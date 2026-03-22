福壽山「千櫻園」免費入園！連續15天參觀免門票 浪漫「櫻吹雪+雪山主峰」同框美到不可思議
福壽山農場「千櫻園」免費入園！白色櫻花即將交棒，福壽山農場宣布，千櫻園將開放限時15天免費參觀，想看白櫻可要把握最後一波。
台中賞櫻勝地「福壽山農場」將自3/23至4/6開放「千櫻園」免費參觀，隨後預計自4/7起封園休養，邀請民眾在白色櫻花的尾聲再來一賞夢幻的櫻吹雪景緻，剛好能把握四月連假衝一波。之後，則將由場部特殊品種櫻花、桃花、梨花接力綻放，值得期待新一波花海盛況。
福壽山農場被稱作是「遠得要命的農場」而其「千櫻園」則是全台海拔最高的賞櫻夯點，少見的「高山花海」在每年都吸引大批民眾朝聖賞花。此外，還能從千櫻園遠眺台灣第二高峰雪山主峰和聖稜線山景，同框浪漫櫻花與連綿山巒，美度不輸日本。
福壽山農場
地址：台中市和平區梨山里福壽路29號
千櫻園免費開放期間：2026/3/23～2026/4/6
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。