快訊

撞球／台灣名將「火雲邪神」張榮麟驚傳死訊 趙豐邦發文證實

世紀合體！GD現身周杰倫豪宅 私下互動全說了

經濟部拒絕提供屏東光電浮台關鍵資料 黃國昌嗆：淪不肖廠商細漢仔

「MOS BURGER × 排球少年」2025夏日聯名福袋登場！聯名吊飾、網布包、冰感毛巾限量統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自日本摩斯漢堡官網
圖／取自日本摩斯漢堡官網

排球少年的粉絲看過來！日本人氣速食品牌MOS BURGER今夏重磅攜手熱血動漫《排球少年!!》，推出「2025夏日福袋」限量活動，將於7月8日至7月24日開放網路預購，8月1日至9日可於日本全國指定MOS門市領取，並同步展開店頭限量販售。這款福袋不僅含有5000日圓等值的餐券，更附贈多款專為粉絲打造的聯名周邊，結合實用性與收藏價值，再度掀起動漫與速食品牌跨界合作的熱潮。

圖／取自日本摩斯漢堡官網
圖／取自日本摩斯漢堡官網

圖／取自日本摩斯漢堡官網
圖／取自日本摩斯漢堡官網

福袋內容豐富，除10張500日圓的MOS餐券外，另附四款《排球少年!!》聯名周邊，包括以烏野高校球隊風格打造的網布托特包、可收納於專用拉鍊袋中的冷感毛巾、擬真Hinagarasu（烏野吉祥鳥）造型的冰塊矽膠模具，以及隨機附贈的球員造型手機吊飾（共11種角色隨機抽選），所有商品皆裝於日向翔陽球鞋袋風格的束口背包中，從視覺到實用性都讓粉絲愛不釋手。餐券有效期至2025年9月，可於日本多數MOS門市使用（部分店鋪除外）。

圖／取自日本摩斯漢堡官網
圖／取自日本摩斯漢堡官網

圖／取自日本摩斯漢堡官網
圖／取自日本摩斯漢堡官網

圖／取自日本摩斯漢堡官網
圖／取自日本摩斯漢堡官網

圖／取自日本摩斯漢堡官網
圖／取自日本摩斯漢堡官網

為延伸聯名熱潮，MOS BURGER更在東京與仙台共8家門市限時展出《排球少年!!》等身大角色立牌，營造宛如漫畫走入現實的沉浸氛圍。7月16日起，MOS兒童套餐也將推出四款聯名玩具，從角色文具、手機支架到餐盤與貼紙應有盡有。此外，粉絲只要追蹤官方X帳號，還有機會抽中限量設計MOS儲值卡組，讓《排球少年!!》陪粉絲度過一個最熱血的夏天吧！

圖／取自日本摩斯漢堡官網
圖／取自日本摩斯漢堡官網

圖／取自日本摩斯漢堡官網
圖／取自日本摩斯漢堡官網

官網：https://www.mos.jp/cp/2025summerluckybag/

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

餐券 速食 福袋 東京 排球少年!!

相關新聞

「MOS BURGER × 排球少年」2025夏日聯名福袋登場！聯名吊飾、網布包、冰感毛巾限量統統有

排球少年的粉絲看過來！日本人氣速食品牌MOS BURGER今夏重磅攜手熱血動漫《排球少年!!》，推出「2025夏日福袋」限量活動，將於7月8日至7月24日開放網路預購，8月1日至9日可於日本全國指定MOS門市領取，並同步展開店頭限量販售。這款福袋不僅含有5000日圓等值的餐券，更附贈多款專為粉絲打造的聯名周邊，結合實用性與收藏價值，再度掀起動漫與速食品牌跨界合作的熱潮。

今年夏天就去這裡！日本人也狂推的三大人氣「夏日祭典」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】準備好迎接日本最熱鬧的季節了嗎？每年夏天，日本各地傳統夏日祭典熱鬧登場，街道上熱情的舞者、繽紛絢爛的燈籠與煙火，構成旅人最難忘的風景。根據日本營業額第5大旅行社「阪急交通

送禮自用都適合！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 日本推薦伴手禮8選(下)

延續"送禮自用都適合！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 日本推薦伴手禮8選(上)"，本文將再介紹4個日本精緻伴手禮

阿波舞2025正名「THE AWAODORI」，暑假到德島和阿波舞一起夏季狂歡！

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】源自日本四國德島、擁有400年以上歷史的「阿波舞」，今年5月先行於大阪‧關西世博熱鬧演出，舞者與樂手在會場內邀請各國遊客一同共舞，三天動員了1萬人一起舞動，象徵著文化與多

日本高CP值居酒屋推薦！「鳥貴族」燒鳥YAKITORI必吃菜單一次看

在日本旅行途中，如果想找一家CP值高又美味的燒鳥 YAKITORI 居酒屋，那麼遍布全日本、隨處可見的「鳥貴族」絕對是不會出錯的選擇！這篇文章將一次帶你掌握鳥貴族的人氣菜單與實用小知識，快跟著JAPANKURU一起開！吃！

送禮自用都適合！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 日本推薦伴手禮8選(上)

這次來為大家推薦8款日本超夯的點心，好看又好吃，拿來當伴手禮送出去特別有體面！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。