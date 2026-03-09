「清境小瑞士」變空城？ 兩大指標店接連熄燈 網友點出沒落關鍵：停車收費
被譽為「台版紐西蘭」的南投清境農場，以高山美景與超萌綿羊秀聞名，是許多台灣人心中一生必訪的避暑勝地。然而，近日有網友指出，清境農場內多處指標性地標竟然接連熄燈，不僅全台海拔最高的星巴克早已撤離，連陪伴遊客16年的「紙箱王」也走入歷史，不禁大喊：「清境真的沒落了！」
近日有網友在Threads上發文感嘆，前往清境旅遊時發現，原位於旅遊服務中心的知名地標「紙箱王」門市已經悄然撤離，甚至連遊客中心也顯得空蕩蕩。
貼文曝光掀起網友熱議，有人指出「以前的清境人很多，現在真的差好多」、「附近的餐廳也都超級貴」、「下面的小瑞士花園也慘不忍睹」、「很多商店都撤光了，連星巴克都走了」、「南投觀光是不是只剩合歡山」
實際上，曾是全台海拔最高的「清境星巴克」在開業22年後，已於2025年7月正式歇業；緊接著經營長達16年的「紙箱王」也在同年11月畫下句點。而不少網友指出「停車收費」是落沒關鍵，自從周邊停車場開始收費後，遊客駐留消費的意願明顯下滑，導致店家生意一落千丈。
「紙箱王」門市經理陳維林亦曾指出，「星巴克」與「紙箱王」的歇業不只是商業調整，更反映出清境觀光人流與消費力的雙重下滑。他直言，指標店舖的集體出走，正是「觀光政策失衡」所敲響的警鐘。
