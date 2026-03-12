魯夫這回有媽祖罩！ 《航海王》「草帽海賊大遊行」3／14高雄登場　喬巴現身時間、「鎮瀾宮媽祖」護航路線一次看

魯夫、媽祖夢幻聯動！ Netflix為宣傳《航海王》真人版影集第2季回歸，官方宣布全球僅有13座城市能舉辦主題活動，而台灣唯一場次就選在「港都」高雄！週六（3/14）將舉行限定活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」，除了魯夫、索隆、喬巴等夥伴，還有黃金梅利號、巨鯨拉布、小花園巨人等超人氣元素統統有，航海迷們拍爆！

全台唯一的「NETFLIX 草帽海賊大遊行」將於3月14日（六）震撼登場。活動最大亮點莫過於主辦單位特別請到海上守護神聖駕護航，亮點就是「草帽海賊 × 媽祖」的超級聯動！

活動邀請全台海賊迷組成的熱血隊伍，於3/14（六）15：00 正式出發，路線從海邊路與成功二路交叉口（起點）一路挺進至高雄港16號碼頭（終點）。

最不能錯過的關鍵時刻是 15：30 的閉幕秀，屆時將迎接人氣王「喬巴」登場！隨後從 16：00 至 20：00 則是自由打卡拍照時間，高雄港16、17號碼頭現場還設有主舞台、市集攤商與互動體驗區，讓海賊迷們拍到手軟、玩到不想回家。

須注意的是，當天中午12:00起，高雄輕軌「C9 旅運中心站」不提供上下車，建議避開該站改走其他路線，如：搭高雄捷運至「R8 三多商圈站」，步行約10分鐘抵達起點；搭高雄輕軌至「C8 高雄展覽館站」，步行約4分鐘、「C10 光榮碼頭站」，步行約15分鐘。

NETFLIX 草帽海賊大遊行

．活動日期： 3/14（六）

．活動時間： 15：00～20：00

．活動地點： 輕軌高雄展覽館站 至 高雄港16號碼頭

