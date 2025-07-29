香港國際機場「夏日滋味賞」消費有機會贏取港幣60,000機票禮券

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港國際機場的禁區內外雲集超過60間食府，從地道港式茶餐廳到米其林品牌美食，應有盡有。為迎接暑假旅遊旺季，香港國際機場特別推出 AI 設計食物造型公仔及餐飲消費抽獎活動，有機會贏取超過600份豐富獎品，包括港幣 $60,000機票禮券及餐飲現金劵，為旅程增添更多意想不到的驚喜與回憶！

香港國際機場推出「夏日滋味賞」活動，圖為匯聚人氣的咖啡茶飲。 圖：Media OutReach Newswire／提供

超過60家環球美饌 滋味嚐不停

▲米芝蓮美食。 圖：Media OutReach Newswire／提供

香港國際機場的餐飲選擇豐富，雲集14家米其林品牌美食，每一間都傳承著地道風味與匠心工藝，包括以精緻中菜聞名的「都爹利會館」、「鏞記」、 「蘇浙滙」、「正斗粥麵專家」、「何洪記」、「翡翠拉麵小籠包」及新加入的「阿鴻小吃」。此外，即將開幕的「金色不如帰拉麵」，再加上「Sushi & Sake Bar Taka」、「莆田」、「满泰」、「阿元來了」、「尚牛」及「Gordon Ramsay Plane Food to Go亅等各國米其林品牌，為乘客帶來一場環球美食之旅。

▲人氣咖啡茶飲。 圖：Media OutReach Newswire／提供

若想出發前 Chill－Chill，這裹亦匯聚多間人氣咖啡茶飲店，包括「牧羊少年」、「KaravanStop by NODI」、「NUTTEA」及即將登場的「FINEPRINT」、「Urban Coffee Roaster」和「霸王茶姬」。

▲打卡餐廳。 圖：Media OutReach Newswire／提供

不可以錯過與好友分享必到打卡餐廳，包括「Intervals」、「蘇浙滙」、「敏華冰廳」及「麥當勞」等，享受美食之餘，更可欣賞機場限定停機坪風景。

▲早餐攻略。 圖：Media OutReach Newswire／提供

即使乘搭早機也不用擔心，機場有超過20家食肆於早上06:00前營業，部份甚至早於05:30已開店！由咖啡輕食、中式粥麵、精緻點心到茶餐廳美食都一應俱全，讓食客飽餐一頓後才踏上旅程。

▲AI設計食物造型公仔。 圖：Media OutReach Newswire／提供

活動期間，各式可愛的AI設計食物造型公仔將在客運大樓內巡演，以獨特造型歡迎乘客並派發精緻的鑰匙扣和優惠券。

▲香港國際機場食肆營業時間參考。 圖：Media OutReach Newswire／提供

夏日滋味賞抽奬活動：

即日起至2025/09/07，旅客更可憑機場餐飲單據參加抽獎！本次抽獎活動送出超過600份豐富獎品，包括：

■ 價值港幣 $60,000香港快運機票禮券（名額1位）

■ 價值港幣 $1000機場餐飲電子現金劵（名額30位）

■ 價值港幣 $500香港快運機票禮券（名額300位）

■ 價值港幣 $100機場飲品電子現金劵（名額300位）

於機場內的餐廳每累積消費滿港幣100元，並登記消費到HKairport Rewards，即可獲得一次抽獎機會。若交易以自助點餐系統完成，更可額外獲得一次抽獎機會，輕鬆倍增贏取獎品的機會！活動詳情，可參考「香港國際機場獎賞計劃」網頁。

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