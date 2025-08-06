日本麥當勞「快樂兒童餐」推9款寶可夢限定玩具！8月8日起三階段開搶

日本麥當勞2025年夏季全新玩具驚喜登場！8月8日起全新推出「寶可夢主題快樂兒童餐」，一口氣釋出九款原創玩具，預計分三階段發售，打造寶可夢迷暑假必收集的夢幻清單。此次活動期間限定，並附加週末限定卡片贈禮，勢必引爆親子打卡熱潮。

圖／取自日本麥當勞

第一彈將於8月8日至14日開跑，共推出四款經典角色玩具，包括會擺尾衝刺的皮卡丘、小火龍陀螺、水箭龜滾輪以及超級路卡利歐飛盤發射器，全都結合機關設計，讓小朋友能邊玩邊學手部協調。每款玩具皆採用環保紙盒包裝，提升開箱樂趣。

圖／取自日本麥當勞

圖／取自日本麥當勞

第二彈於8月15日至21日接力登場，再推四款人氣角色玩具，包括皮卡丘滾輪、超級噴火龍X旋轉陀螺、妙蛙種子滾輪以及可晃動的母伊布鑰匙圈，並驚喜加入一款「神秘玩具」，開盒才能揭曉真面目，讓收集控感受驚喜感十足。8月22日之後將進入第三彈，隨機發送前兩波的全系列玩具。

圖／取自日本麥當勞

活動首個週末8月9日至11日，只要購買快樂兒童餐，就能額外獲得兩張寶可夢卡牌，其中一張為原創皮卡丘設計，另一張則從五款中隨機附贈。每人最多限購五份，避免搶購風潮。建議旅日的台灣親子旅客提前查詢就近門市資訊，把握這波期間限定的寶可夢熱潮！

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