絕景富士！住進河口湖畔「富士豪景飯店」盡賞雙重美景 還能隨時品酒
【旅奇傳媒／日本部報導】想同時擁抱日本象徵「富士山」與靜謐的「河口湖」？那麼位於山梨縣河口湖畔的「富士豪景飯店」是理想的選擇。從東京出發，搭乘中央道高速巴士或 JR至「河口湖站」約2小時，再轉乘飯店接駁巴士10分鐘即可抵達；自駕旅客則可從中央道河口湖 IC 下交流道，約10分鐘即可到飯店。
這裡最大魅力莫過於「雙重景觀」－正面是壯麗的富士山，背後則與河口湖相依，無論清晨日出或黃昏夕照，窗外皆是令人屏息的絕景。館內還擁有三萬坪日式庭園，隨四季展現不同花木風情，園區更設有短距離高爾夫球場與網球場，旅客能在自然中盡情揮桿、運動。
飯店共有79間客房，分為和室、和洋室與洋室，部分房型可直接眺望富士山或河口湖，讓人彷彿「住進畫裡」。喜愛溫泉的旅客則不可錯過河口湖溫泉，富士豪景飯店引入其中之一的「秀麗之湯」。館內設有大浴場、露天浴池與三溫暖，泉質能有效舒緩身心，深受旅客好評。
山梨縣素有「葡萄酒之鄉」美名，館內特設自助式葡萄酒販賣機，每杯僅500日圓，旅客能隨時小酌在地酒莊釀製的佳釀，搭配餐點更能完整體驗山梨風味。餐廳空間寬敞，部分座位能直接欣賞富士山與庭園，團體午餐或自助早餐皆以當地新鮮食材入菜，結合日式與西式料理手法，呈現豐富佳餚。
若想延伸旅程，附近景點選擇豐富。旅客可前往世界知名的「富士急樂園」挑戰雲霄飛車；或到訪「忍野八海」欣賞清澈湧泉；亦可搭乘「河口湖遊覽船」近距離欣賞湖光山色。秋季則推薦順遊「河口湖楓葉迴廊」，湖畔楓葉與富士山相互映襯，是攝影迷心中的經典場景。
想在河口湖享受全方位假期，不妨將「富士豪景飯店」納入行程，讓溫泉、美酒與絕景共同成為最美的旅行回憶。
DATA／富士豪景飯店（Fuji-view Hotel）
・地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町勝山511
・電話：0555-83-2211 (櫃台服務時間 10:00～18:00)
・入住時間15:00／退房時間11:00
・交通方式：自河口湖站10號公車乘車口搭乘飯店接駁車即可到達飯店。(每小時一班)
・費用：標準雙床房一晚日幣29,440元起
【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】
