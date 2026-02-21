10米高「瑪利歐主燈」必拍！ 2026台灣燈會「瑪利歐星燦嘉年華」3/2開跑 5大亮點、Switch 2體驗區玩到爆

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／取自2026台灣燈會官網
圖／取自2026台灣燈會官網

瑪利歐迷快衝！全台首度聯名任天堂，2026台灣燈會在嘉義縣政府前廣場重磅登場，推出「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題燈區，以「無敵星」為視覺主軸，串聯整個星光冒險世界。嘉義縣政府搶先曝光10公尺高瑪利歐主燈，絕對是今年燈會最有梗的打卡點！

圖／取自2026台灣燈會官網
圖／取自2026台灣燈會官網

燈區動線從「無敵星迎賓之路」開始，大型無敵星拱門+弧形燈光結構，星星燈飾沿途閃耀，瞬間把人帶進冒險模式。這裡就是親子燈區後的第一個拍照亮點。

高達10公尺的瑪利歐本人，就在「超級瑪利歐主題燈區」，搭配星星元素與炫目燈光設計，成為全區最吸睛焦點。白天是明亮拍照天堂，晚上則有星星造型燈飾點亮天空，地面光影互動超有臨場感。

圖／取自2026台灣燈會官網
圖／取自2026台灣燈會官網

燈區開放時間也非常貼心，平日下午2點、假日（含周五）早上10點就開放，讓攝影控可以先拍白天明亮的色彩，入夜後再補捉夢幻神祕的銀河感。

現場規劃多處經典角色主題拍照點，包括耀西以各種顏色與可愛姿勢現身，活潑繽紛超討喜；碧姬公主星星拍照點用閃耀燈光+無敵星拱形燈飾，夢幻氛圍直接拉滿；還有超級瑪利歐銀河拍照點，以宇宙圓環燈光為背景，帶出銀河冒險的浪漫魅力。

圖／取自2026台灣燈會官網
圖／取自2026台灣燈會官網

圖／取自2026台灣燈會官網
圖／取自2026台灣燈會官網

圖／取自2026台灣燈會官網
圖／取自2026台灣燈會官網

不只能看燈，現場更設有「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區！園區特別貼心劃分了「親子體驗區」與「一般體驗區」，無論是帶小朋友放電，還是資深玩家想切磋技術，都能在舒適的空間享受樂趣。

圖／取自2026台灣燈會官網
圖／取自2026台灣燈會官網

燈會期間每週五、六、日還有瑪利歐系列角色見面會，現場公告出場時間，經典角色將驚喜現身與民眾合照。粉絲也別忘了去授權商品販售區，除了有燈會限定的紀念周邊，還有扭蛋機可以試手氣，把最萌的瑪利歐帶回家。

「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」

展期：試營運2026年3月2日(一)；正式營運3月3日(二)~3月15日(日)

時間：10:00-22:00（實際以官方最新公告為準）

地點：嘉義縣政府前廣場-TECH WORLD館（嘉義縣太保市嘉朴東路一段21號，中油加油站旁）

圖／取自2026台灣燈會官網
圖／取自2026台灣燈會官網

