南投新景點「九九峰氦氣球樂園」試營運！99元入園 搭全台唯一氦氣球升空168公尺賞山景

南投再添旅遊新亮點。位於草屯的「九九峰氦氣球樂園」已於3月9日展開試營運，園區主打全台唯一的繫留式觀光氦氣球體驗，民眾可緩緩升空俯瞰九九峰山巒與周邊自然景觀。試營運期間祭出入園優惠價99元，吸引不少旅人前往嘗鮮，也為南投春季旅遊再添新話題。

「九九峰氦氣球樂園」由薰衣草森林團隊打造，整體園區斥資約5億元興建，占地約4.9公頃，規劃結合森林花園景觀、親子遊憩、餐飲與藝文空間，打造兼具休閒與觀光的複合式旅遊據點。園區在試營運階段逐步開放，期望讓遊客能在山林環境中漫步、拍照與放鬆，也為草屯帶來新的觀光動能。

園區最大亮點是從法國引進的繫留式觀光氦氣球，為全東亞第三顆同類型設施。氣球在天候條件許可下可升至約168公尺高空，是目前全球現役營運中升空高度最高的氦氣球之一。遊客搭乘時可從空中俯瞰九九峰地形、山巒層疊的景觀，若天氣晴朗，還有機會欣賞雲海與夕陽景致。業者也建議，清晨時段氣流相對穩定，成功升空的機率通常較高。

南投縣政府表示，園區試營運期間門票為99元，待7月1日正式開幕後，全票將調整為199元。除了體驗氦氣球外，旅客也可順遊草屯及周邊景點，安排一日或兩日輕旅行，結合自然景觀與新興景點，為春季出遊增添更多選擇。

