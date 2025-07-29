快訊

虛假和平？泰柬達成停火，零星衝突仍在發生

美國拒讓賴清德過境？AIT指「台灣未宣布出訪」：美政策不變

分科成績出爐！補教估台大醫門檻5科288級分 一類組首加考數乙落點難估

2025秋季開放購票！東京寶可夢園區《PokéPark KANTO》準備引爆全球訓練家荷包

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
《PokéPark KANTO》預計明年春季開幕。　圖：The Pokémon Company／提供
《PokéPark KANTO》預計明年春季開幕。　圖：The Pokémon Company／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】現實中的寶可夢世界終於要來了！The Pokémon Company 於07/23宣布，首座常設型主題設施《PokéPark KANTO》預計將於2026年春季正式開幕，地點選在東京近郊的「讀賣樂園」，從東京新宿出發車程約40分鐘，於新宿搭乘小田急小田原線，在「讀賣樂園前站」下車後轉乘「京王讀賣樂園站」方向的小田急公車可抵達。預計自2025年秋季起陸續啟動售票，詳細售票資訊尚待公布，但已讓不少粉絲開始摩拳擦掌、準備搶票。

▲園區內劃分「森林」與「都市」兩區。　圖：The Pokémon Company／提供
▲園區內劃分「森林」與「都市」兩區。　圖：The Pokémon Company／提供

這座佔地約2.6公頃的 PokéPark，以寶可夢初代「關都地區」為核心主題，園內分為「森林」與「城市」兩大區域，打造出一個可以實際走進寶可夢世界的沉浸式空間。

▲森林區域營造出野外寶可夢間日常生活互動感。　圖：The Pokémon Company／提供
▲森林區域營造出野外寶可夢間日常生活互動感。　圖：The Pokémon Company／提供

其中，「寶可夢森林」長達500公尺，高低起伏的道路上藏有來自關都的寶可夢們。據官方說法，園區內超過600隻寶可夢將在森林與城市中棲息、互動，有的會藏在草叢中，有些巨大的寶可夢則需抬頭才能看到全貌，場景細節極為講究，屆時能在其中發現哪些寶可夢呢？真是令人期待！

▲冒險據點「草紗鎮」示意圖。　圖：The Pokémon Company／提供
▲冒險據點「草紗鎮」示意圖。　圖：The Pokémon Company／提供

另一區域「草紗鎮」則聚焦於訓練家們的日常生活，設有寶可夢中心、道館、友好商店與訓練家市集，更有遊行表演與迎賓活動。設施中還規劃兩項遊樂設施，並設置了象徵性地標－西獅海壬噴水池，整座城市瀰漫著訓練家和寶可夢共同生活與切磋的氛圍。

這不只是粉絲朝聖地，更可能成為東京周邊旅遊新熱點。想要親身走進寶可夢的世界、與皮卡丘們擦肩而過的訓練家，不妨開始預留2026年春季的旅遊計畫，秋天開始更要留意購票開放時間。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

 

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

市集 東京 寶可夢

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

桃園蘆竹新行政園區BOT恐遙遙無期 張善政拍板自行興建

全球首座「寶可夢樂園」！東京「PokéPark Kanto」讀賣樂園2025秋天門票預購 600隻寶可夢森林、訓練家市集搶先看

他帶家人遊東京噴卡費30萬還借信貸 留言一面倒：玩法太刺激了吧！

粉絲快看！首座寶可夢常設園區來了 2026春季將於日本東京開幕

相關新聞

2025秋季開放購票！東京寶可夢園區《PokéPark KANTO》準備引爆全球訓練家荷包

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】現實中的寶可夢世界終於要來了！The Pokémon Company 於07/23宣布，首座常設型主題設施《PokéPark KANTO》預計將於2026年春季正式開幕，

東京最大室內互動型動物園「ANITOUCH」體驗推薦 餵食與水豚泡澡等超療癒

去年（2024）開幕的室內互動型動物園ANITOUCH 東京巨蛋城，是東京人氣的療癒系景點，無論是親子旅遊、約會、朋友出遊或一人旅行都很適合！作為以「露天泡澡的水豚」著名的伊豆仙人掌動物園運營的室內互動型動物園ANITOUCH內，不僅住著會在貓腳浴缸泡澡的水豚等許多可愛的動物們，還有能嚐到一系列動物造型美食的「CAPPY Cafe」登場，讓大人小小孩都能各種「可愛」全面療癒。

【東京迪士尼住宿懶人包】早去晚歸首選！讓你從開園玩到閉園都不累

【FunTime小編群】去東京迪士尼是許多人去東京的重點行程，想要把握時間在快樂的迪士尼樂園裡面盡情地回到童年，選一間適合的迪士尼住宿就變得格外重要，如果預算足夠能住在迪士尼官方飯店一定是最快樂的選擇！但預算有限也有選擇迪士尼住宿的小撇步～迪士尼住宿怎麼選？小編整理好迪士尼官方住宿的各種禮遇差異，分門別類東京迪士尼合作飯店比較，再精選出適合小資方便前往迪士尼的市區住宿，想去迪士尼的你～絕對可以快樂的從早晚到晚，一起看一下去吧！

搭紅眼來東京也不怕！羽田機場交通、過夜全攻略

【FunTime小編群】近年來廉價航空日益流行，廉航公司、班次越來越多，相互競爭之下，幾乎天天都有便宜得要命的機票促銷，真是讓人不手滑都難！相信一定有人跟小編一樣，在興奮狀態下不顧一切的搶完機票，才發現：啊～果然又是紅眼班機～～～（吶喊），不要緊！看完這篇再加上運用一些羽田機場交通，紅眼班機累不倒你～羽田機場又大又空曠也不慌張！

看東京鐵塔最浪漫角度在這！六本木交通、美食、景點全收

【FunTime小編群】六本木位於東京23區中的港區，扮演著市政、商業及文化的關鍵角色，藝術設施遍布於高聳的大樓與大廈之間，整個區域都瀰漫著高檔、奢華的風格。這次FunTime小編就要帶大家快速融入六本木，告訴你去六本木有甚麼必吃、必玩、必逛，一個都不要錯過！

2025東京景點住宿懶人包｜東京自由行住哪最方便？嚴選５間熱門地段東京飯店＆一日遊行程，玩遍東京不費力！

想出發東京自由行，卻不知道從何下手？讓 AsiaYo 帶你看鄰近東京景點的熱門住宿區，從浪漫奢華東京車站、夜貓族最愛歌舞伎町，到趕飛機首選的品川區通通有！5間超高分東京住宿推薦給親子、情侶和好友出遊✈️而且離東京一日遊集合點超近、超方便，滑到最後還有熱門東京跟團行程不藏私分享，還不快把這篇懶人包加入書籤🔖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。