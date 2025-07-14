「MOS BURGER × 排球少年」2025夏日聯名福袋登場！聯名吊飾、網布包、冰感毛巾限量統統有

排球少年的粉絲看過來！日本人氣速食品牌MOS BURGER今夏重磅攜手熱血動漫《排球少年!!》，推出「2025夏日福袋」限量活動，將於7月8日至7月24日開放網路預購，8月1日至9日可於日本全國指定MOS門市領取，並同步展開店頭限量販售。這款福袋不僅含有5000日圓等值的餐券，更附贈多款專為粉絲打造的聯名周邊，結合實用性與收藏價值，再度掀起動漫與速食品牌跨界合作的熱潮。

圖／取自日本摩斯漢堡官網

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福袋內容豐富，除10張500日圓的MOS餐券外，另附四款《排球少年!!》聯名周邊，包括以烏野高校球隊風格打造的網布托特包、可收納於專用拉鍊袋中的冷感毛巾、擬真Hinagarasu（烏野吉祥鳥）造型的冰塊矽膠模具，以及隨機附贈的球員造型手機吊飾（共11種角色隨機抽選），所有商品皆裝於日向翔陽球鞋袋風格的束口背包中，從視覺到實用性都讓粉絲愛不釋手。餐券有效期至2025年9月，可於日本多數MOS門市使用（部分店鋪除外）。

圖／取自日本摩斯漢堡官網

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為延伸聯名熱潮，MOS BURGER更在東京與仙台共8家門市限時展出《排球少年!!》等身大角色立牌，營造宛如漫畫走入現實的沉浸氛圍。7月16日起，MOS兒童套餐也將推出四款聯名玩具，從角色文具、手機支架到餐盤與貼紙應有盡有。此外，粉絲只要追蹤官方X帳號，還有機會抽中限量設計MOS儲值卡組，讓《排球少年!!》陪粉絲度過一個最熱血的夏天吧！

圖／取自日本摩斯漢堡官網

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官網：https://www.mos.jp/cp/2025summerluckybag/

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