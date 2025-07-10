送禮自用都適合！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 日本推薦伴手禮8選(上)

在日本買伴手禮還在送東京芭娜娜香蕉蛋糕，或是Kitkat巧克力嗎？想要花點心意，給你的親朋好友驚喜的話，這次就來為大家推薦8款日本超夯的點心，好看又好吃，拿來當伴手禮送出去特別有體面！

1. 東京 – RURU MARYS(巧克力點心)

「RURU MARY’S」是來自日本巧克力品牌「Mary’s Chocolate」的可愛風格品牌，他們也是販售各種巧克力點心，但因為包裝超級美而在日本女生間很受歡迎，甚至跟BEAMS、Francfranc等時尚品牌合作推出聯名款的雜貨及衣服！

他們唯一的實體店就在東京澀谷的青山通上，店舖裝潢充滿復古款，一進入店內就會少女心爆發！他們提供各種口味的手工巧克力，以及巧克力餅乾、蛋糕等烘焙點心，以花卉圖案的盒子包裝，收到時就會心花怒放！

2. 北海道 – SNOW CHEESE (生起司點心)

北海道最夯的點心品牌，據說常常都在大排長龍！北海道有許多牧場，以乳製品聞名，而SNOW CHEESE就是由幾位起司專家共同監修的品牌，強調以高品質的牛奶製作成起司，再製作成點心。

北海道兩家專櫃位在新千歲機場及大丸札幌百貨，在2025年也在東京成田機場開設期間限定的專櫃，有機會在北海道以外的地方購買到。

最受歡迎的是SNOW WHITE CHEESE生起司餅乾，以香脆酥鬆的餅乾包裹香氣四溢的生食感起司巧克力，同時享受濃郁的起司味道與幼滑的巧克力感。

3. 鎌倉 – 鎌倉紅谷(焦糖核桃糕)

創業70週年的鎌倉經典品牌，融合和菓子與洋菓子的品牌，他們的店舖主要在神奈川縣，除了鎌倉的本店，在橫濱、東京、大阪的百貨也有設專櫃。而在鎌倉八幡宮前本店更可以買到一些限定商品，所以總是擠滿很多旅客！

而他們招牌商品就是名為クルミッ子(Kurumikko)的焦糖核桃糕，每件都是由職人手工製作，在自家製的焦糖醬中加入滿滿核桃，再用香濃的奶油餅皮夾住，讓人能感受到紮實的甜度，卻不會覺得膩口。 因為是手工製，所以數量有限，通常在中午前就會售罄，想嚐試就要早點去買了！

4. 福岡 – THE FULL FULL HAKATA (明太子法棍麵包)

明太子法棍麵包是福岡知名美食之一，很多品牌都有推出，但THE FULL FULL HAKATA卻在近年爆紅，很多旅客都來購買帶回家！

這是福岡縣內的麵包店，有多家分店，最方便就是位在博多車站周邊的分店。店內可以買到各種款式的麵包，不過最熱門第一名就是明太子法棍麵包！

明太子法棍麵包會在店內烘焙，使用國產小麥來製作法棍麵包，再夾著滿滿的明太子與奶油，外層酥脆、內裡鬆軟，入口是鹹香的味道，叫人欲罷不能！法棍麵包很長很有份量，但店員很貼心可以切片後提供給顧客，購買後就可以馬上享用！

因篇幅關係，我們將於下篇另外介紹4個日本精選伴手禮

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