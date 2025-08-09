日本GELATO PIQUE CAFE「哆啦A夢」夢幻聯名！ 6款療癒甜點「藍粉冰淇淋、氣泡飲」+限定餐盤一次收

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／GELATO PIQUE CAFE
圖／GELATO PIQUE CAFE

哆啦粉快追！ 日本人氣可麗餅品牌 GELATO PIQUE CAFE 近日推出與「哆啦A夢」的夏日限定聯名企劃，不只選在「大雄生日(8/7)到哆啦A夢生日(9/3)」這段期間販售，還一次端出6款萌度爆表的甜點＆氣泡飲，給8月剛好要去日本，甜點行程直接幫你排好！

圖／GELATO PIQUE CAFE
圖／GELATO PIQUE CAFE

「哆啦A夢x Gelato Pique Café 夢幻聯名甜點」必吃亮點推薦：

→哆啦A夢可麗餅（¥1,390）：靈感來自哆啦A夢的最愛——銅鑼燒，內餡有蜂蜜蛋糕、大納言紅豆、甜鹹醬汁，蓬鬆鮮奶油中藍色香草義式冰淇淋＋麻糬，口感層次超豐富，頂端還躺著熟睡中的哆啦A夢巧克力，療癒到不行。

→哆啦美可麗餅（¥1,390）：還原菠蘿麵包的清甜感，鮮奶油卡士達醬中加入哈密瓜果汁＋奶油餅乾碎，再配蓬鬆戚風蛋糕，入口像咬了一口雲朵，頂端放著睡著的哆啦美巧克力，甜到心裡。

圖／GELATO PIQUE CAFE
圖／GELATO PIQUE CAFE

→哆啦A夢義式冰淇淋（¥990）：上層藍色香草＋麻糬，下層馬達加斯加香草冰淇淋，最後以哆啦A夢巧克力點綴。

→哆啦美義式冰淇淋（¥990）：上層是草莓牛奶冰淇淋＋甘王草莓醬，下層香草冰淇淋，甜美又清爽。

圖／GELATO PIQUE CAFE
圖／GELATO PIQUE CAFE

→哆啦A夢汽水（¥890）：藍柑橘＋懷舊彈珠汽水，搭配QQ果凍，吸管還有鈴鐺吊飾。

→哆啦美汽水（¥890）：蜜桃糖漿與彈珠汽水調成的黃色漸層，果凍裡還有白桃糖漿，吸管附蝴蝶結吊飾，可愛到捨不得喝。

圖／GELATO PIQUE CAFE
圖／GELATO PIQUE CAFE

部分門市推出「紀念盤套餐」，可麗餅吃完還能把餐盤打包回家，收藏價值滿分，搭配兩款限量餐盤，哆啦A夢款：天藍白雲上吹口哨的悠閒模樣；哆啦美款：雲端上微笑的溫柔模樣。

圖／GELATO PIQUE CAFE
圖／GELATO PIQUE CAFE

哆啦A夢x Gelato Pique Café 夢幻聯名甜點

販售日期：2025年8月7日～9月3日

販售地點：日本全國gelato pique cafe店舖

