谷前往芭達雅，我們選擇了充滿設計感的Renaissance Pattaya Resort作為家族度假據點。這座度假村不僅是大人們的休憩療癒天堂，更是孩子們的夢幻遊樂園。飯店的無邊際泳池望向遠方的藍海，午後陽光灑落，海風拂面，一家人戲水、曬太陽、喝果汁，或只是靜靜坐在躺椅上，享受此刻的緩慢與自在。

▲這裡除了房型選擇多，空間運用彈性高，也深受企業商務獎勵旅遊活動青睞。

▲芭達雅 Renaissance 渡假村直接連結沙灘與大海，渡假氛圍滿檔。

傍晚時分，餐桌旁點上低垂的燈光，耳畔傳來泰國傳統音樂甘美朗的悠揚旋律。孩子們在草地上奔跑，媽媽、大哥、大嫂和我則靜靜坐著，或一口新鮮椰子汁，或一口熱帶調酒，望著夕陽緩緩西下，椰影搖曳，畫面好不愜意。這時，媽媽轉頭看著我說：「士凱，我從來沒想過，自己八十多歲了，還能跟你們一起來這麼遠的地方旅行，我覺得我是最幸福的老阿太了！」大家相視一笑。只聽大哥問：「那明年還要來嗎？」媽媽和大嫂立刻接話：「當然要來！」我輕輕一笑，一切盡在不言中。

▲夕陽餘暉下的渡假村，宛如走進明信片中的美景。

隔天，我們搭船前往格蘭島（Koh Larn）。這座距離芭達雅不遠的小島，以海水清澈、沙灘潔白聞名。一登島，孩子們迫不及待奔向海邊，大人們則換上泳衣，在遮陽傘下的躺椅上忙著擦防曬。不一會兒，有人浮潛、有人堆沙堡、有人泡在海水裡發出幸福的哼聲。

▲格蘭島沙灘規劃完善，遊客活動區與船隻通行區嚴格分隔，環境保護也相當用心。

▲格蘭島沙灘上午觀光客眾多，午後人潮散去後更顯清幽，度假感更強。

小姪孫女一邊撿貝殼一邊對我說：「叔公，我喜歡這裡，比我看的卡通還漂亮。」我微笑點頭。抬頭間，只見媽媽站在海中，望向遠方說：「這海啊，永遠都看不膩，心情變得好好喔！」那天，我們在沙灘上留下許多歡笑的照片，那也是我整趟旅程中最喜歡的時光。因為在那些影像裡，每個人都放下了日常的框架，即使在烈日下曬得黝黑，卻笑得燦爛，眼裡也閃著屬於家的光芒。

▲格蘭島（Koh Larn）海水清澈，是小朋友們的玩樂天堂。

▲在大海裡玩水，連2歲的小侄孫女都開心得不亦樂乎！





旅行的真諦，凝聚家人溫馨瞬間

老實說，四代同堂的旅行，不如浪漫雙人遊那般簡單，也不像背包客的冒險那麼隨性。它是多重協調，是體力與心情的調配，更是情感的堆疊與彼此的體諒。也正因如此，當我們在曼谷鄭王廟與河畔合影，在Safari World恣意歡笑，在芭達雅夕陽餘暉中靜坐，在格蘭島的海灘留下足跡，我知道，這些畫面，將成為我們家族珍貴的記憶寶盒。

曾以為「旅行是獨自的探索，是與世界的對話」，而這次旅程讓我明白：「旅行，也可以是家的延伸，是時間與愛的重疊。」這一趟，我們走過泰國的陽光、海洋、動物與晚風，一家人不只走進風景，也走進彼此心中最柔軟的角落。我真切地相信，那份屬於家族的共遊記憶，會隨著歲月流轉，在心中閃閃發亮。說好了，明年，我們還要再來泰國喔！





