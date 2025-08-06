快訊

近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

再加碼？白宮稱川普今將宣布 蘋果「投資千億美元在美製造」

日本麥當勞「快樂兒童餐」推9款寶可夢限定玩具！8月8日起三階段開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自日本麥當勞
圖／取自日本麥當勞

日本麥當勞2025年夏季全新玩具驚喜登場！8月8日起全新推出「寶可夢主題快樂兒童餐」，一口氣釋出九款原創玩具，預計分三階段發售，打造寶可夢迷暑假必收集的夢幻清單。此次活動期間限定，並附加週末限定卡片贈禮，勢必引爆親子打卡熱潮。

圖／取自日本麥當勞
圖／取自日本麥當勞

第一彈將於8月8日至14日開跑，共推出四款經典角色玩具，包括會擺尾衝刺的皮卡丘、小火龍陀螺、水箭龜滾輪以及超級路卡利歐飛盤發射器，全都結合機關設計，讓小朋友能邊玩邊學手部協調。每款玩具皆採用環保紙盒包裝，提升開箱樂趣。

圖／取自日本麥當勞
圖／取自日本麥當勞

圖／取自日本麥當勞
圖／取自日本麥當勞

第二彈於8月15日至21日接力登場，再推四款人氣角色玩具，包括皮卡丘滾輪、超級噴火龍X旋轉陀螺、妙蛙種子滾輪以及可晃動的母伊布鑰匙圈，並驚喜加入一款「神秘玩具」，開盒才能揭曉真面目，讓收集控感受驚喜感十足。8月22日之後將進入第三彈，隨機發送前兩波的全系列玩具。

圖／取自日本麥當勞
圖／取自日本麥當勞

活動首個週末8月9日至11日，只要購買快樂兒童餐，就能額外獲得兩張寶可夢卡牌，其中一張為原創皮卡丘設計，另一張則從五款中隨機附贈。每人最多限購五份，避免搶購風潮。建議旅日的台灣親子旅客提前查詢就近門市資訊，把握這波期間限定的寶可夢熱潮！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

暑假 寶可夢 皮卡丘 麥當勞

相關新聞

日本麥當勞「快樂兒童餐」推9款寶可夢限定玩具！8月8日起三階段開搶

日本麥當勞2025年夏季驚喜登場！8月8日起全新推出「寶可夢主題快樂兒童餐」，一口氣釋出九款原創玩具，預計分三階段發售，打造寶可夢迷暑假必收集的夢幻清單。此次活動期間限定，並附加週末限定卡片贈禮，勢必引爆親子打卡熱潮。

吉伊卡哇麵包店全新「曬黑麵包」新品登場！炎炎夏日和吉伊卡哇一起曬黑吧

位在東京表參道的『吉伊卡哇麵包店』推出夏季限定麵包囉！即日起至9月15日，將推出三款曬黑造型麵包與附有贈品的特典飲品

日本東北必吃麵食 來自在地的特色勁道滋味五選

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】說到日本東北麵食，許多旅人第一時間會想到喜多方拉麵、盛岡冷麵，但其實這片幅員遼闊的北國地區，還藏著許多特色十足的「在地麵文化」。這次挑選了五碗除了本地特色的麵食料理，從拌

限時促銷日航機票！飛東京／名古屋來回只要7,315元起 再送兩件免費行李+飛機餐

【旅奇傳媒/日本部報導】想飛日本的旅人注意！為慶祝 JR東日本．日本航空集團『創造旅行社』在台灣成立35週年，日本航空攜手創造旅遊推出限時特惠活動，祭出「台灣－東京／名古屋來回最低7,315元（未稅）

日本購物新亮點！ CONVERSE STORE 新店鋪正式進駐橫濱與仙台

還記得第一次穿上CONVERSE時的那一刻，是什麼樣的心情嗎？那不單只是挑了一雙鞋，或許也是你第一次，認真選擇了「屬於自己的風格」。 今年四月，隨著橫濱的「CONVERSE STORE YOKOHAMA」與仙台的「CONVERSE STORE SENDAI」正式開幕，新的篇章即將延續，在這裡，你可以找到自己的回憶，也將遇見全新的自己。

成田機場回市區不迷路，教你怎麼選最適合的路線

【FunTime小編群】東京對於不少人來說，不僅是日系購物天堂，更是日本必去的城市之一，而身為東京門戶的成田機場，年載運量更達全日本第二，是不少旅人前往東京選擇的目的地，而位於千葉縣的成田機場到市區算有一段距離，究竟怎麼去比較快呢?今天將介紹便捷的京成電鐵Skyliner、Access特快，最快只需要41分鐘即可抵達上野，推薦給即將前往東京旅行的你。如果還想看更多東京旅遊資訊，可以參考這篇東京旅遊大合輯，吃喝玩樂一次搞定！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。