開箱北海岸首間國際奢華溫泉酒店　沉浸藝術美學的山海療癒時光

【圖／文：Ean Chen】

作者介紹｜Ean Chen

生活美學攝影家，專注頂級飯店體驗報導，同時獲邀擔任國際頂級飯店評鑑委員。曾受邀採訪安縵、寶格麗與星野集團虹夕諾雅全系列據點，以獨特鏡頭與品味視角，為讀者捕捉奢華與療癒的靜謐。

從城市喧囂驅車北行，我們的目的地是2025年11月開幕的「新北北海溫泉洲際酒店」。作為北海岸首間國際頂級酒店，下榻於此，不只是享受溫泉，更是沉浸在一場由設計、光影與自然交織的藝術體驗中，每個角落皆是風景，讓身心靈在低調奢華的氛圍中，回歸最純粹的慢節奏。

▲氤氳熱氣中，大眾風呂運用原石元素，營造充滿自然感的靜謐氛圍。（※大眾風呂禁止帶手機或相機，本報導為飯店人員陪同於清潔時間進行拍攝取材。）





沉穩設計與藝術對話，再現山海禪意

新北北海溫泉洲際酒店的出現，以其獨特的設計哲學，引領旅人再發現金山魅力。這座依山傍海而建的度假酒店，以大地色系、木質與石材構築的空間，為身心靈創造一處靜謐的「降噪」場域。而讓這份奢華感更加沉穩的，是館內大量藝術品的精心策展，將酒店空間與在地文化連結。一踏入飯店，迎賓的便是台灣雕塑大師朱銘太極系列的經典作品《單鞭下勢》，超過兩米的高度，以沉穩大器的氣勢為假期定調。

▲以太極的沉穩氣度迎接旅人，這件藝術品默默傳遞了飯店厚實的人文底蘊。

公共空間的藝術策展，則由新銳藝術家們透過複合媒材，巧妙地將金山獨特的地理意象融入其中：例如大廳的立體雕塑透過彎繞層疊的視覺，反映陽金公路「九彎十八拐」的體感，另有藝術品呈現陽明山「八煙望洋」的雲霧意象。這些細節的展現，讓設計不再只是裝潢，而是與在地文化深層的對話。細節處的照明規劃，同樣將空間質感推往更高一層。全館燈光設計由「燈光詩人」賴雨農領軍的「十聿照明設計」團隊操刀，運用溫暖不張揚的光線細膩鋪陳，讓空間的木質與石材質感被柔和襯托，沉穩而迷人。在這樣一個充滿藝術、設計與自然元素的空間中，由台灣洲際品牌首位女性總經理林欣怡所帶領的細緻服務，與此處沉穩的氛圍完美契合。

▲透過點、線、面的層疊排列，讓靜態的藝術品產生流動的視覺韻律。

金山溫泉區的氯化物硫酸鹽泉擁有百年歷史，泉質無色無味、溫熱柔和，更因富含礦物質，具備滋潤保濕、提升肌膚彈性的療癒功效。





全館獨享私密湯泉，超乎預期的沉浸式體驗

酒店最大的特色，便是全館客房皆設有獨立湯池，讓每一位旅人都能在專屬私密空間內，獨享這份奢華。即便像我入住的基礎豪華房，15坪的空間也將設計感與實用性發揮得淋漓盡致。房間的靈魂是那座沉穩的黑色石池，搭配巧妙的拉門配置，能將睡眠區、泡湯區與起居空間自由切換，創造出寬敞或私密的氛圍。特別推薦泡湯時將陽台門推開、紗窗拉上，微風與光線一同流動，瞬間便能享受「半露天」的升級感。若追求極致私密，則不可錯過超具話題性的54坪「映岫套房」。該房型將「私密、奢華、沉浸」一次做到位，不僅擁有室內外雙湯池，更在房內規劃了一座具備完整設備的專屬鐵板燒私廚，能請主廚親自入房現場料理，展現非凡的奢華與儀式感。

▲深色石材打造的專屬湯池，以其沉穩的質地，讓房內泡湯也能擁有儀式感。





公共場域驚喜巧思，成就頂級度假完整拼圖

洲際酒店的頂級度假體驗，仰賴於公共場域的完善規劃與豐富設施。首先，超乎預期的大眾風呂男、女裸湯，分別擁有140坪的寬敞空間。巧妙運用大量原石元素，讓室內與半露天湯池增添了親近自然的氛圍，而泡完湯後，還能免費享用牛奶與春一枝水果冰棒，為紓壓的度假時光添上甜蜜註腳。

餐飲空間也呼應在地，全日餐廳「嶼」的垂吊燈飾靈感來自金山蹦火仔捕小卷船的集魚燈；而高樓層的無邊際泳池，能將金山連綿的山景盡收眼底。特別值得一提的是，純白、挑高10米的「泉曦教堂」，圓拱造型猶如展開的天使羽翼，而「鳥巢」意象的天花板則象徵新人共同「起家」，為婚禮儀式增添了聖潔莊嚴與浪漫祝福。

▲全日餐廳「嶼」的垂吊燈飾靈感源自捕小卷船的集魚燈，將在地漁火轉化為溫暖的餐飲光影。

▲位於頂樓的無邊際泳池，將金山連綿的蒼翠山巒與藍天盡收眼底。

▲挑高10米的「泉曦教堂」，圓拱造型如天使羽翼般展開，玻璃帷幕將戶外綠意完全引入。

▲嚴選北海岸時令海鮮與在地農產，將金山的風土滋味精緻呈盤。

從私密湯屋到充滿在地文化巧思的公共藝術，再到精緻餐飲，新北北海溫泉洲際酒店不只是一間頂級住宿，更成為連結法鼓山、朱銘美術館及金山老街等周邊景點的軸心，為不同族群帶來一場療癒身心靈的頂級溫泉之旅。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」