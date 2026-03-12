散場免擠捷運！大巨蛋應援首選「瀚寓酒店」 走路就到3折起，連住「再送2碗」

台北大巨蛋（Taipei Dome）正式迎來巨星時代，隨著日韓天團與華語天后接連宣布開唱，廣大樂迷除了忙著搶票，如何避開散場時萬頭鑽動的捷運人潮，成了一場完美的「追星計畫」中最關鍵的一環。座落於信義區核心地段、與大巨蛋僅一街之隔的「瀚寓酒店」，憑藉步行 5 分鐘即抵達的地理制霸優勢，鎖定粉絲商機推出「食旅應援」強檔優惠，不僅房價下殺 3 折起，更以旗下「弈夢紅樓」的五星手路菜，為應援體力精準補足。

圖／瀚寓酒店提供

告別散場噩夢！五分鐘即刻切換「宅度假」模式

對樂迷而言，三小時的熱血狂歡後，最奢侈的享受莫過於「三分鐘進房躺平」。瀚寓酒店主打「一房一廳」的套房配置，不僅空間寬敞，更讓追星族在緊繃的行程中，能擁有一絲信義區豪宅般的靜謐。

圖／瀚寓酒店提供

本次專案升級，特別針對追求住宿品質的樂迷提供「新饗樂時機」。凡連續預訂兩晚菁英套房，飯店即豪氣贈送價值超過兩千元的雙人頂級饗宴。在美食選擇上，主廚更是下足功夫，除了廣受好評的「蒜香脆皮雞」，更首度推出「黑毛豬肋排」供饕客二選一。這道豬肋排嚴選帶骨部位，經獨門香辛料醃漬後煎烤，外皮微焦帶脆，內裡則鎖住豐盈肉汁，淋上酸甜喼汁後層次感極佳，搭配金沙鱈魚香絲與特製炒飯，讓樂迷在朝聖偶像之餘，也能在味蕾上獲得五星級的療癒。

圖／瀚寓酒店提供

圖／瀚寓酒店提供

平日追星更優雅 「住兩晚送兩碗」滿足肉食魂

若想避開週末湧入的人潮，選擇平日入住的「慢活追星族」也有專屬福利。瀚寓酒店同步祭出平日限定（週日至週四）的「美食禮遇」專案。只要連續入住指定房型兩晚，就能免費大啖兩碗由五星主廚操刀的「經典牛肉麵」。

圖／瀚寓酒店提供

這碗牛肉麵在台北精品旅館界頗具盛名，選用美國上等牛肋，以慢火精燉出渾厚且具深度的湯頭，軟嫩適中的牛肉塊吸滿精華。對於剛結束應援、體力透支的粉絲來說，這不僅是一頓宵夜或正餐，更是一劑暖心又暖胃的體力強心針。

搶攻上半年演唱會商機，優惠持續至六月

瀚寓酒店表示，大巨蛋的啟用帶動了周邊「演藝經濟」，飯店不只提供住宿，更希望成為粉絲的應援基地。本次「食旅應援」系列專案將持續提供優惠至 2026 年 6 月 30 日，讓無論是來朝聖 TWICE、YOASOBI 還是 BIGBANG 的粉絲，都能體驗到最便捷、最具質感的台北追星之旅。

圖／瀚寓酒店提供

活動資訊

• 地點： 台北市信義區基隆路一段131號（近捷運市政府站、大巨蛋步行5分鐘）

• 專案亮點： 連住兩晚指定房型，免費招待「紅樓雙人餐」或「五星牛肉麵」。

• 優惠期間： 即日起至 2026/06/30

