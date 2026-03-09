慶中華隊敲贏韓國！ 富邦美術館限時7天「全館免費參觀」 現省1000元門票、加碼抽「球員簽名球」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
富邦美術館正在展出的「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」 展，展期至4月20日。圖／富邦美術館提供
富邦美術館正在展出的「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」 展，展期至4月20日。圖／富邦美術館提供

全台灣都沸騰了！2026世界棒球經典賽（WBC）昨（8）日上演熱血台韓大戰，中華隊最終以5比4力克強敵韓國，為了慶祝這場史詩級的勝利，富邦美術館霸氣宣布「整週免費參觀」，原本要價千元的門票直接歸零，消息一出網友紛紛大讚：「這比咖啡買一送一還猛！」

圖／翻攝富邦美術館 Fubon Art Museum臉書
圖／翻攝富邦美術館 Fubon Art Museum臉書

中華隊打出精彩表現，擊敗韓國隊後保有晉級希望。富邦美術館感同身受這份喜悅，隨即在社群平台宣布驚喜加碼，自3月9日起至3月15日止，連續一週推「全館免費參觀」活動。館方表示，除了3月10日（週二）為例行休館日不對外開放外，其餘時間歡迎民眾自由進場，把勝利的喜悅轉化為藝術能量。

目前富邦美術館正推出跨年度三大重點展覽，以過往票價計算，「步入永恆」全票為500元，兩大典藏展合計也是500元，這次活動期間進場等於「直接現省1000元」大禮包：

富邦美術館正在展出的「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展，米羅多元媒材創作成亮點。圖／富邦美術館提供
富邦美術館正在展出的「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展，米羅多元媒材創作成亮點。圖／富邦美術館提供

《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》（1樓水景展廳）：攜手法國瑪格基金會，47件戰後雕塑巨作首度大集合！必看賈科梅蒂近3米高《行走的人I》、纖長孤獨人像，米羅天馬行空夢幻雕塑，考爾德動態空間感爆棚的經典之作。

《富邦典藏展-共鳴：光、愛與色彩的交響》（3樓日光展廳）：匯集畢卡索、馬蒂斯、草間彌生、艾未未等16位大師，光影、色彩、材質交織的當代能量場，亮點包括艾未未用37萬樂高重現《最後的晚餐（彩虹）》。

《富邦典藏展-常玉》（3樓星光展廳）：聚焦常玉初到巴黎的「粉紅時期」，柔和色調、簡潔線條探索東西文化交融。經典裸女系列之外，多年未曝光的《大麥町》、《果籃》等花卉靜物與動物作品也首度亮相。

球迷專屬福利！富邦美術館更推出互動抽獎：只要分享官方慶祝貼文，並留言「中華隊勝利」（或「台灣隊勝利」），就有機會抽中富邦悍將中華隊球員的「親筆簽名球」帶回家。

富邦美術館

．地址： 台北市信義區松高路79號（富邦A25園區）

．開放時間： 11:00-18:00（週二公休）。

