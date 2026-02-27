最美「歐風莊園」免費入園！記得秀證件 「3地區限定、2資格」免門票 也能帶毛孩入園
即將步入3月，最美歐風「蓋婭莊園」免費入園活動持續，3月限定「這3地區」民眾入園門票免費，在春日來臨之際，享受漫步異國風莊園的愜意美好。
嘉義熱門景點「蓋婭莊園」每月推出地區限定免門票活動，3月邀請台中市、宜蘭縣、屏東縣3地區居民入園走走，3/1至3/31，凡身分證件設籍台中市、宜蘭縣、屏東縣，或身分證件英文字母開頭L、B、G、T，出示本人有效證件即享入園門票免費。
此外，12歲(含)以下之兒童票與領有身心障礙手冊者與一名陪同者之愛心票（須出示相關證明文件）均享免費入場；另開放犬貓等毛孩進入園區，但需遵守戶外牽繩及室內不落地原則，入園酌收50元清潔費（附清潔袋）。
蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:30
