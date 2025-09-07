懼高症的不要看！挑戰300公尺高空，神戶明石海峽大橋「BRIDGE WORLD」體驗超壯觀

日本關西有不少壯觀的大橋，而位於兵庫縣神戶市與淡路島之間的明石海峽大橋，更曾以 1,991 公尺的主跨紀錄，長年保持「世界最長懸索橋」的頭銜。雖然在 2022 年已被土耳其的恰納卡萊大橋超越，但明石海峽大橋依舊是日本工程奇蹟的代表。如今遊客可以透過特別開放的「BRIDGE WORLD」導覽活動，登上近 300 公尺高的主塔頂端，俯瞰神戶市區、淡路島，以及遼闊的瀨戶內海，感受壯麗視野與建築技術的震撼。

圖／取自日本觀光局旅遊網站

活動行程自「橋之科學館」（舞子海上散步道旁）集合出發，由專業人員進行安全講解並提供裝備，接著走上平時禁止進入的維修通道。一路穿越鋼骨結構，耳邊伴隨風聲與腳步聲，最後搭乘電梯直抵塔頂。當視線豁然開朗時，北面能遠眺神戶市區，往南則是淡路島，天氣晴朗時甚至能將大阪灣與和歌山盡收眼底。這不只是高空視野體驗，更是一段與工程歷史緊密連結的旅程。

根據官方資料，BRIDGE WORLD 導覽全程約 2 小時 40 分鐘，每梯次人數限定約 20 位，需事前上網預約。票價方面，成人平日 5,000 日圓，假日與國定假日為 6,000 日圓；中學生則享有半價優惠，且 13 至 15 歲需由大人陪同。活動期間為每年 4 月至 11 月的週四至週日與假日舉行。欲報名者可至官方網站（BRIDGE WORLD 預約頁面）查詢最新資訊並完成預約，名額有限，建議提早規劃。

圖／取自日本觀光局旅遊網站

交通方面，建議旅客可自神戶市區搭乘 JR 山陽本線，於「舞子站」下車，步行約 5 分鐘即可抵達集合地點「橋之科學館」。對於自駕旅客，也能透過神戶淡路鳴門自動車道前往，鄰近設有停車場。登塔體驗雖帶點腿軟刺激，但更多的是將自然景觀與工程美學完美結合的壯闊感動，是到訪兵庫與淡路島時不可錯過的難忘行程。趕快揪團安排行程吧！

圖／取自日本觀光局旅遊網站

