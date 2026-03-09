高雄夢時代「恐龍探索樂園」確定3/31停業！百貨頂樓恐龍樂園走入歷史

高雄親子人氣景點即將走入歷史。位於高雄夢時代購物中心頂樓的「恐龍探索樂園」近日宣布，因場域營運合約到期，園區將於2026年3月31日正式結束營業，消息一出也讓不少曾在此留下童年回憶的民眾感到不捨。業者表示，感謝多年來旅客與家庭的支持陪伴，最後營運期間仍推出限定優惠，邀請民眾把握最後機會入園。

「恐龍探索樂園」於2017年開幕，是全台少見設置在百貨公司頂樓的主題樂園，占地約2000坪，以史前恐龍為主題打造探險氛圍。園區內設有多項遊樂設施與恐龍造景，其中最具代表性的，是高達6公尺、氣勢十足的暴龍雕像，成為許多遊客到訪夢時代時必拍的打卡地標。

園區內還能見到迅猛龍、腕龍等多種恐龍模型與場景設計，搭配摩天輪與遊樂設施，形成獨特的百貨頂樓樂園景觀。多年來吸引不少親子家庭與遊客造訪，成為高雄市區少見的恐龍主題遊憩空間。

先前即日起至3月31日推出「恐龍初春樂園」的優惠活動，仍可使用。期間於服務中心購買兩套設施套票，即可獲得設施體驗券一張，作為閉園前的最後優惠。隨著營運邁入倒數，業者也邀請曾造訪或想體驗恐龍樂園的民眾，把握最後一個月時間，再次走進這座充滿史前氛圍的頂樓樂園，為旅程留下最後回憶。

