快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

散場免擠捷運！大巨蛋應援首選「瀚寓酒店」 走路就到3折起，連住「再送2碗」

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

台北大巨蛋（Taipei Dome）正式迎來巨星時代，隨著日韓天團與華語天后接連宣布開唱，廣大樂迷除了忙著搶票，如何避開散場時萬頭鑽動的捷運人潮，成了一場完美的「追星計畫」中最關鍵的一環。座落於信義區核心地段、與大巨蛋僅一街之隔的「瀚寓酒店」，憑藉步行 5 分鐘即抵達的地理制霸優勢，鎖定粉絲商機推出「食旅應援」強檔優惠，不僅房價下殺 3 折起，更以旗下「弈夢紅樓」的五星手路菜，為應援體力精準補足。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

告別散場噩夢！五分鐘即刻切換「宅度假」模式

對樂迷而言，三小時的熱血狂歡後，最奢侈的享受莫過於「三分鐘進房躺平」。瀚寓酒店主打「一房一廳」的套房配置，不僅空間寬敞，更讓追星族在緊繃的行程中，能擁有一絲信義區豪宅般的靜謐。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

本次專案升級，特別針對追求住宿品質的樂迷提供「新饗樂時機」。凡連續預訂兩晚菁英套房，飯店即豪氣贈送價值超過兩千元的雙人頂級饗宴。在美食選擇上，主廚更是下足功夫，除了廣受好評的「蒜香脆皮雞」，更首度推出「黑毛豬肋排」供饕客二選一。這道豬肋排嚴選帶骨部位，經獨門香辛料醃漬後煎烤，外皮微焦帶脆，內裡則鎖住豐盈肉汁，淋上酸甜喼汁後層次感極佳，搭配金沙鱈魚香絲與特製炒飯，讓樂迷在朝聖偶像之餘，也能在味蕾上獲得五星級的療癒。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

平日追星更優雅 「住兩晚送兩碗」滿足肉食魂

若想避開週末湧入的人潮，選擇平日入住的「慢活追星族」也有專屬福利。瀚寓酒店同步祭出平日限定（週日至週四）的「美食禮遇」專案。只要連續入住指定房型兩晚，就能免費大啖兩碗由五星主廚操刀的「經典牛肉麵」。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

這碗牛肉麵在台北精品旅館界頗具盛名，選用美國上等牛肋，以慢火精燉出渾厚且具深度的湯頭，軟嫩適中的牛肉塊吸滿精華。對於剛結束應援、體力透支的粉絲來說，這不僅是一頓宵夜或正餐，更是一劑暖心又暖胃的體力強心針。

搶攻上半年演唱會商機，優惠持續至六月

瀚寓酒店表示，大巨蛋的啟用帶動了周邊「演藝經濟」，飯店不只提供住宿，更希望成為粉絲的應援基地。本次「食旅應援」系列專案將持續提供優惠至 2026 年 6 月 30 日，讓無論是來朝聖 TWICE、YOASOBI 還是 BIGBANG 的粉絲，都能體驗到最便捷、最具質感的台北追星之旅。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

活動資訊

• 地點： 台北市信義區基隆路一段131號（近捷運市政府站、大巨蛋步行5分鐘）

• 專案亮點： 連住兩晚指定房型，免費招待「紅樓雙人餐」或「五星牛肉麵」。

• 優惠期間： 即日起至 2026/06/30

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

一年只開園1次！「彰化版莫內花園」 最佳賞花期來了 夢幻「爆滿錫葉藤花瀑」必朝聖

一年只開園一次！「彰化版莫內花園」現正開園，各色花朵交錯成美麗圖畫，更在Google拿下4.8超高分，去過的人留下好評直呼「是愛花人的夢想花園」。

散場免擠捷運！大巨蛋應援首選「瀚寓酒店」 走路就到3折起，連住「再送2碗」

台北大巨蛋即將開唱，為樂迷提供「食旅應援」優惠的瀚寓酒店，步行五分鐘即可到達，房價低至3折，連住兩晚還送雙人頂級饗宴或兩碗著名牛肉麵，適合追星族躲避人潮。優惠持續至2026年6月30日。

秀「棒球門票」第2人半價！ 南港吃到飽沖繩祭「敘日Buffet」爽吃松葉蟹拉麵 滿額抽麗星郵輪、沖繩來回機票

台北六福萬怡酒店推出的「沖繩假期‧海味盛宴」，提供松葉蟹拉麵及黑糖滷豚肉等美食。只要出示棒球門票，即可享第2人半價優惠，並可抽麗星郵輪、沖繩來回機票，讓味蕾與運動一同狂歡！

南投新景點「九九峰氦氣球樂園」試營運！99元入園 搭全台唯一氦氣球升空168公尺賞山景

南投草屯的新景點「九九峰氦氣球樂園」已於3月9日試營運，主打全台唯一的繫留式觀光氦氣球體驗，入園優惠價99元。氣球可升至168公尺高空，讓遊客俯瞰美麗的山景，並為當地旅遊注入新活力。7月1日正式開幕後，票價將調整為199元。

「免費入園」拍爆超佛心！ 埔里夢幻紫色「錫葉藤隧道」預約才能看 把握最後1-2周「許願藤」滿開

南投埔里的「南平山道田有機生態農場」迎來錫葉藤盛開，長達百公尺的紫色隧道限時開放免費入園。為維持品質，農場實施預約制，最佳賞花期至3月22日，讓網友讚嘆「紫色風暴」席捲埔里。

「暑假親子出遊」先規劃！未滿12歲「免費搭麗星郵輪」省很大，基隆直航東京、大阪航次8月登場

麗星郵輪推出「暑假兒童免費搭郵輪」專案，未滿12歲兒童與父母同行可享免費船票，限量50間客房。基隆直航日本的特色航次將於8月2日登場，串聯關東與關西旅遊熱點，提升夏季家庭旅遊體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。