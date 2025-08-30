最多減價40日圓！ 日本「すき家」11年來首度降價　9／4起36款餐點全面下修

牛丼控要注意啦！日本知名牛丼連鎖品牌「すき家（SUKIYA）」最新宣布，將在9/4 上午9點(日本時間)起進行大降價，一口氣涵蓋36款餐點，降幅10日圓至40日圓不等，這也是睽違11年首度調降價格。其中最經典的「並盛牛丼」直接回到450日圓（約新台幣95元）。

圖／翻攝sukiya.jp網站

綜合日媒報導，すき家指出，這次降價幅度介於10～40日圓之間，涵蓋牛丼多達36款餐點，招牌「並盛」從480日圓降至450日圓；「大盛」調整為650日圓；「牛皿並盛」則同步下修至350日圓。其他品項像是「迷你牛丼」從430日圓降到390日圓、「特盛」則從880日圓降至850日圓。

目前日本三大牛丼連鎖品牌中，「吉野家」並盛為498日圓，「松屋」為460日圓，而「すき家」降至450日圓後，不僅比今年3月漲價前還便宜，更正式躍升為日本三大牛丼連鎖品牌中最便宜的選擇！

圖／翻攝sukiya.jp網站

すき家強調，雖然原物料與能源價格持續上漲，但為了讓更多消費者能輕鬆享受美味，決定祭出降價策略，希望能以「薄利多銷」重新吸引顧客回流。對於講究CP值的遊客來說，這波降價絕對是赴日必吃的好時機。

