元宵節「馬年卡通燈籠」必收！7-ELEVEN「14款人氣IP」只要49元 全家「超人力霸王拍拍燈」滿額送

馬年元宵節進入倒數，想好要帶哪款燈籠了嗎？兩大便利商店7-ELEVEN和全家紛紛推出限定燈籠周邊，只要走出家門口能輕鬆入手最萌燈飾！7-ELEVEN祭出14款人氣卡通燈籠，連最夯的「矮袋鼠 DINOTAENG」都現身；而全家便利商店則找來跨世代男神「超人力霸王」助陣，推出帥氣爆表拍拍燈手環。讓大家出巷口就能領到，粉絲們準備好手刀衝刺！

圖／7-ELEVEN提供

今年7-ELEVEN誠意滿滿，一口氣祭出14款人氣IP卡通燈籠，自2月25日起於實體門市開賣「元宵節卡通燈籠」，陣容堪稱史上最強！除了自家超人氣「OPEN！福氣跑馬燈籠」售價79元外，其餘13款肖像燈籠通通只要49元銅板價。

圖／7-ELEVEN提供

這次集結了蠟筆小新、哆啦A夢、Hello Kitty、酷洛米、SNOOPY、OLAF、咖波、小熊維尼、史迪奇、超人力霸王，以及米奇米妮、奇奇蒂蒂的正反雙面設計等選擇，甚至是連最夯的「矮袋鼠 DINOTAENG」、與台中市政府燈會合作的「嚕嚕米提燈」都現身。

最讓粉絲尖叫的是燈籠上方的「隱藏小巧思」，像是蠟筆小新搭配了馬年應景圖案、哆啦A夢款則附上經典記憶吐司、咖波的頭上還有金元寶，細節感滿滿超療癒。

圖／7-ELEVEN提供

若想追求手作樂趣，還可以選擇7-ELEVEN推出的「OPEN！福氣跑馬燈籠」專屬馬年設計DIY提燈，不僅組裝過程簡單有趣，最特別的是它具備多種玩法——可以手提、也可以像寵物一樣拉著跑，象徵馬到成功、好運跑過來。

圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店首度聯名邁入60週年的跨世代男神「超人力霸王」，除了Let's Café與Let’s Tea換上專屬杯身、推出超Q萌杯塞外，最受矚目的莫過於「造型拍拍燈手環」。

圖／全家便利商店提供

這款拍拍燈不只方便穿戴在手上，更設計了「雙眼發光」功能，讓小朋友在燈會現場瞬間變成最亮眼的焦點。只要在2/27至3/3活動期間，於實體門市或「全家行動購」單筆消費滿688元就能免費獲得，全台限量贈送。

圖／全家便利商店提供

