快訊

MLB／ 教士19歲蘇嵐鴻新秀對抗賽亮相 投1局送2K飆156公里

中職／全力在台應援！李珠珢感性告別LG雙子 富邦「韓援五本柱」強勢合體引爆話題

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

福壽山「千櫻園」免費入園！連續15天參觀免門票 浪漫「櫻吹雪+雪山主峰」同框美到不可思議

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福壽山農場官方粉絲團
圖／福壽山農場官方粉絲團

福壽山農場「千櫻園」免費入園！白色櫻花即將交棒，福壽山農場宣布，千櫻園將開放限時15天免費參觀，想看白櫻可要把握最後一波。

2026/3/15花況。圖／福壽山農場官方粉絲團
2026/3/15花況。圖／福壽山農場官方粉絲團

台中賞櫻勝地「福壽山農場」將自3/23至4/6開放「千櫻園」免費參觀，隨後預計自4/7起封園休養，邀請民眾在白色櫻花的尾聲再來一賞夢幻的櫻吹雪景緻，剛好能把握四月連假衝一波。之後，則將由場部特殊品種櫻花、桃花、梨花接力綻放，值得期待新一波花海盛況。

2026/3/15花況。圖／福壽山農場官方粉絲團
2026/3/15花況。圖／福壽山農場官方粉絲團

2026/3/15花況。圖／福壽山農場官方粉絲團
2026/3/15花況。圖／福壽山農場官方粉絲團

福壽山農場被稱作是「遠得要命的農場」而其「千櫻園」則是全台海拔最高的賞櫻夯點，少見的「高山花海」在每年都吸引大批民眾朝聖賞花。此外，還能從千櫻園遠眺台灣第二高峰雪山主峰和聖稜線山景，同框浪漫櫻花與連綿山巒，美度不輸日本。

福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

千櫻園免費開放期間：2026/3/23～2026/4/6

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

賞櫻 福壽山農場 台中旅遊 熱門景點 免門票 免費入園 連假

相關新聞

福壽山「千櫻園」免費入園！連續15天參觀免門票 浪漫「櫻吹雪+雪山主峰」同框美到不可思議

福壽山農場「千櫻園」免費入園！白色櫻花即將交棒，福壽山農場宣布，千櫻園將開放限時15天免費參觀，...

台南南科粉紅仙境曝光！「堤塘湖羊蹄甲」粉紅渲染成湖畔仙境

春日裡的南科，不只有科技與產業，也有一片夢幻花海。堤塘湖周邊種植數百棵羊蹄甲，每到三月花期，湖畔便被粉紅色花朵包圍。當花海與湖水相互映襯，也形成極具浪漫氛圍的春日景觀。

台北杜鵑花季必訪！大安森林公園「繡球花海」攻略 超Q小雨傘、日式小徑、療癒花水池一次收

udn走跳旅遊／阿一一之食意旅遊 春天最期待的盛事是什麼？當然是百花齊放的季節啦！這次我特別跑了一趟大家都很熟悉的大安森林公園，準備來好好感受一下「台北杜鵑花季」的魅力，結果不只杜鵑花開得燦爛，我還發現了超夢幻繡球花海，不只花況相當好，還有好多可愛打卡點，讓人眼睛和心靈都超滿足，如果你也想來一場療癒的賞花之旅，這篇攻略絕對要收藏起來，我把所有交通和美拍資訊都整理好了，包你拍得開心！

採草莓不稀奇！ 桃園最新親子「溫室藍莓秘境」免費入園 現採大顆藍莓CP值超高，主打「預約制」藍莓園下雨也能玩

桃園最新親子景點「藍莓果果」現正盛產藍莓，免費入園，採摘大顆香甜藍莓。採取預約制，維持空間舒適，雨天也能暢遊，現場還提供試吃。立即關注官方資訊，搶訂熱門時段！

Google Flight 怎麼用？ 2026航班比價最新AI隱藏技巧，一句話找出最便宜機票

大家都在用 Google Flight 買機票，但你真的買到最低價了嗎？2026 最新 Google 航班比價教學，揭秘 AI 隱藏版找票密技！教你只要輸入「一句話」，系統自動比對歷史票價，幫你挖出便宜 20% 的超值航班。出國省錢必看！

星巴克櫻花門市再+1！ 星巴克「森林系玻璃屋」林口文化北門市新開幕 抬頭賞富士櫻、滿額送小熊號碼牌

星巴克新開幕的「林口文化北門市」，以「森林中的玻璃盒」設計吸引目光，周圍種植三株富士櫻，成為賞櫻熱點。即日起至3月29日，消費滿額即可獲得限量優惠，絕妙春日打卡地點不可錯過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。