「吉伊卡哇拉麵 豚」澀谷店好評再開！還有神秘嘉賓迎接你的到來

從2024年8月到2025年5月，「吉伊卡哇拉麵 豚」於澀谷PARCO快閃登場，期間限定活動結束後，店鋪轉往池袋PARCO繼續營業。

但因為吉伊卡哇的高人氣，官方正式決定要在今年9月再次回歸澀谷PARCO！不論是到澀谷還是池袋，都能享用美味的吉伊卡哇拉麵囉！

和過去一樣設有吉伊卡哇、小八與烏薩奇的角色立牌，可以合影留念。澀谷店的回歸特別邀請讓「獅薩」擔任迎賓角色，將會站在門口迎接每位到訪的顧客。

拉麵一樣是三種尺寸，分別為迷你（吉伊卡哇）、小碗（小八）與大碗（烏薩奇），點選拉麵還能獲得一張限量的特製貼紙！

拉麵豚 迷你（吉伊卡哇）

價格：1,540 日圓

拉麵豚 小（小八）

價格：1,760日圓

拉麵豚 大（烏薩奇）

價格：1,980日圓

吃拉麵最怕噴到衣服上，別擔心，吉伊卡哇拉麵 豚貼心準備了紙製圍裙，上頭還印有可愛的吉伊卡哇LOGO造型，讓人捨不得用～

豐富的飲品選擇，每款都來自不同角色為靈感，瓶身也印有原創設計，滿足味蕾與視覺的享受！

以「小桃」為靈感的白蘇打飲

白蘇打（ホワイトソーダ）

價格：770日圓

以「栗子饅頭」為靈感的專用可樂，呈現在漫畫中栗子饅頭被禁止飲酒後，改喝可樂的經典場面

禁酒期間專用可樂（禁酒期間ドリンク（コーラ））

價格：770日圓

以「獅薩」為靈感的蜜柑蘇打，清爽消暑

蜜柑蘇打（みかんソーダ）

價格：770日圓

以「古本」為靈感的白桃×洋梨果汁，酸酸甜甜美味好喝

白桃×洋梨果汁（もも＆ラフランス ジュース）

價格：715日圓

凡點選任一款飲品，即可獲得隨機贈送的限量「透明角色卡」一張

吃飽喝足後，別忘了加購各式原創周邊商品，這是店內用餐顧客才能購買的周邊商品，從拉麵晚、餐具到飲料杯等，兼具實用性與紀念價值！

吉伊卡哇拉麵 豚

渋⾕PARCO B1F

開幕時間：2025年9月19日

https://cafe.parco.jp/event/chiikawaramenbuta_shibuya?area=029979

