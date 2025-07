2025秋季開放購票！東京寶可夢園區《PokéPark KANTO》準備引爆全球訓練家荷包

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】現實中的寶可夢世界終於要來了!The Pokémon Company 於07/23宣布,首座常設型主題設施《PokéPark KANTO》預計將於2026年春季正式開幕,地點選在東京近郊的「讀賣樂園」,從東京新宿出發車程約40分鐘,於新宿搭乘小田急小田原線,在「讀賣樂園前站」下車後轉乘「京王讀賣樂園站」方向的小田急公車可抵達。預計自2025年秋季起陸續啟動售票,詳細售票資訊尚待公布,但已讓不少粉絲開始摩拳擦掌、準備搶票。

▲園區內劃分「森林」與「都市」兩區。 圖:The Pokémon Company/提供

這座佔地約2.6公頃的 PokéPark,以寶可夢初代「關都地區」為核心主題,園內分為「森林」與「城市」兩大區域,打造出一個可以實際走進寶可夢世界的沉浸式空間。

▲森林區域營造出野外寶可夢間日常生活互動感。 圖:The Pokémon Company/提供

其中,「寶可夢森林」長達500公尺,高低起伏的道路上藏有來自關都的寶可夢們。據官方說法,園區內超過600隻寶可夢將在森林與城市中棲息、互動,有的會藏在草叢中,有些巨大的寶可夢則需抬頭才能看到全貌,場景細節極為講究,屆時能在其中發現哪些寶可夢呢?真是令人期待!

▲冒險據點「草紗鎮」示意圖。 圖:The Pokémon Company/提供

另一區域「草紗鎮」則聚焦於訓練家們的日常生活,設有寶可夢中心、道館、友好商店與訓練家市集,更有遊行表演與迎賓活動。設施中還規劃兩項遊樂設施,並設置了象徵性地標-西獅海壬噴水池,整座城市瀰漫著訓練家和寶可夢共同生活與切磋的氛圍。

這不只是粉絲朝聖地,更可能成為東京周邊旅遊新熱點。想要親身走進寶可夢的世界、與皮卡丘們擦肩而過的訓練家,不妨開始預留2026年春季的旅遊計畫,秋天開始更要留意購票開放時間。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

