解鎖埃及多重樣貌　感受古今交融的奇幻旅程

【文：Jessica，圖：Leo】

埃及，始終是人生清單上最宏大、最神秘的一筆。我們告別日常，展開跨越千年時空的冒險之旅。然而，埃及的風貌遠超單一想像，它有著令人著迷的多重維度：不僅有三千年的歷史沉澱，更有撒哈拉的自然極限、紅海的海洋之美、沙漠腹地的寂靜以及高空視野的遼闊。在現代、傳統、歷史、信仰兼容並蓄的國土之上，我們順著尼羅河一路南下，用心領略不一樣的埃及。





文明的磅礡序章 一探法老的偉大建築與榮光

從開羅喧囂的塵土中駛出，當吉薩金字塔群的輪廓劃破地平線，那份震撼是任何照片都無法傳達的。距今約4,700年前，古王朝開始建造金字塔，那是個長毛象還活躍於世上的年代，其建築技術更在4,500年前達到難以超越的巔峰。後來的埃及建築逐漸往神廟發展，金字塔成了無人能超越的建築奇蹟。而長達73公尺的獅身人面像，是埃及最具代表性的守護者，它以獅身象徵勇猛的力量，以法老面容彰顯人類的智慧與權威，持續站在金字塔前守護著。

▲金字塔群與守護者人面獅身像。

沿著尼羅河南下，我們來到亞斯文和路克索。一路探索了菲萊、阿布辛貝與路克索神廟等，這些巨大的法老雕像和石柱群，無聲地印證了「法老即神祇」的王權意識形態。這些宏偉的建築不僅是供奉神祇的殿堂，更是法老王權的巨大廣告看板。神廟的壁畫上，刻畫著的不僅是拉美西斯二世的豐功偉業，還有鷹神荷魯斯與塞特的神話搏鬥；更有手術、香水製程、曆法，甚至剖腹產過程的歷程故事，讓旅人一窺古埃及超乎想像的技術文明。

▲為在埃及南部邊境宣示國威，拉美西斯二世建造阿布辛貝神殿，於主殿旁也為了他的愛妻奈菲爾塔麗建造一座副殿，也被稱為「最浪漫的神殿」。

▲埃德富神殿供奉老鷹神荷魯斯，也是50埃鎊上的圖片。

▲盧克索神殿前本來有兩座高聳的方尖碑，右邊的那一座作為贈禮送給法國，現址在巴黎的協和廣場。

帝王谷深處：穿越三千年的鮮豔

如果說金字塔是外在的宏偉，那麼帝王谷的陵墓就是內在的精緻。最令人震驚的體驗，莫過於賽提一世（Seti I）陵墓。當我們走進這深不見底的甬道，眼前的壁畫色彩保存度，簡直超乎想像地鮮豔。那份飽和的藍、紅、金色，彷彿昨日才剛繪製完成，時間在這裡失去了力量。這些牆上刻畫的，正是《死者之書》的內容精華，教導亡者如何度過冥界的旅程，並在審判中成功獲得永生。這不僅是對古埃及工藝的極致敬意，更讓旅人產生錯覺：彷彿古埃及的靈魂，從未真正遠離。此外，千萬別錯過此生必訪的駱駝與金字塔內部，深入金字塔內部，狹窄通道的壓迫感強烈提醒你正穿越千年抵達法老長眠的寢殿。第一次騎駱駝，那陡然升高的高視角雖令人驚嚇，卻成就了對這片古老國度最難忘的俯瞰，彷彿置身異域的奇幻場景。

▲帝王谷的工匠為了不讓蠟燭的煙與火破壞畫作，利用太陽反射進地下墓穴來作畫， 至今保存這麼完整的色彩。

▲古夫金字塔內部探險，大男人也只能彎著腰前進。





吉普車上的腎上腺素 穿越多重色彩的撒哈拉

離開了文明的殿堂，我們投入了撒哈拉的懷抱。吉普車衝沙的狂野是腎上腺素的極限挑戰，我們穿越黑沙漠的火山岩石遺跡，走過水晶沙漠的閃亮石英晶體，最後來到純淨的白沙漠，那裡的白堊岩被風雕刻成奇形怪狀，各自承載著不同自然時期的沉澱。在這裡，我們甚至幸運地發現了海洋化石，證明這片極度乾燥的土地，曾是生命的海洋。沙漠的體驗，讓人驚訝於自然的多變與深邃。

▲吉普車飆速挑戰極限。

沙漠露營：沐浴銀河與闊耳狐的蹤跡

除了在沙漠中感受極致的自然奇觀，在毫無光害的大地上紮營，是此生難得的體驗。當夕陽漸漸沉沒，銀河升起，頭頂的星辰濃密得令人難以置信，伴隨著一閃而過的流星與此起彼落的驚呼，真的是「宇宙級」的浪漫。我們升起營火，享用著埃及傳統的烤雞，聽著貝都因人古老的民族歌曲。夜色中，我們還試圖找尋闊耳狐的蹤跡，這種袖珍的沙漠精靈，為這片荒野增添了一抹溫暖的可愛。此外，來沙漠一定要來體驗「滑沙」的樂趣，就像在陸地上進行一場沙地版的滑雪，當你俯衝而下，細膩的黃沙摩擦著滑板，那種速度與激情帶來的腎上腺素飆升，是極致的荒野解放。

▲太陽落下，銀河升起。

▲滑沙體驗讓人生又解鎖一樣刺激的嘗試





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」