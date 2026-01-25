快訊

海鯤軍艦克服整合儎台管理系統異常 提前海測拚6月交艦

現場直擊／霍諾德爬過高難度祥雲！定格轉身揮手全場驚呼

霍諾德深擁愛妻後整裝出發！才花5分鐘爬完第一階段 台下民眾熱情歡呼

從極致享受到巷弄文青尋寶　澳門旅遊再發現

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：田欣雲】

融合東西方文化的澳門，觀光面向豐富又多元：從奢華酒店的頂級享受，到老城巷弄間的庶民生活；無論是熱愛藝文活動的展覽控，抑或是喜歡挖掘隱藏景點的文青旅人，各有各的心頭好。

▲新濠鋒酒店坐擁無敵夜景。
▲新濠鋒酒店坐擁無敵夜景。

▲《水舞間》國際大秀重回澳門，值得一看！
▲《水舞間》國際大秀重回澳門，值得一看！

　

奢華遊　金字塔頂端的極致享受

就說金字頂端的客群來澳門吧，請別錯過線條極具未來感的「摩珀斯(Morpheus)」酒店，這間耗資11億美元打造的建築奇蹟，是已故英倫建築大師札哈·哈蒂(Zaha Hadid)的代表遺作。酒店外觀設計靈感源自中國傳統玉雕的玲瓏曲線，名稱則誕生自希臘夢神，是全球首座採用「自由形態外骨骼」結構的摩天大樓。當陽光穿透玻璃，在大廳映射出萬千光影，你可搭乘全景高速電梯飛升至23樓「藝賞二十三」，途中景色瞬息萬變，霎時讓人明白何謂「建築即藝術」；全數七百多間客房皆採無直角設計，搭配頂級訂製傢俱，盡顯品味。

至於味蕾的頂級饗宴，我將它留給新濠影滙裡的米其林一星粵菜「玥龍軒」。主廚嚴選時令海陸食材，巧妙融匯潮州菜精髓，面對琳琅滿目的菜品不知從何點起？推薦嘗嘗「名人雅宴」午間點心套餐（588澳門幣起，兩位起點）：「黑椒和牛蝴蝶酥拼蜜汁黑豚叉燒」手藝精湛、肉香腴軟。華燈初上，奢華之旅的句點我選擇在新濠鋒酒店38樓的「38」酒廊劃下。這處180度無死角的空中酒廊，正迎澳門塔，能將澳門半島璀璨夜景盡收眼底。在戶外露天雅座點杯雞尾酒，佐松露薯條，享受最美微醺時光。

▲摩珀斯酒店大堂充滿幾何線條。
▲摩珀斯酒店大堂充滿幾何線條。

▲玥龍軒「名人雅宴」套餐包含老陳皮小籠包、原隻鮑魚野菌撻等菜色。
▲玥龍軒「名人雅宴」套餐包含老陳皮小籠包、原隻鮑魚野菌撻等菜色。

　

震撼磅礡水上大秀歸來

若問我來澳門哪場活動不可錯過？必定是《水舞間》(The House of Dancing Water)。等了好久，這場史詩級水上大秀終於在2025年5月歸來，延續口碑，新版同樣融合了驚心動魄的高空雜技、引人入勝的戲劇敘事，以及放眼世界最先進的舞台聲光。演出匯集了來自全球30國的近300位專業人員，包括退役奧運跳水選手，透過高空雜技、摩托飛車特技、高台跳水等驚險表演，整場演出毫無冷場。故事情節講述一位異鄉人穿越時空，從邪惡皇后魔掌中拯救公主，而「水」無疑是整篇故事的核心元素，270度環形劇場轉換速度令人嘆為觀止！瞬間在陸地與海洋情境中切換。新增的VIP貴賓位，讓觀眾更能透過水下攝影機視角，觀察潛水員在水底協助演員工作的實況，直擊幕後。

▲《水舞間》環形劇場融合科技與藝術，氣勢磅礡。
▲《水舞間》環形劇場融合科技與藝術，氣勢磅礡。

▲VIP貴賓位配備小螢幕，可觀察幕後視角。
▲VIP貴賓位配備小螢幕，可觀察幕後視角。

《水舞間》上演緊張刺激的飛車特技。
《水舞間》上演緊張刺激的飛車特技。

　

文青老城尋寶　巷弄裡的時光故事

對於文青族群來說，澳門老城區是探索舊時光與新文創的寶庫。離開大三巴、戀愛巷，我推薦旅程從新中央酒店開始。這家酒店前身是1928年開業的澳門總統大酒店，當年不僅是全澳門第一高樓，也是首棟設有升降電梯的建築。酒店於去年7月重新開幕，最可喜的是頂樓R層天台每日10:00-17:30免費開放，任憑遊客從四方欣賞澳門舊城全貌：俯瞰大三巴、東望洋燈塔、新葡京酒店，甚至對面的珠海都能盡收眼底。

▲新中央酒店空間設計主打復古風情。
▲新中央酒店空間設計主打復古風情。

轉角遊逛挖掘多元驚喜

之後步行至關前正街、關前後街探訪文創小店，這兒的「關」指的是舊時的澳門海關，如今兩條平行老街匯集了許多特色商店。在街口，你會看到英記餅家與花生漫畫合作的「英記Snoopy主題店」；往裡走，不妨再到「文藝門」歇歇腿，其原址是間白鐵工廠，可在此點杯咖啡，再到二樓空間小憩，享受老城區的悠閒。不遠處的「張權中藥房」，是澳門在地傳統藥油品牌「張權破痛油」的概念店，裡頭展示品牌故事，並販售破痛油加按摩神器「三角雀」套組，絕對是最具在地風情的伴手禮。

▲英記餅家於關前正街打造Snoopy主題店。
▲英記餅家於關前正街打造Snoopy主題店。

▲文藝門一樓可點選咖啡，二樓設有座位區。
▲文藝門一樓可點選咖啡，二樓設有座位區。

▲張權中藥房是澳門知名藥油品牌的概念店。
▲張權中藥房是澳門知名藥油品牌的概念店。

吃貨建議多逛另條十月初五日街，不可錯過「滄洲咖啡小食」的傳統蛋撻，酥皮多達243層，吃起來特別酥鬆且蛋香濃郁。斜對面的「喜臨門麵家」自產蝦子麵遠近馳名，蝦卵已融入麵條之中，鮮香味美；若喜歡重口味，還可另購罐裝「純正靚蝦子」，在麵上灑上些許，換得蝦氣沖天。

▲滄洲咖啡小食的傳統蛋撻香酥可口，冷熱皆宜。
▲滄洲咖啡小食的傳統蛋撻香酥可口，冷熱皆宜。

▲喜臨門麵家販售馳名蝦子麵。
▲喜臨門麵家販售馳名蝦子麵。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澳門 酒店 文青

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

賭場大亨入獄5年！「陳柏霖舊愛」為他當小三、狂生四寶「現況曝光」

向華強驚爆遭詐40億！信任卻被設局當盤子　痛揭：「莫交偽君子」

專訪／穿豹紋內褲抓下體 徐鈞浩文青變淫蟲：真的要下地獄　

雙頂流同台！王鶴棣澳門演唱會官宣「神級嘉賓」：趙露思！

相關新聞

從極致享受到巷弄文青尋寶　澳門旅遊再發現

融合東西方文化的澳門，觀光面向豐富又多元：從奢華酒店的頂級享受，到老城巷弄間的庶民生活；無論是熱愛藝文活動的展覽控，抑或是喜歡挖掘隱藏景點的文青旅人，各有各的心頭好。

不敵重建！香港百年老字號蓮香樓4月搬遷 新址距老店步行僅6分鐘

位於香港中環威靈頓街的百年老字號茶樓蓮香樓，日前發出搬遷啟事，表示現址即將拆卸重建，「將於2026年4月移師到德輔道中2...

澳門 入住全球最美酒店、探訪水舞間的驚奇世界

澳門旅遊的最新話題，水上史詩級匯演絕對《水舞間》可列其一。隨著可樂旅遊媒體團的採訪腳步，得以走進水舞間劇場幕後，一探水下...

幼兒園畢旅飛澳門！ 「澳門、珠海4天3夜」團費2.5萬元網看傻 家長曝：要去這樂園

幼兒園畢旅飛澳門！ 「澳門、珠海4天3夜」團費2.5萬元網看傻 家長曝：要去這樂園

這樣玩香港最划算！ 2025香港自由行一日花費實測～必吃道地美食×熱門打卡景點×省錢玩法推薦

香港的節奏總是快，但只要放慢腳步，你會發現這座城市的每一條街，都藏著令人驚喜的味道。這次小編只帶著550港幣(約台幣2,169)，要挑戰在一天之內吃遍香港的經典美食——從早晨的香氣開始，到夜晚的燈火結束，看看這張鈔票能帶來多少味覺滿足，途中不只有讓人食指大動的小吃，也有意想不到的療癒小店與經典體驗，有人說，想了解一座城市，就從街頭的味道開始。那麼，550港幣在香港，到底能玩出多少精彩？

新濠影滙10周年 推出實力派電影盛典

澳門著名娛樂地標「新濠影滙」將於12月10日舉辦「電影之城：2025實力派電影盛典」，為十周年慶掀起高潮。活動旨在向華語乃至國際影壇的實力派電影人致敬，並以沉浸式電影體驗與星光匯聚的華麗場面，共同慶祝

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。