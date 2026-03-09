聽新聞
0:00 / 0:00
終於等到！ 台南三井Outlet二期「3000坪新空間」3/17試營運 「50家新店」開逛LOPIA超市、西松屋台灣首店
台南人準備開逛啦！ MITSUI OUTLET PARK 台南自2022年開幕以來，已吸引超過2,000萬人次朝聖，現在二期擴建工程終於傳來好消息，預計於3月17日起連續三天試營運，並於3月20日正式開幕，總店舖數將一舉突破240家！
台南三井Outlet二期規模足足有3,000坪空間，分布在三個樓層中。這次設計概念特別致敬台南在地元素，以「Tropical Alley」為主題，將鳳凰花的艷紅、熱帶水果的活力與榕樹的綠意融入建築中，讓遊客在逛街時也能感受到熱情的南台灣氣息。
隨著二期開幕，預計引進約50家新品牌，除了生活家電大廠Panasonic、集雅社，以及居家必逛的MUJI、POYA寶雅之外，最令媽媽們尖叫的莫過於日本知名母嬰品牌「西松屋」台灣首店終於來了，想買育兒好物不用再飛日本！此外，日本大型超市「LOPIA」台南二號店也同步登場，不僅有各式原創零食，更特別導入福岡縣人氣「起司蛋糕」！
另還有，台南獨家的「pommesポムの樹」蛋包飯、天吉屋，以及義式風味「MORE FUN」、親子家庭最愛的「Toys"R"Us 玩具"反"斗城」同樣進駐二期，絕對能讓全家人待上一整天。
MITSUI OUTLET PARK 台南
．地址：南市歸仁區歸仁大道101號
．營業時間：11:00~21:30
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。