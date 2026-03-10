「暑假親子出遊」先規劃！未滿12歲「免費搭麗星郵輪」省很大，基隆直航東京、大阪航次8月登場

暑假還有3個月，隨著暑假旅遊規劃逐漸升溫，郵輪市場也推出親子優惠吸客。麗星郵輪宣布推出「暑假兒童免費搭郵輪」專案，即日起至4月30日開放訂購，適用於7月5日至8月23日期間、非週五出發的暑假平日航次。凡未滿12歲兒童與父母同行即可享船票免費優惠，每航次限量50間客房，讓親子家庭能以更輕鬆的預算規劃暑假海上假期。

圖／業者提供

除了暑假檔期，郵輪業者也針對初夏航程加碼優惠。5月與6月指定6天5晚航次推出限定回饋，只要訂購指定航程，每房可獲得4,000元郵輪消費金，訂購期限同樣至4月30日止。旅客可將消費金運用於船上餐飲、娛樂設施或購物體驗，為旅程增添更多彈性與享受。

圖／業者提供

圖／業者提供

暑期航線方面，8月2日將推出基隆出發直航日本的特色航次，航程將依序停靠橫濱、清水、大阪與高知，一次串聯日本關東與關西兩大熱門旅遊區域。業者表示，此航程為市場少見的路線設計，也是暑期唯一一班的限定航次，讓旅客能以郵輪方式深度遊覽日本多座港口城市。

圖／業者提供

麗星郵輪指出，近年台灣郵輪旅遊市場逐漸成為家庭度假的熱門選項，旅客需求也從單純價格優惠，延伸至行程內容與整體體驗。此次推出暑假兒童免費專案、指定航次消費金回饋，以及基隆直航日本的特色航線，希望透過多元產品設計，提供台灣旅客更多元且具吸引力的海上度假選擇。

圖／業者提供

