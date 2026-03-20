台北杜鵑花季必訪！大安森林公園「繡球花海」攻略 超Q小雨傘、日式小徑、療癒花水池一次收

春天最期待的盛事是什麼？當然是百花齊放的季節啦！這次我特別跑了一趟大家都很熟悉的大安森林公園，準備來好好感受一下「台北杜鵑花季」的魅力，結果不只杜鵑花開得燦爛，我還發現了超夢幻繡球花海，不只花況相當好，還有好多可愛打卡點，讓人眼睛和心靈都超滿足，如果你也想來一場療癒的賞花之旅，這篇攻略絕對要收藏起來，我把所有交通和美拍資訊都整理好了，包你拍得開心！

賞花交通超便利 輕鬆抵達大安森林公園

春日的台北真的可說是「花的城市」，從陽明山櫻花開始揭開序幕，有北投三層崎公園神遊富良野的五彩花海，古亭河濱公園也有夢幻的粉蝶花，接著來到台北市區的綠寶石大安森林公園賞繡球花，不但美，而且交通超級方便。

搭乘台北捷運淡水信義線，直接在大安森林公園站下車，二號出口出來就是公園了，根本是零距離，捷運站本身設計也很漂亮，假日還有文創小市集，連等車都很有fu。從出口走出來，馬上就能聞到花香，是不是超棒！

如果你想開車或騎機車來，公園周邊也有不少停車格和地下停車場，像是「大安森林公園地下停車場」就很方便。不過假日人潮真的很多，停車位會比較難找，建議搭大眾運輸比較省心。

大安森林公園繡球花半日遊

準備來大安森林公園拍花海之前，來欣賞一下阿一一剪輯的動態影片，集合公園中的夢幻繡球花海和綠意咖啡廳，開心美照和幸福美食一次滿足！

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一到公園就能感受滿滿春意，由隨風搖曳的紫紅醉蝶花和人氣遊戲皮克敏中的金魚草歡迎大家，這區也有繡球花，不過仍含苞待放，可能要再過幾周才會盛開。

走進夢幻繡球花世界：多采多姿的花色等你拍

這次台北杜鵑花季主要在大安森林公園的「杜鵑花心心」展出，你以為只有杜鵑花嗎？錯了！這裡的繡球花更讓我驚艷到不行，之前想拍繡球花都要等六月遠到陽明山竹子湖，沒想到才三月在市區就拍得到，可說是台北最早開的繡球花！

整個繡球花展範圍不能說很大，但運用高達2000盆營造出花團錦簇的夢幻感，一大片不同色系的繡球花叢，簡直美得像一幅畫，這次花海特別用心營造出層次感，站在繡球花後面，就能輕鬆拍出被花海包圍的幸福感（建議平日早晨過來，人比較少能拍得更開心）。

不但花夠密，花色變化也相當豐富，包含法波羅、皇家紅、艾斯男孩等多種品種，有少女的臉頰一樣嬌羞的淡雅粉色系，像；有彷彿把天空的顏色都收進花瓣的夢幻藍紫色系；還有純潔優雅的清新白色系，每一朵繡球花都開得又大又圓，花團錦簇的樣子真的超療癒。你可以在花叢間穿梭，近距離感受花朵的細緻，隨手一拍都是明信片等級的美照！

超Q雨傘造景：怎麼拍都可愛破表

除了滿滿的繡球花，這次大安森林公園繡球花也設計很多美美造景，首推超可愛的小雨傘造景，這真的是設計者的巧思，把透明雨傘高高掛起，搭配下方的繡球花，簡直是可愛破表！

你可以在這裡盡情發揮創意，無論是抬頭仰望小雨傘，還是站在傘邊與繡球花合影，都能拍出充滿童趣的照片。大家都忍不住童心大發，擺出各種可愛姿勢。這裡的色彩真的很豐富，不管天氣好不好，都能拍出活潑亮麗的感覺，就算下雨天來，這個雨傘造景也超級應景，根本是個完美的「雨天備案」打卡點，哈！

日式風情小徑：瞬間穿越到日本

逛著逛著，我還發現了一處特別有「日式風情」的小徑，這裡擺放了幾組竹子和木頭造型的日式座椅，簡約卻很有禪意。周圍一樣有滿滿繡球花點綴，配上綠意盎然的樹木，瞬間有種置身日本庭園的錯覺！

你可以選擇一個喜歡的位子坐下來，靜靜地欣賞周圍的花草，感受微風輕拂，真的很有放鬆身心的fu。這裡也是個很棒的拍照點，坐在日式座椅上，拍出來的照片會多一份悠閒與寧靜。如果你喜歡文青風格，或是想拍出日系感的照片，這裡都能滿足你！

※還有人帶狗狗一起來賞花，狗狗超乖的，還會看鏡頭喔！

療癒系繡球花水池：如詩如畫的倒影美學

在展區某個角落，我還發現了一個超美的「繡球花水池」，這裡的設計超用心，將掉落的杜鵑花和繡球花瓣巧妙地放置在水面上，形成一幅如詩如畫的景象。水池小小的，類似日本的花手水，但卻充滿了獨特魅力。你可以靜靜地蹲在池邊，欣賞花朵在水中的姿態，感受那份寧靜與美好。

杜鵑花迷宮：親子放電的寶藏地

既然是台北杜鵑花季，當然不能忘了主角「杜鵑花」！大安森林公園的杜鵑花迷宮真的很有趣，也是個非常適合親子同樂的地方。這裡種植了滿滿的杜鵑花，高高的樹叢形成一個天然迷宮，讓大人小孩都能在這裡玩捉迷藏、尋找出口，體驗探索的樂趣。

迷宮裡不同顏色的杜鵑花交織在一起，形成一片花的海洋，中央是茂密的高聳大樹，小朋友在裡面跑來跑去，笑聲不斷，真的超級可愛。對於大朋友來說，也可以感受一下被花海包圍的浪漫氛圍。

除了主要展區，大安森林公園裡面也散布著多個美美小花園，像今年適逢杜鵑花季十週年，就以「拾起十年春光．綻放台北之花」為主軸，在靠建國高架橋這側的入口打造大型主題花藝裝置「拾花號 A’rk」杜鵑花屋，打造彷彿航行於花海中的巨大方舟，相當壯觀，活動期間的五六日也會舉辦現場演唱、音樂會和有趣的首作活動喔！

拾花號旁有壯觀的侏儸紀公園，藉由藝術家的巧手將巨大的超Q恐龍搬到大安森林公園，搭配繽紛花海一點都不突兀，繡球花主展區旁也有可愛的「綻放吧！童樂會」，營造充滿童趣的放空花園。

不但有五顏六色的各式繽紛花朵，還用心裝飾了卡娃宜的小動物公仔和玩具，還有舒服涼亭，讓你拍完繡球花美照後能休息片刻，在城市中感受大自然擁抱～

如果有點肚子餓，捷運站旁就有與路易莎聯名的北捷咖啡大安森林店，堪稱全台最美路易莎咖啡，提供健康餐盒、輕食三明治、甜點和多款咖啡、好茶、清涼冰沙，能在清幽的戶外座位吹著涼風享受美食，好愜意阿～

阿一一的賞花小撇步：讓你玩得更盡興

最佳賞花時間： 建議早晨來，人潮少很多，能拍得更盡興，而且光線比較柔和，拍照也比較好看。

穿搭建議： 穿著淺色或亮色的衣服，跟花海會更搭，拍起來也更突出，當然別忘了防曬和補充水分！

注意花況： 出發前可以先上網搜尋一下最新的花況資訊，才不會撲空喔！

這次的大安森林公園賞繡球花之旅，不只看到了超美花海，拍了好多照片，還感受到了城市綠洲帶來的療癒能量。這裡的設施規劃得很完善，交通又方便，無論你是想一個人來放鬆、情侶約會，還是親子家庭來踏青，都能找到屬於自己的樂趣。快安排起來，到大安森林公園感受這份春日限定的浪漫吧！

常見問題 FAQ

Q1：大安森林公園杜鵑花季的繡球花最佳賞花期大概是什麼時候呢？

A1：通常台北杜鵑花季的主角是杜鵑花，但同時會有繡球花一起綻放，可以說是台北最早開的繡球花，大約在三月到四月初會是繡球花最盛開的時候，不過花況會受天氣影響，建議你出發前可以上台北公園處的官網或相關粉絲團查詢最新花況，才不會錯過最美的時刻！

Q2：除了繡球花和杜鵑花，大安森林公園還有哪些推薦的親子設施或景點嗎？

A2：當然有，大安森林公園根本是個親子寶山，除了我前面提到的杜鵑花迷宮，公園裡還有超大的兒童遊戲區，有溜滑梯、沙坑、盪鞦韆等等，可以讓小朋友盡情放電。另外，公園裡還有生態池，可以看到好多鳥類、魚類，還有松鼠，很適合帶小朋友來觀察自然生態，寓教於樂，絕對是個好玩又有趣的親子天堂！

Q3：大安森林公園賞花需要門票嗎？公園內有餐飲服務嗎？

A3：大安森林公園是免費開放的，賞花完全不用門票，公園捷運站三號出口旁有北捷咖啡，外圍周邊也有幾處便利商店和咖啡廳，想買簡單的點心和飲料或用正餐都沒問題。如果你想野餐，也可以自己準備一些輕食，在草地上享受悠閒時光。不過要記得把垃圾帶走，一起維護公園的美麗環境喔！

台北杜鵑花繡球花季

地點：大安森林公園

花期：2026/3/6 – 3/31

交通：捷運大安森林公園站二號出口步行可達

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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