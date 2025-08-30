最多減價40日圓！ 日本「すき家」11年來首度降價　9／4起36款餐點全面下修

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝sukiya.jp網站
圖／翻攝sukiya.jp網站

牛丼控要注意啦！日本知名牛丼連鎖品牌「すき家（SUKIYA）」最新宣布，將在9/4 上午9點(日本時間)起進行大降價，一口氣涵蓋36款餐點，降幅10日圓至40日圓不等，這也是睽違11年首度調降價格。其中最經典的「並盛牛丼」直接回到450日圓（約新台幣95元）。

圖／翻攝sukiya.jp網站
圖／翻攝sukiya.jp網站

綜合日媒報導，すき家指出，這次降價幅度介於10～40日圓之間，涵蓋牛丼多達36款餐點，招牌「並盛」從480日圓降至450日圓；「大盛」調整為650日圓；「牛皿並盛」則同步下修至350日圓。其他品項像是「迷你牛丼」從430日圓降到390日圓、「特盛」則從880日圓降至850日圓。

目前日本三大牛丼連鎖品牌中，「吉野家」並盛為498日圓，「松屋」為460日圓，而「すき家」降至450日圓後，不僅比今年3月漲價前還便宜，更正式躍升為日本三大牛丼連鎖品牌中最便宜的選擇！

圖／翻攝sukiya.jp網站
圖／翻攝sukiya.jp網站

すき家強調，雖然原物料與能源價格持續上漲，但為了讓更多消費者能輕鬆享受美味，決定祭出降價策略，希望能以「薄利多銷」重新吸引顧客回流。對於講究CP值的遊客來說，這波降價絕對是赴日必吃的好時機。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 降價 牛丼 すき家 日本美食

相關新聞

最多減價40日圓！ 日本「すき家」11年來首度降價　9／4起36款餐點全面下修

最多減價40日圓！ 日本「すき家」11年來首度降價　9／4起36款餐點全面下修

找不到寄物櫃？日本旅遊「解放雙手」新玩法

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】你是不是也常常在日本旅行時，拖著大包小包卻找不到寄物櫃？尤其在熱門車站或觀光景點，置物櫃早就被搶光，只能一路拎著行李移動，旅遊體驗大打折扣。為了讓外國旅客也能「解放雙手」

日本金澤自由行必看！近車站、景點超方便的住宿推薦

【FunTime小編群】金澤自由行這幾年越來越受到旅客青睞，這座位於日本北陸的繁榮大城市，融合現代和傳統色彩，從建築、文化到工藝都保留江戶時代的歷史風貌，更擁有日本三大名園之一的兼六園，因此有著「小京都」的美稱。本篇FunTime小編就要來介紹幾間交通便利的金澤住宿，不僅每間都在巴士站附近，走路就到熱門景點，還有許多便宜飯店的推薦！

日本必買伴手禮推薦！在家也能輕鬆享受日式下午茶的零食飲品新選擇

無論你是在尋找最適合當伴手禮的特色零食，還是只是想解解嘴饞，這些超道地的小點心不僅可愛又美味，還充分展現了日本的文化特色。還在煩惱該買哪些有趣的伴手禮嗎？選它們準沒錯！

貓奴天堂瀨戶內海「佐柳島」　飛天喵的日常時光

瀨戶內海的島嶼眾多，像直島、豐島、小豆島，因瀨戶內國際藝術祭聲名遠播，成為藝術與設計愛好者趨之若鶩的所在。但同樣位於這片海域的「佐柳島」卻寧靜得像被時光遺忘，這裡沒有喧囂的景點或觀光商店，只有超過百隻貓咪、吹拂臉頰的海風，以及30位住了大半輩子的老居民。

日本「彼岸花」5大景點推薦！ 探索曼珠沙華秘境 體驗最美浪漫紅色花海

在日本的秋日裡，彼岸花盛開如紅色的地毯，點綴著大自然的詩意與美麗。無論是公園、寺廟，還是古老的庭園，每一處彼岸花景點都散發著迷人的氛圍。趁著花期最盛時，不妨來一場彼岸花之旅，感受那份獨特的秋季浪漫吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。