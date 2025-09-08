大阪關西萬博「花火大會」進入倒數！最後6場閉幕日壓軸煙火必看

隨著台灣與日本夏季花火大會落幕，日本大阪・關西萬博的夜空依舊熱鬧非凡。場內推出秋季限定的「EXPO Thanks 花火大会」，從9月6日點亮開場後，每逢週六與特定日期都能欣賞到璀璨煙火，包括9月13日、20日、27日，以及10月4日、8日、12日與閉幕日10月13日。雖然一般日子施放時間僅約5分鐘，卻以壯麗煙花與音樂結合，營造出萬博獨特的夜間魅力，吸引大批遊客駐足拍攝，為世博場內注入浪漫氛圍。

圖／取自大阪萬博官網

值得一提的是，9月27日與10月8日將加碼舉辦「Japan Fireworks Expo」，匯聚日本各地知名煙火師傅的匠心之作，規模遠比一般日子更盛大。觀眾不僅能在夜空下欣賞層層綻放的花火，還能體驗和樂器表演與傳統文化交融的氛圍，從視覺到聽覺都獲得震撼享受。短短數分鐘的施放，卻能濃縮日本花火藝術的精華，也成為許多國內外旅客此行最期待的瞬間。

圖／取自大阪萬博官網

而隨著大阪萬博也進入尾聲，10月13日的閉幕日煙火更被視為壓軸高潮，規模將比平日更加壯觀，為為期半年的活動劃下最華麗的句點。旅客可搭乘大阪地鐵中央線直達新開通的夢洲站，輕鬆抵達會場，欣賞這場難得的煙火饗宴。對計畫前往大阪的旅人來說，這不僅是觀看煙火的機會，更是親身參與世博最後謝幕時刻的最佳方式，想要在秋夜留下難忘回憶，千萬別錯過萬博最後一場花火大會，趕快安排假期出發吧！

圖／取自大阪萬博官網

圖／取自大阪萬博官網

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」