終於等到！ 台南三井Outlet二期「3000坪新空間」3/17試營運 「50家新店」開逛LOPIA超市、西松屋台灣首店

台南人準備開逛啦！ MITSUI OUTLET PARK 台南自2022年開幕以來，已吸引超過2,000萬人次朝聖，現在二期擴建工程終於傳來好消息，預計於3月17日起連續三天試營運，並於3月20日正式開幕，總店舖數將一舉突破240家！

台南三井Outlet二期規模足足有3,000坪空間，分布在三個樓層中。這次設計概念特別致敬台南在地元素，以「Tropical Alley」為主題，將鳳凰花的艷紅、熱帶水果的活力與榕樹的綠意融入建築中，讓遊客在逛街時也能感受到熱情的南台灣氣息。

MITSUI OUTLET PARK 台南二期將開幕。圖／三井不動產集團提供

隨著二期開幕，預計引進約50家新品牌，除了生活家電大廠Panasonic、集雅社，以及居家必逛的MUJI、POYA寶雅之外，最令媽媽們尖叫的莫過於日本知名母嬰品牌「西松屋」台灣首店終於來了，想買育兒好物不用再飛日本！此外，日本大型超市「LOPIA」台南二號店也同步登場，不僅有各式原創零食，更特別導入福岡縣人氣「起司蛋糕」！

另還有，台南獨家的「pommesポムの樹」蛋包飯、天吉屋，以及義式風味「MORE FUN」、親子家庭最愛的「Toys"R"Us 玩具"反"斗城」同樣進駐二期，絕對能讓全家人待上一整天。

MITSUI OUTLET PARK 台南

．地址：南市歸仁區歸仁大道101號

．營業時間：11:00~21:30

