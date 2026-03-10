「免費入園」拍爆超佛心！ 埔里夢幻紫色「錫葉藤隧道」預約才能看 把握最後1-2周「許願藤」滿開

絕美的「紫色花瀑」限時拍爆！ 隱藏版賞花秘境又爆紅，位於南投埔里的「南平山道田有機生態農場」迎來錫葉藤盛開期，長達百公尺的紫色隧道夢幻指數破表。最令人驚喜的是，農場主人大方開放「免費入園」，快把握最佳賞花期衝一波！

圖／IG@molly888666授權

位於埔里中潭公路、觀音3號隧道出口處的「南平山道田有機生態農場」，每逢春天便會換上浪漫紫色新裝。園區內最具代表性的莫過於「錫葉藤隧道」，整片紫色花海沿著支架垂墜，形成一道深淺交織的紫色廊道。

圖／IG@molly888666授權

圖／IG@bruce570318授權

而今年錫葉藤（又稱許願藤）大爆發，形成超夢幻的紫色花海隧道，網友直呼「紫色風暴席捲埔里」！

圖／IG@bruce570318授權

為了維持賞花品質並愛護作物，農場目前採取「預約制」免費入園，園主希望將每小時的人流量控制在100人以下，讓大家都能拍到空靈美照。這波錫葉藤的最佳賞花期預估持續到3月22日，建議出發前先撥打預約電話或關注官方粉絲團花況，才不會白跑一趟喔！

圖／IG@bruce570318授權

南平山道田有機生態農場

．地址：南投縣埔里鎮中山路四段502號

．營業時間：09:00-17:00

．預約電話：0919-678-563 陳先生

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」