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《鬼滅之刃》現身稻田！日本行田市推夏日最強「炭治郎」打卡點粉絲快朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自行田市X粉絲團
圖／取自行田市X粉絲團

今夏日本埼玉縣行田市再掀話題！當地知名的稻田藝術（田んぼアート）今年首度攜手《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》合作，以主角竈門炭治郎為主題，將動漫角色巨大呈現在古代蓮之里東側，面積高達 2.8 公頃（約 28,000 平方米），堪稱全球最大規模。農民以四種顏色不同的稻種精心插秧，日前已完成播種，打造出栩栩如生的稻田畫作，也是自 2015 年創下金氏世界紀錄以來，最具代表性的聯名企劃。

圖／取自行田市X粉絲團
圖／取自行田市X粉絲團

且稻田藝術目前已進入最佳觀賞期，從 7 月中旬起至 8 月下旬為色彩最鮮明的時段，預計可持續欣賞至 10 月中。適逢劇場版電影已於日本上映，吸引大批粉絲朝聖，據報導清晨開館前已有遊客排隊，展望塔人潮也較平日大增兩到三成，甚至出現最長四小時等候入場的情況，盛況空前。

圖／取自行田市X粉絲團
圖／取自行田市X粉絲團

圖／取自行田市X粉絲團
圖／取自行田市X粉絲團

為了提升參觀體驗，行田市推出行田塔（古代蓮會館）屋頂展望服務，從 50 公尺高空俯瞰整體稻田藝術，直接全景將炭治郎形象與田野融合得天衣無縫。展望室全年開放，暑假期間延長營運自早上 6 點至晚間 18:30，入場費僅 400 日圓。結合自然美景與動漫熱潮，今年夏天的行田市，絕對是粉絲旅遊與打卡的絕佳選擇，有在日本的粉絲朋友可以揪團衝了！

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