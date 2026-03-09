快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

高雄夢時代「恐龍探索樂園」確定3/31停業！百貨頂樓恐龍樂園走入歷史

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
圖／業者提供

高雄親子人氣景點即將走入歷史。位於高雄夢時代購物中心頂樓的「恐龍探索樂園」近日宣布，因場域營運合約到期，園區將於2026年3月31日正式結束營業，消息一出也讓不少曾在此留下童年回憶的民眾感到不捨。業者表示，感謝多年來旅客與家庭的支持陪伴，最後營運期間仍推出限定優惠，邀請民眾把握最後機會入園。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

「恐龍探索樂園」於2017年開幕，是全台少見設置在百貨公司頂樓的主題樂園，占地約2000坪，以史前恐龍為主題打造探險氛圍。園區內設有多項遊樂設施與恐龍造景，其中最具代表性的，是高達6公尺、氣勢十足的暴龍雕像，成為許多遊客到訪夢時代時必拍的打卡地標。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

園區內還能見到迅猛龍、腕龍等多種恐龍模型與場景設計，搭配摩天輪與遊樂設施，形成獨特的百貨頂樓樂園景觀。多年來吸引不少親子家庭與遊客造訪，成為高雄市區少見的恐龍主題遊憩空間。

圖／業者提供
圖／業者提供

先前即日起至3月31日推出「恐龍初春樂園」的優惠活動，仍可使用。期間於服務中心購買兩套設施套票，即可獲得設施體驗券一張，作為閉園前的最後優惠。隨著營運邁入倒數，業者也邀請曾造訪或想體驗恐龍樂園的民眾，把握最後一個月時間，再次走進這座充滿史前氛圍的頂樓樂園，為旅程留下最後回憶。

圖／業者提供
圖／業者提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

高雄夢時代「恐龍探索樂園」確定3/31停業！百貨頂樓恐龍樂園走入歷史

高雄夢時代的「恐龍探索樂園」將於2026年3月31日停業，結束歷史。這個熱門親子景點於2017年開幕，特色恐龍設施吸引許多家庭。業者感謝支持者，並推出閉園前優惠，鼓勵民眾把握最後機會入園。

「清境小瑞士」變空城？ 兩大指標店接連熄燈 網友點出沒落關鍵：停車收費

南投清境農場「紙箱王」及星巴克接連熄燈，網友批評觀光衰退。停車收費成關鍵因素，影響遊客消費意願，導致當地商家生意慘淡。

慶中華隊敲贏韓國！ 富邦美術館限時7天「全館免費參觀」 現省1000元門票、加碼抽「球員簽名球」

為慶祝中華隊在2026世界棒球經典賽對韓國的勝利，富邦美術館自3月9日至15日推出「全館免費參觀」活動，原本千元門票全免。此外，還有機會抽中中華隊球員簽名球，吸引眾多民眾前來欣賞展覽。

台北車站商圈首間「設計型隱奢酒店」！PORTRAIT鉑萃酒店「兩大唯一」呈現靜謐奢適的旅宿體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】全新高質感酒店品牌－「PORTRAIT 鉑萃酒店」首度亮相，由深耕精密工程設計的福清營造總經理江國權以及活躍於時尚高奢精品領域的周明璟跨界合作，聯手打造台北市中正區城市核心地段

搶先卡位！新加坡「迪士尼探險號」3／10夢幻首航 預訂航程「送4500元旅遊金」

【旅奇傳媒/編輯部報導】備受期待的新加坡「迪士尼探險號」將於03/10正式首航，帶領全球旅客展開一段魔法海上冒險！為歡慶首航，Klook 搶先推出最新限時優惠，即日起至03/31，透過 Klook 預

每日限5組！台北漢來「住一晚送一晚」 再送島語餐廳自助早餐

3月入春，台北漢來大飯店3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住特價6,815元。即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層景觀的行政豪華客房，享買一晚送一晚優惠19,000元，可彈性選擇同一晚入住兩間或同一間連續入住兩晚，限量優惠每日5組。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。