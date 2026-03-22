福壽山「千櫻園」免費入園！連續15天參觀免門票 浪漫「櫻吹雪+雪山主峰」同框美到不可思議

udn走跳旅遊／阿一一之食意旅遊 春天最期待的盛事是什麼？當然是百花齊放的季節啦！這次我特別跑了一趟大家都很熟悉的大安森林公園，準備來好好感受一下「台北杜鵑花季」的魅力，結果不只杜鵑花開得燦爛，我還發現了超夢幻繡球花海，不只花況相當好，還有好多可愛打卡點，讓人眼睛和心靈都超滿足，如果你也想來一場療癒的賞花之旅，這篇攻略絕對要收藏起來，我把所有交通和美拍資訊都整理好了，包你拍得開心！

2026-03-20 14:00