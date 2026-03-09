賀中華隊贏韓國！ 全台「美食應援優惠」懶人包 星巴克、麥當勞「買一送一」領軍 超商咖啡、手搖冰飲、速食炸雞爽吃
真的太熱血！2026 世界棒球經典賽（WBC）中華隊以 5：4 氣走韓國，全台球迷嗨翻。為了慶祝這場熱血沸騰的勝利，各大超商、速食及咖啡品牌紛紛祭出超狂「贏韓國」限時優惠，不僅有星巴克買一送一，連麥當勞麥脆雞、超商拿鐵都有份，手刀快衝一波！
|超商超市優惠|
．7-ELEVEN：3/9 前推農心辛拉麵、康貝特、機能凍飲買二送二；3/9-3/10，CITY CAFE 特大厚乳拿鐵、思樂冰特大杯買一送一。
．全家便利商店：3/9 前，APP 隨買跨店取指定熱狗、經典蜂蜜蛋糕買一送一。APP 輸入優惠碼「中華勝利」領取大杯阿里山拿鐵買二送一、「中華必勝」領取大杯阿里山美式買二送二。
．萊爾富：3/8 當日限定指定果昔 2 杯 99 元、Red Bull 買二送一。
．家樂福：以「贏球同慶」為主題，推出多項商品優惠，如舒跑鹼性離子水850ml推出二件39元、INLOVE CAFÉ大杯濃郁美式咖啡也推出買1送1、冷藏韓式燒烤台灣豬五花肉每100g售價39元等。
|咖啡飲品優惠|
．星巴克：3/9（一）11:00-20:00 舉辦「感謝英雄好友分享日」，大杯以上指定飲品買一送一。
．85℃：至3月17日，透過85 Cafe APP，限量發送「大杯蜜桃烏龍」買一送一電子優惠券。
．COMEBUY：至3/9止，指定飲品「嗨神」買一送一（每店限量 100 名）。
．日出茶太：贏韓國，日出茶太臉書將於3/11祭出免費飲料券。
．特．好喝：3/12前，穿著 Team Taiwan / Chinese Taipei周邊上衣並打卡@特好喝，至全台特．好喝門市免費兌換「極電解柚沁蘇打(不含卡曼橘凍)(M)」一杯。
|速食餐飲優惠|
．麥當勞：3/9的上午11:00 起，臨櫃說出暗號「一起挺台灣」，享「麥脆雞腿買一送一」（每店限量 250 份）。
．肯德基：3/9 前，「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」享買一送一；另有應援套餐「挺你到炸七塊雞」特價 299 元。
．必勝客：3/10 前，外帶買大送大加碼送「嫩雞球」（優惠碼 98308）；3/9 前外帶買大送大送「薯金幣」（優惠碼 97307）。
．達美樂：達美樂優惠碼831116：披薩強運套餐價格799元起。
．漢堡王：至3/17前推出「無麵包小肉霸餐」系列，雙層套餐139元、四層套餐189元；3/15前加碼3款「小華堡、BBQ培根牛肉堡、花生培根牛肉堡」套餐110元。
．bb.q CHICKEN：推出299元「棒球打氣餐」，活動期間還享指定餐點「+1元多一件」；881元「去骨炸雞雙拼餐」假日限定第二件半價。
．德克士炸雞：延長應援優惠，指定漢堡套餐，即可免費獲得咔滋脆皮炸雞乙塊、檸檬Light買一送一。
．路易莎：推出「雙日應援活動」。3月9日至3月10日限定，只要至門市點購任一泡菜風味系列餐點，即可免費獲得中杯飲料一杯（紅茶、綠茶或美式咖啡三選一）
|其他|
．宏匯廣場：3/9至3/10推獨家專屬優惠，「adidas、PUMA、THE NORTH FACE、New Balance、NIKE、PALLADIUM、CONVERSE」單筆消費5,000元，除品牌現抵400元外、宏匯廣場再加贈400元（電子抵用券）。
