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採草莓不稀奇！ 桃園最新親子「溫室藍莓秘境」免費入園 現採大顆藍莓CP值超高，主打「預約制」藍莓園下雨也能玩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@sharon_mylife813授權
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採草莓、採番茄不稀奇，現在換採藍莓來襲！桃園最近出現一處隱藏版的溫室藍莓秘境，不僅免門票入園，更主打預約制、免人擠人，甚至連下雨天都能在室內輕鬆採果，想要體驗採摘大顆、香甜藍莓的民眾，手腳可要快了！

圖／IG@sharon_mylife813授權
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全新溫室親子藍莓園「藍莓果果」，是近期在社群平台爆紅的親子採果新景點，這裡與市售進口藍莓完全不同，果實品質優異、顆粒飽滿且香氣十足。3月至5月正是藍莓的盛產期，園主現場不僅會教導遊客如何挑選熟成、好吃的藍莓，更會大方讓大家現場試吃超佛心，保證採到的每一口都是最鮮甜的味道。

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為了維持採果品質，「藍莓果果」採取嚴格的預約制，每個時段僅開放2-3組客人進場，讓遊客能享有VIP等級的空間，採摘方式很彈性，採多少買多少，沒有限量壓力，想多採一點帶回家做果醬、優格或直接生吃都OK。

圖／IG@sharon_mylife813授權
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最佛心的莫過於「免收門票費」，園區外更貼心提供免費停車空間，讓開車前來的爸媽們不用為了找車位而煩惱。不管是想帶一大籃回家分送親友，還是只想體驗採摘樂趣帶回一小盒，都隨遊客喜好。

正值3-5月藍莓盛產季，錯過就要再等一年！由於目前人氣極高，預約常常秒殺額滿，建議趕緊關注「藍莓果果」官方FB或IG公告，等釋出名額就手刀搶訂囉。

圖／IG@sharon_mylife813授權
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【藍莓果果-溫室親子藍莓園】

．地址： 桃園市平鎮區賦梅路685號（由賦梅路635巷進入）

．開放時間：3月-5月中旬（藍莓季期間），每週四公休

．預約方式： 採預約制（目前預約踴躍，請關注FB/IG公告名額釋出）

．電話： 0983-385-882

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藍莓果果 採果 桃園旅遊 親子旅遊 預約制

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