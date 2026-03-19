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星巴克櫻花門市再+1！ 星巴克「森林系玻璃屋」林口文化北門市新開幕 抬頭賞富士櫻、滿額送小熊號碼牌

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供
「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供

星巴克櫻花門市再＋1！ 每年2至3月正是櫻花盛開季節，星巴克特別推薦全台多家「賞櫻特色門市」，讓咖啡香與粉嫩花景完美結合。最新開幕的「林口文化北門市」更成為焦點，周邊種植三株富士櫻，店內就能賞櫻，搭配獨家開幕活動與限定隨行卡，超適合春日出遊打卡。

「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供
「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供

林口星巴克新秘境！「森林中的玻璃盒」開幕

「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供
「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供

全新開幕的「林口文化北門市」坐落於林口第二交流道進入市區的重要動線，提供超方便的Drive-Thru車道服務。門市外觀以「森林中的玻璃盒」為設計概念，採用大地色系搭配開放式天花板與線性木質框架，大片玻璃引入漫射自然光，創造動靜交錯的光影效果。特別的是，周邊種植三株富士櫻，櫻花季粉色花朵盛開時，透過玻璃立面映照，宛如置身夢幻森林玻璃屋。

「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供
「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供

「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供
「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供

．地址：新北市林口區文化北路一段38號

限時「買一送一」 開幕慶限定好禮必收

呼應櫻花主題，「林口文化北隨行卡」以門市大落地窗外的櫻花景致為主角，粉色花瓣鋪陳地面，搭配上方熱騰騰咖啡意象，超級夢幻必收！

至3月19日前，星禮程會員單筆消費滿350元，即可獲贈好友分享券（買一送一）乙張；至3月29日前，單筆消費滿1,000元，送「小熊臨時停車號碼牌」；3月30日至4月12日，可享單筆消費滿1,800元，送「星巴克工坊摩登點心碗」。

「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供
「星巴克林口文化北」門市。圖／星巴克提供

林口、陽明山「櫻花地圖」 賞櫻路線一次收

星巴克還有其他賞櫻名店，共同推薦多間適合「追櫻」的口袋名單：

．林口文化三門市：憑著絕美的「三色櫻」街景爆紅，每年三色櫻滿開時吸引大批民眾前來拍照打卡。

．地址：新北市林口區文化三路一段359號

星巴克林口文化三門市。圖／星巴克提供
星巴克林口文化三門市。圖／星巴克提供

．林口中山門市：周邊種植八重櫻，室內天花板更以層次錯落的造型垂管模擬櫻花意象，讓人彷彿置身櫻花樹下。

．地址：新北市林口區中山路369號

星巴克林口中山門市。圖／星巴克提供
星巴克林口中山門市。圖／星巴克提供

．陽明山草山門市：以美式白色木造建築聞名，搭配戶外廣闊的綠茵草地，春日氛圍悠然宜人。

．地址：台北市士林區國泰街5號

星巴克草山門市。圖／星巴克提供
星巴克草山門市。圖／星巴克提供

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