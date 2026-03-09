賀中華隊贏韓國！ 全台「美食應援優惠」懶人包 星巴克、麥當勞「買一送一」領軍　超商咖啡、手搖冰飲、速食炸雞爽吃

真的太熱血！2026 世界棒球經典賽（WBC）中華隊以 5：4 氣走韓國，全台球迷嗨翻。為了慶祝這場熱血沸騰的勝利，各大超商、速食及咖啡品牌紛紛祭出超狂「贏韓國」限時優惠，不僅有星巴克買一送一，連麥當勞麥脆雞、超商拿鐵都有份，手刀快衝一波！

|超商超市優惠|

．7-ELEVEN：

3/9 前推農心辛拉麵、康貝特、機能凍飲買二送二；3/9-3/10，CITY CAFE 特大厚乳拿鐵、 思樂冰 特大杯買一送一。

圖／7-ELEVEN提供

3/9 前，APP 隨買跨店取指定熱狗、經典蜂蜜蛋糕買一送一。APP 輸入優惠碼「中華勝利」領取大杯阿里山拿鐵買二送一、「中華必勝」領取大杯阿里山美式買二送二。

圖／全家便利商店提供

．萊爾富：

3/8 當日限定指定果昔 2 杯 99 元、Red Bull 買二送一。

圖／萊爾富提供

．家樂福：

以「贏球同慶」為主題，推出多項商品優惠，如舒跑鹼性離子水850ml推出二件39元、INLOVE CAFÉ大杯濃郁美式咖啡也推出買1送1、冷藏韓式燒烤台灣豬五花肉每100g售價39元等。

圖／家樂福提供

|咖啡飲品優惠|

．星巴克：

3/9（一）11:00-20:00 舉辦「感謝英雄好友分享日」，大杯以上指定飲品買一送一。

圖／星巴克官網

．85℃：

至3月17日，透過85 Cafe APP，限量發送「大杯蜜桃烏龍」買一送一電子優惠券。

蜜桃烏龍。圖／85℃提供

．COMEBUY：

至3/9止，指定飲品「嗨神」買一送一（每店限量 100 名）。

圖／COMEBUY提供

．日出茶太：

贏韓國，日出茶太臉書將於3/11祭出免費飲料券。

日出茶太「應援免費換珍奶」活動飲品示意圖。圖／日出茶太粉專

．特．好喝：

3/12前，穿著 Team Taiwan / Chinese Taipei周邊上衣並打卡@特好喝，至全台特．好喝門市免費兌換「極電解柚沁蘇打(不含卡曼橘凍)(M)」一杯。

圖／特．好喝提供

|速食餐飲優惠|

．麥當勞：

3/9的上午11:00 起，臨櫃說出暗號「一起挺台灣」，享「麥脆雞腿買一送一」（每店限量 250 份）。

麥當勞推出「麥脆鷄腿（1塊）買1送1」優惠。圖／麥當勞提供

．肯德基：

3/9 前，「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」享買一送一；另有應援套餐「挺你到炸七塊雞」特價 299 元。

肯德基推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」買1送1優惠。圖／肯德基提供

．必勝客：

3/10 前，外帶買大送大加碼送「嫩雞球」（優惠碼 98308）；3/9 前外帶買大送大送「薯金幣」（優惠碼 97307）。

圖／必勝客提供

．達美樂：

達美樂優惠碼831116：披薩強運套餐價格799元起。

圖／達美樂提供

．漢堡王：

至3/17前推出「無麵包小肉霸餐」系列，雙層套餐139元、四層套餐189元；3/15前加碼3款「小華堡、BBQ培根牛肉堡、花生培根牛肉堡」套餐110元。

．bb.q CHICKEN：

推出299元「棒球打氣餐」，活動期間還享指定餐點「+1元多一件」；881元「去骨炸雞雙拼餐」假日限定第二件半價。

圖／bb.q CHICKEN提供

．德克士炸雞：

延長應援優惠，指定漢堡套餐，即可免費獲得咔滋脆皮炸雞乙塊、檸檬Light買一送一。

圖／德克士炸雞提供

．路易莎：

推出「雙日應援活動」。3月9日至3月10日限定，只要至門市點購任一泡菜風味系列餐點，即可免費獲得中杯飲料一杯（紅茶、綠茶或美式咖啡三選一）

圖／路易莎提供

|其他|

．宏匯廣場：

3/9至3/10推獨家專屬優惠，「adidas、PUMA、THE NORTH FACE、New Balance、NIKE、PALLADIUM、CONVERSE」單筆消費5,000元，除品牌現抵400元外、宏匯廣場再加贈400元（電子抵用券）。

現場直播球賽。圖／宏匯廣場提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」