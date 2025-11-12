走入在地城市與日常　重新解讀彰化多元面貌

【圖／文：曹憶雯】

作者介紹｜曹憶雯

曾任旅遊雜誌總編輯，以視覺、味覺、聽覺記憶風景，用文字和相機觀察、紀錄所聞所見，旅行足跡遍布五大洲，相關作品刊載於各平面與網路媒體、機上雜誌，出版20多本著作。

台灣設計展「彰化(((行)))」告一段落，在心中留下的餘韻，不只是設計美學，還有對生活與城市的全新觀察。走過三大展區，觀賞了15個分行策展，彰化的文化、傳統、工藝、創意、產業、美食與人情味，正被重新解讀，每一步行走都是學習的過程。特別喜歡2025台灣設計展主題「彰化(((行)))」的發想與命名。「行」既可讀「ㄒ一ㄥˊ」意為行走與遊賞；也能讀作「ㄏㄤˊ」象徵彰化百工百業；左右括弧設計展現向內凝聚向外連結的設計力量。今年的展覽開啟許多人對這座城市的想像，一個融合傳統與創新的彰化，正以不同面貌越「行」越好。

▲在彰化縣立圖書館登場的總行《彰化行》有一座「彰化 AI 智庫多維模型」提供未來資源運轉串流。

▲鹿港公會堂融合台洋日式風格，具時代建築價值，也是《平安行》的展館。

▲《平安行》解讀鹿港信仰儀式與地方歲時系統。

來到彰化市區的中興莊眷村文化園區令人眼睛一亮，在台灣設計展期間化身「人人百貨NEXT-GEN Store」，以彰化青年品牌為核心，透過創新展售與沉浸式體驗，串連地方文化、青創精神，展現青年設計力。





人人百貨 人人都能有創業夢

《靈感選物店》的概念，是力邀在地青年共創，從品牌進駐到空間規劃，用設計回應生活與創造未來。其中的「小高潮色計事務所」品牌，以幽默筆觸打開社會對話，聯名商品招財珍寶佛窗花首飾架、卦山嶼日洗髮皂、舉頭有神明純白帽，令人會心一笑。而《探索青樂園》則聚焦家鄉記憶與創業故事，邀彰化青年團隊分享追夢經歷，鹿港出生的世界麵包冠軍陳耀訓，以在地紅土鹹鴨蛋與紅豆餡製作「蛋黃酥界愛馬仕」；興波咖啡創始人吳則霖從彰化二林出發，騎三輪車在河濱賣咖啡練習技藝，逐步拓展全台，兩人都將家鄉的滋養化為創意能量。

▲《探索青樂園》呈現地方創業者與家鄉共存的模式。

▲人人百貨《靈感選物店》展示在地青年品牌的產品開發實驗。

▲人人百貨以彰化中興莊為舞台，活化眷村空間成為青創展區。（圖片提供：彰化縣政府）





代工製造重鎮 轉型多元的創新設計

「在台灣製造之前，是彰化製造。」這句話令人玩味。戰後，彰化作為台灣重要的製造重鎮，見證產業從代工轉向自主研發的過程，也累積深厚的製造技藝。我在彰化展區《八角產業學》看見彰化製造的浪漫，從紡織、自行車到農產加工，彰化的工廠從農田萌芽，「客廳即工廠」的草根精神造就緊密產業鏈，默契對接全球市場。

▲彰南展區《彰化力》，讓大家知道，從紡織、水五金、車輛與零組件、日用品，彰化製造無所不在。

在台灣製造轉型的浪潮中，彰化正將代工底蘊轉化為創新與永續力量，《厚製生活 BOLD》展區集結台日九組在地製造者與設計師，透過跨界共創與群眾募資平台，將傳統製造蛻變為現代生活提案。令人耳目一新的《設計創新擴大器》展區，把台灣中小企業在2023至2025年間的亮麗成績、創意與潛力放大，讓彰化設計力更具影響力、更能被世界看見。走進彰南展區的《彰化力》，看到生活中熟悉、喜愛的品牌，才知道彰化除了匯聚紡織、水五金、自行車與汽車零組件等產業，還有精密技術與創新設計，並且導入永續與科技力量。維力炸醬麵、森田藥粧面膜以及SOUNDSGOOD設計襪等等，都是彰化的驕傲，全都Made in ChangHua。

▲彰化以紡織、水五金與自行車產業鏈聞名全台。

▲《厚製生活 BOLD》集結台日九組在地製造者與設計師，將傳統製造蛻變為現代生活提案。

在彰化的設計語言裡，「傳統不是包袱，而是能量」，鹿港，就是最好的例子。紅磚、木門、街屋、老鋪、光影落在鹿港窄巷裡，每一步都是歷史的回音；各種傳統糕餅店、製香店、童玩店，讓鹿港變得更有趣。老城的再生，不是把街道變成觀光舞台，而是保留生活感，讓老屋繼續呼吸、讓傳統工藝仍能被看見。除了看展，此行也跟著在地培訓的導覽老師穿街走巷，拜訪匠人與職人工作室，收穫豐富。

▲鹿港的桂花巷藝術村吸引藝術家工作室駐村。





老城再生 傳承文化記憶的平安行

位於鹿港老街街尾的「鹿港公會堂」昔為萬春宮，日治時期改建為地方集會所，台灣設計展期間作為《平安行》展覽場域，見證鹿港的時代變遷。在彰化，平安不只是祝福，更是集體守護的日常，《平安行》策展人顏震宇長年推動傳統文化教育，透過他的解說方知家戶香案供品擺放位置與意義，民俗節慶的儀式，以及民俗物件如何承載地方記憶與人的連結。

循著彰化的文化氣韻走進鹿港《殿氣現場》展場，透過精彩的光影、裝置和紀錄，可以感受彰化文化、信仰、工藝，在當代生活中的延續與創新，以《向前走》一曲成名的林強是協同策展人，讓展覽更有可看性。

▲各種傳統糕餅店、製香店、童玩店，讓鹿港老街更有內涵。





公路花園傾聽土地回聲 美食是最直接的地方語言

離開市中心來到彰南展區的田尾公路花園，腳步自然放慢，只要走進這片綠色生活教室，便能親近土地、理解植物，感受大地的節奏，當全球都在談論永續與低碳，田尾其實早就以日常實踐了永續。《植物行》是專為植物迷打造的探索路線，讓人走入巷弄中的園藝天地，學習職人植栽技法與庭園美學，揭開田尾花卉之鄉的產業底蘊。

▲旅人在田尾公園花園走進園藝天地，親自體驗植栽巧思。

要真正理解一座城市，就從「吃」開始。彰化卦山村遊客中心的《天地味總舖》展覽，以飲食為入口，勾勒彰化飲食地圖與跨界風味商品，讓仕紳家宴的美學與常民小吃同時被看見。從炕（控）肉飯切工的講究，到肉圓皮餡比例的拿捏，再到一碗湯頭背後的功夫，人們吃進肚裡的不只是料理，更是生活、文化與地方記憶。是時候享受彰化小吃甜點了，從肉圓、涼圓、炕肉飯，到豆包、鳳眼糕、麻糬，每一款都想找家愛店解解饞。

▲彰化不只是肉圓聞名，個頭較小口感Ｑ彈的涼圓，也是經典小吃。





