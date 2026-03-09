快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

「清境小瑞士」變空城？ 兩大指標店接連熄燈 網友點出沒落關鍵：停車收費

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
清境紙箱王已於2025年11月底宣布熄燈，畫下16年句點。圖／清境紙箱王提供
清境紙箱王已於2025年11月底宣布熄燈，畫下16年句點。圖／清境紙箱王提供

被譽為「台版紐西蘭」的南投清境農場，以高山美景與超萌綿羊秀聞名，是許多台灣人心中一生必訪的避暑勝地。然而，近日有網友指出，清境農場內多處指標性地標竟然接連熄燈，不僅全台海拔最高的星巴克早已撤離，連陪伴遊客16年的「紙箱王」也走入歷史，不禁大喊：「清境真的沒落了！」

近日有網友在Threads上發文感嘆，前往清境旅遊時發現，原位於旅遊服務中心的知名地標「紙箱王」門市已經悄然撤離，甚至連遊客中心也顯得空蕩蕩。

貼文曝光掀起網友熱議，有人指出「以前的清境人很多，現在真的差好多」、「附近的餐廳也都超級貴」、「下面的小瑞士花園也慘不忍睹」、「很多商店都撤光了，連星巴克都走了」、「南投觀光是不是只剩合歡山」

實際上，曾是全台海拔最高的「清境星巴克」在開業22年後，已於2025年7月正式歇業；緊接著經營長達16年的「紙箱王」也在同年11月畫下句點。而不少網友指出「停車收費」是落沒關鍵，自從周邊停車場開始收費後，遊客駐留消費的意願明顯下滑，導致店家生意一落千丈。

「全台最高星巴克」星巴克清境門市已於2025年7月熄燈。圖／清境農場提供
「全台最高星巴克」星巴克清境門市已於2025年7月熄燈。圖／清境農場提供

「紙箱王」門市經理陳維林亦曾指出，「星巴克」與「紙箱王」的歇業不只是商業調整，更反映出清境觀光人流與消費力的雙重下滑。他直言，指標店舖的集體出走，正是「觀光政策失衡」所敲響的警鐘。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

星巴克 清境農場 紙箱王

相關新聞

高雄夢時代「恐龍探索樂園」確定3/31停業！百貨頂樓恐龍樂園走入歷史

高雄夢時代的「恐龍探索樂園」將於2026年3月31日停業，結束歷史。這個熱門親子景點於2017年開幕，特色恐龍設施吸引許多家庭。業者感謝支持者，並推出閉園前優惠，鼓勵民眾把握最後機會入園。

「清境小瑞士」變空城？ 兩大指標店接連熄燈 網友點出沒落關鍵：停車收費

南投清境農場「紙箱王」及星巴克接連熄燈，網友批評觀光衰退。停車收費成關鍵因素，影響遊客消費意願，導致當地商家生意慘淡。

慶中華隊敲贏韓國！ 富邦美術館限時7天「全館免費參觀」 現省1000元門票、加碼抽「球員簽名球」

為慶祝中華隊在2026世界棒球經典賽對韓國的勝利，富邦美術館自3月9日至15日推出「全館免費參觀」活動，原本千元門票全免。此外，還有機會抽中中華隊球員簽名球，吸引眾多民眾前來欣賞展覽。

台北車站商圈首間「設計型隱奢酒店」！PORTRAIT鉑萃酒店「兩大唯一」呈現靜謐奢適的旅宿體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】全新高質感酒店品牌－「PORTRAIT 鉑萃酒店」首度亮相，由深耕精密工程設計的福清營造總經理江國權以及活躍於時尚高奢精品領域的周明璟跨界合作，聯手打造台北市中正區城市核心地段

搶先卡位！新加坡「迪士尼探險號」3／10夢幻首航 預訂航程「送4500元旅遊金」

【旅奇傳媒/編輯部報導】備受期待的新加坡「迪士尼探險號」將於03/10正式首航，帶領全球旅客展開一段魔法海上冒險！為歡慶首航，Klook 搶先推出最新限時優惠，即日起至03/31，透過 Klook 預

每日限5組！台北漢來「住一晚送一晚」 再送島語餐廳自助早餐

3月入春，台北漢來大飯店3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住特價6,815元。即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層景觀的行政豪華客房，享買一晚送一晚優惠19,000元，可彈性選擇同一晚入住兩間或同一間連續入住兩晚，限量優惠每日5組。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。