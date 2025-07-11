送禮自用都適合！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 日本推薦伴手禮8選(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"送禮自用都適合！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 日本推薦伴手禮8選(上)"，本文將再介紹4個日本精緻伴手禮

5. 京都 – SUGiTORA (鐵罐餅乾)

圖片來源自官方ig

SUGiTORA是藏身於寺町商店街與新京極商店街之間的小巷中的甜品店，店主曾代表日本參加 2015 年「世界甜點大賽（Coupe du Monde de la Pâtisserie）」，並榮獲銀牌殊榮，主打以當季食材製作的義式冰淇淋與聖代，而他們的烘焙點心也很受歡迎。

店名中的「TORA」是日文裡「老虎」的意思，不僅品牌標誌用了老虎形象，連甜點也延續這個元素，像是可愛的老虎造型餅乾。他們的鐵罐餅乾可是京都人氣伴手禮之一，一盒有多種口味的餅乾，包括芒果雪球餅乾、巧克力奶油餅乾等等，不只好看也好吃！

6. 日本全國 – BUTTER NO ITOKO(奶油夾心餅乾)

來自栃木縣那須的點心品牌，現在已發展全國多個百貨、機場都可買到！

「バターのいとこ」(BUTTER NO ITOKO)是株式会會社GOOD NEWS旗下的品牌，這是為了解決酪農業面對的資源浪費與產業困境而誕生的點心，活用提煉奶油時剩下的脫脂乳，製作出美味的奶油夾心餅乾。

以格子餅皮夾著濃郁奶油醬，一口咬下，首先是鬆軟的外皮，接著是微顆粒感的細膩奶油餡，最後是濃稠滑順的奶油醬，帶來層次豐富的口感體驗。

7. 日本全國 – Tatemachi cannele (可麗露)

來自廣島的可麗露專賣店，在東京、大阪等多個地方都有開設專櫃。每顆可麗露皆由職人手工精心製作，外皮香脆酥口，內裡則濕潤柔嫩，散發出高雅的香草氣息，帶來層次分明的經典風味。

除了招牌原味之外，還有6款經典口味 – 濃郁香醇的巧克力」、清爽酸甜的檸檬、香氣迷人的焦糖、口感豐富的杏仁、帶有日式風情的抹茶，以及使用廣島產藍莓製作的藍莓。此外，還會隨著季節推出限定風味，每款都讓人想要試試！

他們還會販售卡達拉那烤布蕾與磅蛋糕等人氣甜點，讓甜點控一次滿足。

8. 東京 – AUDREY (草莓奶油餅乾)

AUDREY的草莓奶油餅乾就是把女生最愛的元素都集在一身！

圖片來源自PR TIMES

白色盒子上有著可愛的少女與草莓插畫，盛載著美味的草莓奶油餅乾。以香脆的餅乾包裹著奶油和草莓乾，看起來就像一個小小的可麗餅，集合起來就像一束草莓花束。味道有奶油、牛奶及巧克力可選，酸甜的滋味與脆脆的口感，相信沒有一個女生能抵擋它的魅力！在日本多家百貨都可買到，但可要早點去排隊喔！

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